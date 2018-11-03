中期选举,对特朗普意味着什么?

（德国之声中文网）通常，外交政策在美国的选举中不扮演重要角色。总统选举是这样，11月6日举行的中期选举更是这样。然而，眼下不是"平常"时代。两年前的总统选战中，对外政策就已被特朗普视为重要议题。在此次国会中期选举中，它有可能再度成为一个重要因素--即使只是间接性的。

毕竟，一届总统任期过半后，参议院的一部分，以及众议院的全部都要重新选出。在多数州，还将选出州议会及部分州长。

特朗普的共和党人在参院和众院依旧拥有多数。不过，民主党人意欲在中期选举中夺回对两院的控制权。

任职华盛顿乔治·梅森大学（George Mason University）和著名的卡托研究所（Cato Institut）的外交政策专家萨尔（Trevor Thrall）指出，中期选举一般反映现总统的民意支持程度，"特朗普的外交作为在美国公众中相当不受欢迎，并给他的选民支持率带来消极影响。多数最新民调均显示了这一点"。

总统的梦魇

作为单个因素，外交政策虽不至成为对选举有决定性意义的议题，但中期选举的结果却有可能给特朗普政府的外交政策带来影响。尽管迄今显得不太可能：若能打破共和党在参院的多数地位，则民主党人将因此在外交政策的制定上拥有更多权力。

毕竟，不论是政府高官的任命还是国际协议的签署，都须经由参院批准。这样，民主党人就能阻挠外交官员的任命或贸易协定的签署--特朗普政治议程的两大基石。

失去参院多数将会是特朗普与共和党人的一大梦魇。民主党人将能更有力干预白宫的外交政策。

不过，即使民主党人只能从共和党人那里夺回对众院的控制权--这被认为很有可能，但并不肯定--他们也能影响特朗普的外交政策，即使比控制参院的影响规模要小些。

马里兰大学国会问题专家Frances Lee指出，"若民主党人接掌对众院的控制，听证和公开讨论将显著变化，会设置涉及各级管理层面的调查委员会，还可能对移民法作行政性修正"。

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有可能展开对"俄罗斯联系"的新调查

民主党人占多数的参议院有可能对特朗普政府对非法移民的强硬做法展开调查；它肯定也将强化迄今对特朗普在选战期间与俄罗斯关系的调查。其它调查也非常可能。

单个调查可能不会改变特朗普外交政策的基本走向。然而， 汇合起来后，它们则意味着，特朗普要落实其政策会更困难、更费时间，从而迫使特朗普考虑，是否真的值得为某一个政治目标而不惜一战？为清除民主党设置的路障而可能必须付出的政治代价是否合算？

还有：中期选举后，国会的所有外交政策领导人实际上都将易人。众院外交委员会主席、共和党人罗伊斯（Ed Royce）将退休；参院外交委员会主席、共和党人考克（Bob Corker）亦然。

瑞恩（Paul Ryan）的任期亦将于来年结束。作为众院发言人，瑞恩在国会的外交政策上占据了关键位置。最后，参院军事委员会主席也将在中期选举后换届。

国会许多重要职位都会重新洗牌

特朗普做出缓和姿态？

若民主党人能夺回对国会一院甚至两院的控制权，那么，他们将能对内政发挥长期影响，其程度甚至超过对外交政策的影响。原因是，宪法赋予国会在内政上有比在外交上的更大建构空间。

共和党完全推翻奥巴马医保改革的计划将因民主党在国会的多数地位而寿终正寝。民主党人还能使共和党人修改联邦法以期缩减社会福利或实施新一轮减税的打算落空。

从原则上讲，由民主党人掌控的国会将迫使总统对在野党采取较为温和的态度。道理很简单：他需要民主党人的合作，来处理提高债务上限或保障政府的行动能力等实际事务。

即使所有这些都容易让人想到，总统也会被迫向民主党人表达出更多善意。其实，这样的思维方式可不一定适用于特朗普。恰相反，他有可能走上更强硬的路线，以期先在自己的基层选民那里，然后在国家层面挑起对民主党人的不满。以特朗普迄今的所作所为来衡量，这完全可能。其后果就将是出现比当下更为毒化的政治气氛。

人口普查作为政治手段

即使不谈对国会参众两院会产生的后果，中期选举的结果对各联邦州的立法、州长职位所属、以至对2020年的人口普查，都具决定性意义。

十年一度的人口普查之后，选区会被重新划分。在众多观察家眼里，这种做法是美国政治制度中不合理的部分之一。具体而言，它意味着，在众多联邦州，立法者有权随意切割选区，使其有利于本党。也就是说，谁若在今年赢得了对某个州的控制权，就能调整选区，从而能影响未来4年以至更长时期里的各次选举。