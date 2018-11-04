中期选举之后 中美关系依旧是寒冬

(德国之声中文网) 从美国开始加征钢铝关税开始算起，中美贸易冲突至今已经半年有余。期间，双方不断加码，中国已经对几乎全部美国进口商品加征关税，而美国则对大约一半中国进口商品加税，且还在威胁要对余下的中国产品也采取措施。

由于中国与美国是全球最大的两个经济体，在全球产业链中具有举足轻重的地位，因此，中美贸易战接下来的走势就成为了经济界在美国国会中期选举中最为关注的话题之一。

澳大利亚乐天证券的首席运营官特维代尔(Nick Twidale)对路透社说，金融界将花几天时间来评估选举结果造成的影响。"就目前结果而言，特朗普政府在贯彻自己的执政方针时将会遇到一些麻烦。"

而外汇交易平台Markets.com的首席分析师尼尔森(Neil Wilson)则强调，特朗普发动的对华贸易战是长期的，不太会受中期选举结果的影响，一个分裂的美国国会将不会阻止特朗普对中国商品加税。

中美关系 国会管不着

在接受德国之声采访时，中国社科院美国研究所的陶文钊也表达了与尼尔森相类似的观点。他说："中期选举至多是会让特朗普总统今后的立法行动变得比较困难，对于中美关系、贸易争端则不会有直接影响。后者主要由总统直接颁布的行政命令来主导，相关的立法则只有《与台湾关系法》、《与中国永久性正常贸易关系法案》等很少的几例。"

陶文钊指出，尽管行政命令的效力有时间限制，但是总统有权对其进行多次延长。这位中美关系问题专家还驳斥了"特朗普在内政议题上受到国会牵制、因此会将更多精力转移到对华政策"之说法："这个可能性是存在的，但是未免有些牵强。对华关系会受到一点间接影响，但是直接影响没有。"

中国官方背景的《环球时报》也在一篇社论中强调，相比其他议题，"中美关系受中期选举结果影响的可能性看上去最小；原因在于对华强硬是美国两党态度重合率最高的议题之一，民主党在中期选举中没有攻击特朗普的对华贸易战。"该报透露，接受其采访的中国方面学者"全都不认为失去众议院会对特朗普的对华政策产生直接影响"。社论还认为，民主党在人权等对华议题上甚至更为高调。

民主党更加强硬

法国巴黎银行亚太企业客户部门主管冈泽恭弥也在接受路透社采访时指出，金融市场将逐步认识到，民主党其实也对中国同样强硬，"引发金融市场担忧的因素，即便在中期选举之后也不会发生改变。特朗普的对华贸易强硬政策不会生变，民主党人控制的国会甚至还会推动美中贸易冲突进一步升级。"

日本FPG证券的首席执行官深谷浩二认为，中期选举后，特朗普政府对中国的基本立场不太会有大的变化。"但是，如果特朗普决定要与中国达成贸易妥协，那么共和党丧失众议院多数反而会构成影响，因为民主党内部也有对华强硬派。"

英国市场数据分析公司IHS MARKIT的亚太首席经济学家比斯瓦斯(Rajiv Biswas)则说，"不论是共和党还是民主党，他们都认为，中国的贸易状况亟需改变。我认为，即便民主党掌控国会，他们也不会改变美国当局寻求削减对华逆差、保护美国知识产权的努力。"

周三(11月7日)，曾经在小布什麾下负责协调美中关系的美国前财长保尔森(Henry Paulson)在新加坡彭博新经济论坛上警告说，经济摩擦已经接近一个拐点，美中两国的关系有可能从以前的良性战略竞争转变为全面的冷战，从而阻碍全球自由贸易："我们正走向美中关系的寒冬期。"