 中梵协议在即？台湾仍抱希望 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

中梵协议在即？台湾仍抱希望

据报道，台湾外交部从“多个消息源”获得信息，中国与梵蒂冈可能很快签署一份历史性的协议。但台湾仍抱有希望，该协议不会涉及邦交关系。

Italien, Rom - Vatikan: Papst Franziskus auf dem Petersplatz (picture-alliance/Photoshot)

据报道，中国与梵蒂冈可能很快签署一份历史性的协议

（德国之声中文网）据法新社报道，台湾外交部表示，从"多个消息来源"获得信息，梵蒂冈与中国之间有可能在9月或10月签署一份"宗教事务"协定。

梵蒂冈是台湾仅有的17个邦交国之一。教宗方济各上任后被视为寻求改善与中国关系。

台湾有约30万名天主教徒。过去两年，台湾失去了5个邦交国。

据台湾中央社报道，香港《公教报》社论日前提及，中国与梵蒂冈可能在10月1日前签署主教任命协议。台湾外交部周四（9月13日）表示，密切注意、掌握相关发展，并强调教务协议是针对宗教事务，无涉邦交。

据法新社报道，台湾外交部发言人李宪章表示："我认为宗教事务协定关乎宗教合作与交流，不会涉及外交关系。我们希望与梵蒂冈的关系能维持很长时间，即便签署了该协定。"

周四，中国外交部发言人耿爽在回答中梵是否很快就相互承认达成协议时说："中梵之间一直保持着有效的接触，中方对改善中梵关系始终抱有诚意，并为此作出了不懈努力。我们愿同梵方相向而行，推动双方建设性对话和关系改善进程不断取得新进展。"

中国有约1200万天主教徒，分属政府承认的天主教爱国会和地下教会。1951年，北京与梵蒂冈断交。

观看视频 02:51
直播
02:51 分钟

专访台湾主教洪山川

苗子/王凡（据法新社等）

DW.COM

天主教性侵丑闻燃烧 德国逾三千儿童受害

天主教会性侵丑闻燃烧到德国，最新研究揭露惊人数字﹕全德国在过去近70年来，超过3000名儿童曾遭神职人员性侵。一连串的丑闻令教廷承受巨大压力，现在所有目光都在注视教宗如何拆弹。 (13.09.2018)  

教宗对梵蒂冈与北京达成一致表“乐观”

教宗方济各对梵蒂冈与北京之间可能达成一致表示乐观。他在接受路透社采访时也驳斥了对梵蒂冈的批评，即梵蒂冈此举可能“出卖”忠于罗马的中国天主教徒。 (20.06.2018)  

教宗方济各会见港、澳教区主教

香港和澳门天主教教区的主教周末访问梵蒂冈，并觐见了罗马天主教教宗方济各。不久前，台湾总教区主教也曾赴梵蒂冈向教宗述职。 (24.06.2018)  

相关音频视频

专访台湾主教洪山川  

相关内容

Deutschland Ministrant

天主教性侵丑闻燃烧 德国逾三千儿童受害 13.09.2018

天主教会性侵丑闻燃烧到德国，最新研究揭露惊人数字﹕全德国在过去近70年来，超过3000名儿童曾遭神职人员性侵。一连串的丑闻令教廷承受巨大压力，现在所有目光都在注视教宗如何拆弹。

Papst Franziskus

教宗方济各会见港、澳教区主教 24.06.2018

香港和澳门天主教教区的主教周末访问梵蒂冈，并觐见了罗马天主教教宗方济各。不久前，台湾总教区主教也曾赴梵蒂冈向教宗述职。

Tsia Ing Wen besucht Lateinamerika

蔡英文出访拉美 过境美国成焦点 12.08.2018

蔡英文周日启程出访拉美邦国巴拉圭和伯利兹。但最瞩目的是她过境美国期间的行踪，台方已经预告她会见美国政界和发表公开演说。在面对外交困境下，蔡英文的一举一动也较以往高调。

广告

媒体看中国

China Nationaltheater in Peking (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/Xinhua/Cai Yang)

德语媒体：北京的小小奇迹

有德语媒体认为，中国参加俄罗斯远东的大型军演，是中俄在军事上加大合作的一种“战略宣示”。此外，柏林邵宾纳剧院版的《人民公敌》在中国演出遭遇审查及停演，引起此间媒体的评论。 