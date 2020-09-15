 中梵协议传延长 美批对宗教自由没帮助 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.09.2020

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中梵协议传延长 美批对宗教自由没帮助

中梵外交官9月将碰面商讨续签为期两年的中梵协议。教廷希望透过与北京就主教的任命达成协议，改善中国天主教徒的状况。两年过去，这个目标达成了吗?

China Provinz Hebei Katholische Minderheit (Reuters/Damir Sagolj)

图为2018年中国河北一处被中国政府审查的教会，其中挂着教宗与梵蒂冈支持的「地下主教」贾治国照片。贾治国因为忠于教宗，不加入爱国会而多次遭到逮捕。

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥18日在宗教杂志《最重要的事》发表文章指出，如果教廷与中国延长《中梵协议》将有损教廷的道德权威。

他强调，在习近平的专制统治下，中国的人权状况严重恶化，特别是对宗教信仰者而言更是如此。他以新疆穆斯林和天主教和家庭教会受打压为例说:「所有这些都是 『中国化 』运动的一部分，目的是将上帝属于党，同时将习近平本人奉为超凡的神灵。」

他也说:「两年过去了，很明显，中梵协议并没有使天主教徒免受党的掠夺，更不用说党对基督徒、藏传佛教徒、法轮功信徒和其他宗教信仰者的恐怖对待。」

蓬佩奥也引美国国务院2019年的宗教自由年度报告，说张广军神父（Paul Zhang Guangjun）因拒绝加入中共的爱国天主教协会而「被殴打和失踪」。他说:「他的经历并非独一无二。中共当局继续关闭教堂，监视和骚扰信徒，并坚持党是宗教事务的最终权威。」

他呼吁教廷发挥历史上利用「道德见证力量帮助激励那些将中欧和东欧从共产主义中解放出来的人，以及那些挑战拉丁美洲和东亚专制和独裁政权的人」，对抗中共「不遗余力让所有宗教团体屈服于党的意志及其极权主义计划」的做法。

München Treffen Außenminister Vatiikan Paul Gallagher mit China Wang Yi (AFP/Vatican Media)

中国外交部长王毅在2020年2月14日与梵蒂冈外长拉加格尔会面，据传就是在此时双方已有延长协议的共识。

中梵协议传延长

根据路透社报导，梵蒂冈高层人士透露教宗方济各 (Pope Francis) 已批准，将中梵之间签订的主教任命协议延长两年。消息人士说：「我们认为谨慎的做法是将协议再延长两年。」

梵蒂冈与中国之间主教任命的临时协议从2018年10月22日起生效，协议表明教宗对于主教人选有最终决定权。若中国也同意再延长协议两年，协议便会沿用原本的形式。

亚洲地区的部分天主教徒担忧中国会要求梵蒂冈将香港纳入协议的范围中。不过消息人士否认这项说法，强调协议内容没有任何更动。不过，中梵之间的协议文本至今尚未公开。消息人士强调，梵蒂冈内部人士提议延长协议后，教宗已批准。

中国外交部发言人赵立坚日前在例行记者会上表示，中国也很希望延长协议，强调“双方将继续保持密切的沟通和磋商，持续推动改善关系的进程”。梵蒂冈的国务院长帕罗林 (Pietro Parolin) 9月14日接受媒体访问时也说，他希望中国会延长协议。

过往，中国的天主教会分成政府允许的官方教会与效忠梵蒂冈的「地下教会」，不过在经历了50年的分裂后，现在双方都认定教宗是天主教会的最高领袖。消息人士告诉路透社：「要与一个把宗教视为干预势力的无神论共产政权打交道很不容易，但是我们至少与中国政府有个协议，这样总比什麽都没有好。」

邹宗翰/杨威廉/张慈 (综合报导)

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