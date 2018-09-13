中梵协议在即？台湾仍抱希望

据报道，台湾外交部从“多个消息源”获得信息，中国与梵蒂冈可能很快签署一份历史性的协议。但台湾仍抱有希望，该协议不会涉及邦交关系。
（德国之声中文网）据法新社报道，台湾外交部表示，从"多个消息来源"获得信息，梵蒂冈与中国之间有可能在9月或10月签署一份"宗教事务"协定。
梵蒂冈是台湾仅有的17个邦交国之一。教宗方济各上任后被视为寻求改善与中国关系。
台湾有约30万名天主教徒。过去两年，台湾失去了5个邦交国。
据台湾中央社报道，香港《公教报》社论日前提及，中国与梵蒂冈可能在10月1日前签署主教任命协议。台湾外交部周四（9月13日）表示，密切注意、掌握相关发展，并强调教务协议是针对宗教事务，无涉邦交。
据法新社报道，台湾外交部发言人李宪章表示："我认为宗教事务协定关乎宗教合作与交流，不会涉及外交关系。我们希望与梵蒂冈的关系能维持很长时间，即便签署了该协定。"
周四，中国外交部发言人耿爽在回答中梵是否很快就相互承认达成协议时说："中梵之间一直保持着有效的接触，中方对改善中梵关系始终抱有诚意，并为此作出了不懈努力。我们愿同梵方相向而行，推动双方建设性对话和关系改善进程不断取得新进展。"
中国有约1200万天主教徒，分属政府承认的天主教爱国会和地下教会。1951年，北京与梵蒂冈断交。
苗子/王凡（据法新社等）
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