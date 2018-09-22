 中梵结盟惹议 两国各有盘算 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.09.2018

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时政风云

中梵结盟惹议 两国各有盘算

梵蒂冈和中国达成主教任命协议后会有什么政治效应?虽然台湾官方强调台梵邦交不变，但香港枢机陈日君却说，梵蒂冈将放弃台湾。

China Provinz Hebei Katholische Minderheit (Reuters/Damir Sagolj)

教宗方济各表示，他承认中国地下教会信徒将会受苦。图为遭到中国禁止的河北家庭教会。

（德国之声中文网）梵蒂冈和北京突破性的协议正负评价不断。批评者说在北京严厉打压宗教之际，教廷向中国执政的共产党妥协。支持者则认为，虽然做法不完美，但中国是世界上人口最多的国家，为了当地的1千2百万名天主教徒，必须这么做。

政治上，根据法新社报导，一向反对政治压迫、支持民主改革的香港枢机陈日君表示，台梵关系将生变。他对记者说:「教廷，梵蒂冈已经准备好要放弃台湾。」台湾官方前日则强调梵蒂冈表示与北京的协议不会影响邦交。陈日君也说中梵协议将造成中国地下教会「精神上的痛苦」。他说:「他们担心教廷背叛信仰，还要他们加入这场背叛。」

宗教上，虽然教宗表示仍有最终的主教任命权。但香港圣神研究中心研究员林瑞琪表示，北京将有最终的否决权。他说:「我个人相信在过程中，教廷将把最终否决权交给北京政府。」他认为梵蒂冈只能接受中国订下的条款。

BdTD Estland Papst Franziskus (picture-alliance/AP Photo/A. Medichini)

教宗方济各發表文告表示将把关中国主教最后任命权。但外界质疑北京才是最后握有「否决」权的一方。图为教宗在爱沙尼亚因强风使肩衣飞起的画面。

教宗：任命主教我有最终决定权

上周六，梵蒂冈和中国达成关于主教任命的"临时协议"。根据该协议，教宗认可了未获教廷同意而上任的共8名忠于政府的主教。这样，60多年来，中国所有主教首次与罗马一致。部分中国教会人士以忧虑心情注视相关谈判。他们曾指责梵蒂冈幼稚，并对"出卖"在华教会提出警告。

此前，教宗方济各为梵中协议作了辩护。周二晚，在结束波罗的海三国访问飞返途中，他表示，主教任命协议意味着"有关可能的候选人的一种对话"，但"最终是教宗任命主教；这是明确的"。他还解释说，对该协议的责任在他一个人这里。

夏立民/罗法 (法新社、天主教通讯社)

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