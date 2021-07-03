中朝高调“秀恩爱” 互贺友好条约签署60周年

（德国之声中文网）本周日，中国和朝鲜两国迎来了签署《中朝友好合作互助条约》60周年的纪念日。习近平和金正恩相互发出贺电，肯定两国关系。

据包括新华社在内的中国官媒报道，习近平在贺电中表示：“60年来，中朝双方秉持条约精神，相互坚定支持，携手并肩奋斗，增强了两党两国兄弟般的传统友谊，促进了各自社会主义事业发展，维护了地区乃至世界和平稳定。”

习近平总结称，在自己与金正恩近年来的多次会晤中，双方达成一系列重要共识。他特别指出：“当今世界，百年未有之大变局正在加速演进。”这位中国领导人表示愿同金正恩加强战略沟通，把握好中朝关系前进方向。

金正恩的表态

据法新社报道，朝鲜领导人金正恩在核电中强调了《中朝友好合作互助条约》在“"维护亚洲和世界其他地区的和平与稳定方面的作用”，并指出“现在敌对势力的挑战和阻挠企图变得越来越不顾一切”。

中国和朝鲜于1961年7月11日签署了《中朝友好合作互助条约》。 此后，这两个友好国家之间的关系一直不很稳定。对于朝鲜来说，中国是其世界上唯一真正的盟友，目前两国关系处于比较融洽的阶段。法新社援引观察人士报道称，两国关系之所以如此，是因为平壤和华盛顿之间停滞不前的核谈判以及美国和中国之间的紧张关系。

60年前中国领导人周恩来和金日成签署的友好互助条约，保证一方在战争状态时，对缔约的另一方进行全力军事及其他援助。双方不参加任何与对方敌对的同盟、集团、行动或措施。在经济、文化、科技方面开展合作，并相互给予经济、技术援助。

平壤的“重大危机”

目前，平壤正在与一场“重大危机”做斗争，这场危机很一方面可能与新冠疫情有关。到目前朝鲜未向世界卫生组织（WHO）报告过一例新冠感染病例。然而，鉴于该国与中国的漫长边界和及其落后的医疗系统，一些专家怀疑朝鲜是否真有能力阻遏病毒进入。

6月29日，金正恩在政治局扩大会议上承认，一起 "严重事件"引发了一场"重大危机"，"危及人民的安全和全国防疫努力"。根据朝中社的这一报道，境外纷纷猜测，新冠疫情已在该国一些地区蔓延。

有分析人士认为，经由宣布 "重大危机"，金正恩是想寻求外国帮助。中国外交部发言人汪文斌6月30日表示，无论发生什么紧急情况，如朝方愿意，都可以信赖北京，但他未提及供应疫苗。

今年上半年，朝鲜本可从国际疫苗共享计划Covax中获得170万剂阿斯利康疫苗。但根据日本提供的信息，因朝鲜无意遵守Covax的相关规定，回避与外国接触，交货延期。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 一张罕见的“集体照” 在这张摄于1981年的照片上，金正男（右上）罕见的与父亲金正日共同出现。画面左上方的女性是成蕙琅，是画面中另外两名孩子的母亲。成蕙琅的另一个身份是金正男的姨妈，她的妹妹成蕙琳是金正日的妻子。1981年，成蕙琅举家逃亡韩国，这张照片也是她为了证明身份而公布于众的。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 落魄“王子”？ 2月13日，一位朝鲜男子在马来西亚吉隆坡去世。有关他的死因，外界众说纷纭，但他的身份却很快就得到确认：金正男（Kim Jong Nam）。45岁的他是统治朝鲜近70年的“金氏家族”一员，但长期游离于权力高层之外，据称是澳门赌场和五星级酒店的常客。在这次身亡消息传出之前，这个名字上次登上头条还是在2001年，当时他拿着假的多米尼加共和国护照前往日本，据说是要去迪士尼乐园。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第三代领袖 也许正是因为2001年的“日本历险记”，让作为长子的金正男葬送了继承“王位”的机会，取而代之的是他同父异母兄弟金正恩（Kim Jong Un）。2010年，不到30岁的金正恩便成为朝鲜第二把手，仅次于其父金正日。人们当时便意识到，他将成为权力继承人。金正恩上台后进行了颇为严厉、“六亲不认”的整肃运动。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 拿姑父开刀 这轮整肃的“牺牲品”之一便是张成泽（Jang Song-thaek）。他不但是朝鲜政权的重要人物之一，还是金正恩的姑父。张成泽的妻子金敬姬是金正日最小的妹妹。但战友加亲友的身份也没能保住这位朝鲜二号人物的命，他一次召开大会的场合被当场逮捕，最后判处死刑，罪名之一是“企图发动政变”。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家长女 与丈夫张成泽一样，金敬姬（Kim Kyong-hui）也曾在金正恩刚刚上台时被视为权力高层的一员。但她并没有因为丈夫的倒台而遭到清洗，而是继续留在权力核心内，目前仍担任朝鲜劳动党中央政治局委员。曾有多次传出她的死讯，但最终都未能证实。不过，正如金氏家族的大部分女性成员一样，金敬姬此后甚少在公开场合露面。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 颇不寻常的第一夫人 现在最为引人注目的金家女性成员，无疑是金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）。有报道称，在成为领袖妻子之前，李雪主是朝鲜一个知名歌舞团的歌手。此后多次与金正恩共同出现在媒体上的她，因为衣着时髦，外表靓丽，而让令人一贯感觉沉闷阴暗的朝鲜政坛有了些许亮色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第一“王储” 除了妻子之外，金正恩目前最亲密的家人大概要数他的亲弟弟—金正哲（Kim Jong-chul）。与金正男一样，1981年出生的金正哲也曾被视为有望争夺“王位”，但最后并没能得到父亲的支持，据称是因为金正日觉得他太“娘娘腔”。不过他目前据信在朝鲜政权中也扮演重要角色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 领袖的妹妹 金正恩和金正哲的母亲都是出生于日本的高容姬（Ko Yong-hui），他们两人还有一个妹妹—金與正（Kim Yo-jong）。据说，与其几位兄长一样，金與正也曾留学海外，尤其是瑞士。由于金家的神秘色彩，金與正刚刚出现在金正恩身边的时候，甚至一度被媒体误认为当时仍未公开亮相的李雪主。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家第四代 目前已经为外界所确知的金家第四代只有一位—金正男的儿子金汉秀（也译为金韩松，Kim Han-sol）。他不但留学国外，还曾接受过媒体采访。当时他表示，自己从来没有见过爷爷金正日和叔叔金正恩，也没有太多来自朝鲜的朋友。电视画面上的金汉秀一身韩流打扮，与寻常少年无异。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” “永远的总书记”和“永远的主席” 金日成在1948年开创“朝鲜民主主义人民共和国”，此后其子金正日继续其“遗志”，在朝鲜实行家族统治，至今持续三代。金日成死后被宪法确定为“共和国永远的主席”，而金正日去世后则被称为“永远的总书记”。尽管经济落后，平壤政权依然在“先军政策”的主导下大力发展军事实力，尤其是核武力量，并因此受到国际社会严厉制裁。 作者: 石涛



朝鲜经济继续受创

若新冠的确在该国蔓延，这将是平壤政权遭受的一个重大挫折。自新冠疫情爆发以来，该国严格实施全面停摆，导致本已受国际制裁和上一年台风后果影响的国民经济进一步受创。据首尔的朝鲜问题观察家指出，它导致朝鲜货币汇率和食品价格大幅波动。在韩国的朝鲜难民报告说，朝鲜国内食品价格暴涨了3至10倍。

从目前的情况来看，中国会继续向朝鲜提供必要的援助。在今年《中朝友好合作互助条约》签订60周年到来之际的中国外交部例行记者会上，日本共同社的记者提出条约规定每20年自动延长的概念，遭到中国外交部发言人汪文斌的反驳。后者指出：该条约在未经双方就修改或终止问题达成协议以前，将一直有效。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 中国 2018年3月的中国之行是金正恩2011年掌权以来首次踏出国门。当时特朗普已经宣布同意与金正恩会晤，而这位朝鲜领导人选择先前往中国拜访习近平。中国是朝鲜最重要的盟友和贸易伙伴，金正恩也把访问中国作为开启他出国访问的外交"首秀"。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 迄今四访习近平 此后，金正恩又于2018年5月、6月以及2019年1月访华，交通工具也从火车发展到飞机，来访从神秘到半公开。其中一次还在中国度过了35岁（或者36岁）生日。从照片上来看，他与习近平的关系也颇亲密。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 跨过三八线的握手 2018年4月27日，金正恩跨越北纬38度的朝韩军事分界线，与韩国总统文在寅握手。他也成为朝韩停战65年后首位踏上韩国领土的朝鲜领导人。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 板门店其乐融融 跨过“三八线”当天，金正恩与韩国总统文在寅在板门店非军事区举行历史性的峰会。图为二人参加正式晚宴，看起来其乐融融。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 迄今三次“文金会” 跨越“三八线”后，金正恩又分别在朝韩边境地区和平壤会晤文在寅。在平壤，两人热情相拥、十指紧扣。金正恩还表示，希望在2019年访问首尔。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 新加坡一见特朗普 2018年6月12日，金正恩与美国总统特朗普在新加坡举行了历史性的朝美首脑会议。在这次会晤中，金正恩许诺要实现"去核化"，但没有确定具体的去核进程以及监督措施。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 河内二见特朗普 2019年2月底，美朝峰会进入第二回合：金正恩和特朗普抵达河内举行会谈。两人在河内大都会饭店短暂谈话，此后并肩散步。外界看到，这次峰会不欢而散，双方原定共同进行的午餐会取消，峰会提前结束。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 出访俄罗斯会普京 2019年4月24日，金正恩搭乘私人装甲列车抵达俄罗斯符拉迪沃斯托克（也称海参崴）。抵俄第二天，金正恩与普京举行了会晤。两人见到对方的时后都笑得很开心，表示要加强双边关系。 作者: 王凡



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