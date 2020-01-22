中梵外长首次会晤 台北称事前得到教廷知会

（德国之声中文网）据法新社援引梵蒂冈方面称，两位外长2月14日在慕尼黑国际安全会议之际举行的此次会晤中谈到了2018年签署的《关于主教任命的临时协议》。报道称，双方达成共识，继续这一"机构性对话"。

中国官媒报道称，"双方在会见中一致认为，应着眼大局，共同推动不同文明互尊互鉴，共创和平世界"。

据中央社报道，台湾外交部周六（2月15日）表示，教廷基于与台湾良好互信，针对这次会晤，事前曾向台湾说明，并重申此次外长会面不涉政治议题，主要是表达梵蒂冈关心中国武汉肺炎疫情，并就教务议题交换意见。台方对相关发展有掌握，并持续保持密切关注。

强调2018年协议的重要性

梵蒂冈在一份新闻稿中称，两位外长的会谈气氛"融洽"，中梵双方的接触有了"积极的进展"。声明表示，两位外长强调了2018年协议的重要性，重申了继续双边机构性对话的愿望，以促进中国天主教友的生活和中国人民的福祉。

中华人民共和国境内现有约1200万天主教徒，分为两大阵营。其中一派承认中国政府1957年建立的爱国教会。这个国家教会迄今一直在未经梵蒂冈同意的情况下自行任命主教。另一派属于"地下教会"，遭官方打压。

2018年9月，北京和梵蒂冈签署了这份历史性协议，以期解决数十年来在主教任命问题上的争议。协议签署以来，方济各教宗先后承认了中国国家教会的此前未获教廷同意的7名主教身份。协议中没有关于北京如何对待获梵蒂冈认可的地下教会主教的规定。

王毅：相信梵方会发挥建设性作用

根据梵蒂冈的新闻稿，两位外长还讨论了中方遏止新型冠状病毒所作的努力。迄今，中国国内已有至少6.6万人被确诊感染该病毒，1500多人死亡。

据新华社报道，王毅在会晤时表示，疫情已得到有效管控，称"中国是有着5000年文明的大国，历史上经历过各种大风大浪的考验，这场疫情同样阻止不了我们实现民族复兴的步伐。"这位中国外长还表示，相信梵方会发挥建设性作用，推动国际社会以客观、理性、科学态度，支持和配合中方抗击疫情的努力。

北京近日多次批评美国禁止来自中国的人入境的做法，并驳斥美方关于中方在应对疫情的问题上缺乏透明度的说法。

凝炼/王凡（法新社等）