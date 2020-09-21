 《中梵协议》挡不了 教宗拒见蓬佩奥 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

《中梵协议》挡不了 教宗拒见蓬佩奥

天主教香港教区荣休主教陈日君枢机，日前访梵蒂冈希望劝阻教宗不要与中国续签协，称其为「附和魔鬼」，但最后不获接见。

观看视频 01:18

陈日君：希望教宗重新考虑对华政策

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥将访问梵蒂冈，抗议教廷与中国即续签《中梵协议》，美国国务卿称，这个协议将危及教廷道德权威。

根据《卫报》，教宗方济各以美国大选临近为由，拒绝在本周蓬佩奥访问期间与他见面。不过这样的举动也被视为与蓬佩奥批评梵蒂冈无视中国人权问题，与其延长两年前签署的《中梵协议》。

同样被拒见面的还有天主教香港教区荣休主教陈日君枢机。香港《苹果日报》引用驻梵蒂冈资深记者Marco Tosatti27日的报导提到，88岁的陈日君在23日抵达罗马，未获教宗接见后在27日离开。

陈日君向当地媒体表示，任命北京钦点的香港区副主教蔡惠民为香港下任主教将带来灾难，表示蔡之所以成为首选，「仅因为北京喜欢」。他也说教廷与北京续签协议犹如「附和魔鬼」。

报导提到，香港教区主教出缺已超过半年，陈日君本已安排让辅理主教、方济会的夏志诚接任，但现在却说，「需要一个得到北京祝福的人」，才由蔡惠民最后出线。

DW.COM

9月15日传出教宗方济各批准延长中梵协议两年的消息。虽然中国表达延长协议的意愿，但消息人士认为双方迈向外交关系正常化的道路仍十分漫长。

梵蒂冈与中国曾有一份秘密协议，主要内容涉及主教任命和中国教会地位。围绕这份即将到期的协议有不少争议，支持者认为这能帮助被迫害的地下教会教徒，批评者则认为教廷对待中国威权政府态度幼稚。德国华裔政治学者张俊华认为，至少从第一份协议看，梵蒂冈显然作了远比中国大的妥协。而即将续签的第二份协议，很可能是第一份的延续。

据天主教新闻网报道，上周日（7月5日），教宗方济各原本应该在三钟经祈祷结束之后的谈话中谈及香港，但实际在讲话中对"香港"两个字完全没有提到。 天主教新闻网认为教宗方济各面对中共已经开始自我审查。 

《中梵协议》争议未止

《中梵协议》的细节从未公开，但其给予梵蒂冈在任命天主教中国主教上有发言权。教宗方济各也承认了8位未经他批准而由北京任命的主教。

在过去两年中，中国在与梵蒂冈协商后任命了两位新主教，这也是中国和梵蒂冈官员70年来首次公开会面。

批评者称，协议是对数百万中国天主教徒的背叛，他们中的大多数人在未注册的教堂做礼拜，面临巨大的风险。

陈日君枢机也说教廷此举对教会信誉造成无法弥补的损害，他说：「他们是在把羊群送进狼口」。

而自从与中国和解以来，教宗方济各对中国侵犯人权的行为明显保持沉默。尽管方济各持续替全世界为被边缘化和被压迫的人发声，但却未曾提及已遭联合国证实，关押超过百万维吾尔人的新疆「再教育营」。

本月稍早，正在访问希腊、土耳其、克罗地亚和意大利的蓬佩奥说，天主教会应该运用其道德权威来反对中共对宗教信仰的镇压。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

China Provinz Hebei Katholische Minderheit

中梵协议传延长 美批对宗教自由没帮助 21.09.2020

中梵外交官9月将碰面商讨续签为期两年的中梵协议。教廷希望透过与北京就主教的任命达成协议，改善中国天主教徒的状况。两年过去，这个目标达成了吗?

China Provinz Hebei Katholische Minderheit

教宗延长主教任命协议　中梵建交路遥遥 15.09.2020

9月15日传出教宗方济各批准延长中梵协议两年的消息。虽然中国表达延长协议的意愿，但消息人士认为双方迈向外交关系正常化的道路仍十分漫长。

Papst Franziskus I. (li) beim Gruppenbild mit chinesischen Gläubigen

客座评论: 梵中密约——幼稚轻信还是高谋远见？ 08.09.2020

梵蒂冈与中国曾有一份秘密协议，主要内容涉及主教任命和中国教会地位。围绕这份即将到期的协议有不少争议，支持者认为这能帮助被迫害的地下教会教徒，批评者则认为教廷对待中国威权政府态度幼稚。德国华裔政治学者张俊华认为，至少从第一份协议看，梵蒂冈显然作了远比中国大的妥协。而即将续签的第二份协议，很可能是第一份的延续。

广告

媒体看中国

TikTok App Smartphone Handy Symbolbild (Drew Angerer/Getty Images)

德语媒体：抖音，欧洲应该拿你怎么办？

《法兰克福汇报》发表的一篇文章认为，Tiktok这个热门应用不仅对美国，对欧洲也构成了战略威胁。面对这种情况，欧洲应该怎么做？文章给出了建议。另外，习近平发出中国要在2060年达到碳中和的承诺也引起了德媒的关注。  