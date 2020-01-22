 中梵外长首次会晤 台北称事前得到教廷知会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.02.2020

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时政风云

中梵外长首次会晤 台北称事前得到教廷知会

中国外长王毅和梵蒂冈外长加拉格尔（Paul Gallagher）在德国会晤。双方谈及中方对抗击新型冠状病毒疫情所做的努力，王毅强调，疫情阻止不了“我们民族复兴的步伐”。对于这次罕见的会晤，台北表示，教廷事前已向台湾说明，台方对相关发展有所掌握。

München Treffen Außenminister Vatiikan Paul Gallagher mit China Wang Yi (AFP/Vatican Media)

中梵外长首次举行会晤

（德国之声中文网）据法新社援引梵蒂冈方面称，两位外长2月14日在慕尼黑国际安全会议之际举行的此次会晤中谈到了2018年签署的《关于主教任命的临时协议》。报道称，双方达成共识，继续这一"机构性对话"。

中国官媒报道称，"双方在会见中一致认为，应着眼大局，共同推动不同文明互尊互鉴，共创和平世界"。

据中央社报道，台湾外交部周六（2月15日）表示，教廷基于与台湾良好互信，针对这次会晤，事前曾向台湾说明，并重申此次外长会面不涉政治议题，主要是表达梵蒂冈关心中国武汉肺炎疫情，并就教务议题交换意见。台方对相关发展有掌握，并持续保持密切关注。

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台湾总统蔡英文致函给教宗方济各，回应教宗的世界和平日文告。她在信中抱怨中国对台湾施压，指责中国试图威胁台湾的民主自由。 (22.01.2020)

自从中国与梵蒂冈去年9月签署协议以来，外界便不断揣测双方关系会如何演进。 一名参与协商的教廷官员受访时表示，他认为該协议替双方开启更有意义的双边对谈。 (26.03.2019)

教宗方济各周六飞抵他此次亚洲之行的第二站日本。在从泰国赴日本途中，教宗完成一套空中外交芭蕾动作，分别致电问候中、港、台领导人。 (23.11.2019)

强调2018年协议的重要性

梵蒂冈在一份新闻稿中称，两位外长的会谈气氛"融洽"，中梵双方的接触有了"积极的进展"。声明表示，两位外长强调了2018年协议的重要性，重申了继续双边机构性对话的愿望，以促进中国天主教友的生活和中国人民的福祉。

中华人民共和国境内现有约1200万天主教徒，分为两大阵营。其中一派承认中国政府1957年建立的爱国教会。这个国家教会迄今一直在未经梵蒂冈同意的情况下自行任命主教。另一派属于"地下教会"，遭官方打压。

2018年9月，北京和梵蒂冈签署了这份历史性协议，以期解决数十年来在主教任命问题上的争议。协议签署以来，方济各教宗先后承认了中国国家教会的此前未获教廷同意的7名主教身份。协议中没有关于北京如何对待获梵蒂冈认可的地下教会主教的规定。

王毅：相信梵方会发挥建设性作用

根据梵蒂冈的新闻稿，两位外长还讨论了中方遏止新型冠状病毒所作的努力。迄今，中国国内已有至少6.6万人被确诊感染该病毒，1500多人死亡。

据新华社报道，王毅在会晤时表示，疫情已得到有效管控，称"中国是有着5000年文明的大国，历史上经历过各种大风大浪的考验，这场疫情同样阻止不了我们实现民族复兴的步伐。"这位中国外长还表示，相信梵方会发挥建设性作用，推动国际社会以客观、理性、科学态度，支持和配合中方抗击疫情的努力。

北京近日多次批评美国禁止来自中国的人入境的做法，并驳斥美方关于中方在应对疫情的问题上缺乏透明度的说法。

凝炼/王凡（法新社等）

  • Papst Franziskus / Petersplatz / Vatikan (Reuters)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    “晚上好！”

    当选新任教宗，方济各对圣彼得广场上等待的人们致以一句简单的问候：“晚安！”作为天主教廷的元首，他以此奠定了平实的行事基调。

  • Treffen der päpstlichen Reformkommission im Vatikan (picture-alliance/AP Photo/L'Osservatore Romano)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    九人改革委员会

    上任伊始，教宗方济各便成立了9名成员的大主教会议，对天主教廷进行组织结构和内容上的改革。主要精神是：教会不是以自身为目的，而是以传福音为宗旨。这也包括，梵蒂冈与普通信众要更加靠近。

  • Papst Franziskus Lampedusa Flüchtlinge Italien (AFP/Getty Images)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    反对对弱势群体的冷漠

    从非洲前往欧洲的途中葬身大海的移民，令方济各感到心痛。2013年夏天，教宗来到兰佩杜萨，当时已有数千人希望从那里进入欧洲大陆。

  • Renault 4 Papstmobil für Papst Franziskus (Reuters)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    谦卑的象征

    维罗纳的一名神父把自己开了30年的这辆雷诺小轿车送给了教宗。据说，教宗很想用这辆小轿车，但安全人员不允许他这样做。方济各时常传讲“清贫教会”的理念。

  • Papst Franziskus auf Rolling Stone-Cover (picture alliance/dpa/ROLLING STONE)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    流行明星？

    甚至连非信徒都对教宗的平易近人予以认可，认为方济各与其前任、学术风格的本笃十六世大相径庭。上任10个月，方济各就成为首位登上“滚石”杂志的教宗。

  • Peru Trujillo - Papst zu Besuch (picture-alliance/dpa/Agentur Andina/J. C. Guzmán)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    建立桥梁

    在中非与哥伦比亚，方济各参与调停内战各方。在华盛顿与哈瓦那之间，教宗致力于推动关系冰期的结束。在美国与墨西哥之间，他呼吁特朗普不要建墙、要建桥。

  • Patriarch Kirill und Papst Franziskus Kuba (Getty Images/AFP/A. Roque)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    与其它宗教领袖会面

    方济各希望建立跨教派、跨宗教的桥梁。他在耶路撒冷哭墙祷告，与大穆夫提会面。在开罗与科普特领袖以及大伊玛目会面。在缅甸他与佛教僧侣谈话，在哈瓦那与俄罗斯东正教领袖会面。

  • Chile Papst Trauung im Flugzeug | Paula Podest & Carlos Ciufffardi (Reuters/Osservatore Romano)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    临时证婚

    2018年1月从智利去秘鲁的飞行途中，教宗方济各为一对机组人员临时证婚。他们之前表示打算结婚。

  • Papst Franziskus Juan Barros (Getty Images/C. Reyes)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    神职人员性侵丑闻

    智利的天主教会处境艰难，特别是性侵丑闻曝光之后。巴罗斯主教（图右）据称长期知情，但却保持沉默。方济各称这是对巴罗斯的诬蔑。后来，方济各对自己的这一表态道歉。但巴罗斯仍继续留任主教。

  • Rom Anti Pabst Franziskus Poster (picture-alliance/Zuma Press)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    梵蒂冈内部的批评声

    也有人指责方济各对教廷内部事务过于严厉，有人认为他的路线过于世俗化，还有人批评他的一些“姿态”是为了媒体效果。

    作者: Jan D. Walter


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谦卑为本：教宗方济各上任五年

五年来，教宗方济各致力于改革天主教廷。而他本人则宣讲谦卑的原则，并身体力行。他收获不少认可，但也有批评。 (13.03.2018)  

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