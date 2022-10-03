中期选举临近 美国担心俄中散布假信息

（德国之声中文网）在今年11月美国即将举行中期选举的背景下，华盛顿的情报与安全机构发出警告，提醒各州和县一级官员对俄罗斯和中国干预选举保持警惕。

联邦调查局一名不愿透露姓名的官员周一（10月3日）表示，俄罗斯加大力度传播旨在分裂社会的议题，比如怀疑美国选举的公正性，不过，迄今俄罗斯尚未制造自己的假新闻。

中国则不太关注选举结果，而是主要集中培养一种看待问题的政治视角。不过，部分“反北京”候选人与自己的政治路线背道而驰，因此，中国也会在这里进行干预。最知名的一个例子：今年3月联邦司法部起诉中国操纵一项旨在瓦解来自中国的异议人士、六四流亡学生熊炎在纽约竞选国会议员。

美国国土安全部几周前曾发布指导信息指出，中国对待中期选举的态度不同于总统竞选。他们认为，中国没有干预总统选举、而是观望而已，但中期选举时会有变化。

Meta称删除了数百个散布假消息的俄罗斯账号

该部没有列出中国可能影响选举的操作者或者实体名单，但引述了熊炎事件。这份信息报告还指出，中国的政治触角伸得很远，包括澳洲。澳大利亚情报部门从2017年起关注到中国政府资助议员或者议员候选人，在某些议题上，这些人接受并传播北京的立场。

美联社的报道指出，面对一些国外的操纵，各州和县政府无法抵抗，他们认为，监督政治对话不是他们的职责。但大型科技公司可以有所作为，脸书和Instagram的母公司今年9月底时表示，删除了数百个散布假消息的俄罗斯账号，以及来自中国、服务于政治分裂的社媒账号，好在它们的受众圈并不大。

美国联邦调查局和国土安全部周一均表示，尚未发现可信的证据显示美国选举的基础设施受到威胁。不过，FBI一名官员称，即便如此，他们仍然十分担心敌方可能散布假新闻以动摇人们对选举的信心。

（美联社等）

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