中朝威胁下，日韩如何深化关系？

（德国之声中文网）日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦5月7日举行了两个月之内的第二次峰会。在对朝鲜的挑衅性军事活动和中国影响力的上升日益担忧的情况下，两位领导人试图进一步加强日韩双边关系。

在峰会期间，尹锡悦说，深化日韩双边关系的努力不应受到尚未解决的历史争端的阻碍。作为五年多来第一位访问首尔的日本领导人，岸田文雄则表示，自尹锡悦3月访问东京以来，这两个亚洲国家的关系一直在"充满活力地"向前发展。

两位领导人都承诺将促进合作与协调，并敦促双方官员制定具体步骤，以改善彼此的安全和经济合作。这次会晤距七国集团首脑会议在日本广岛举行的时间不到两周。岸田文雄已邀请尹锡悦参加这次首脑会议。两位领导人预计将在七国集团会议期间与美国总统拜登举行三边会议。

一些分析人士说，岸田文雄的首尔之行反映出日本和韩国希望调和双边问题并维持和睦关系。尹锡悦3月份访问东京，被广泛认为是一个外交突破口。位于芝加哥的智库EconVue的非常驻研究员休斯（Eleanor Hughes）说："这方面，加上岸田文雄决定邀请尹锡悦出席广岛的G7峰会，为两国通过深化安全和经济关系取得政策成功打开了大门。"

对地区安全的共同担忧

在周日的会晤中，岸田文雄和尹锡悦承认，由于对朝鲜反复进行导弹试验和推进核武器的担忧，日本和韩国联手应对该地区不断上升的安全威胁十分重要。虽然两位领导人没有直接提到中国，但一些专家认为北京在该地区不断扩张的侵略性也是东京和首尔深化双边关系的一个重要因素。

"日本明白，该地区更广泛的挑战是中国的崛起，以及这将如何对经济、外交和安全产生破坏性的力量。"日本国际基督教大学政治和国际研究系教授纳吉（Stephen Nagy）说，"东京当然希望与韩国合作，确保该地区保持稳定和繁荣。"

虽然日本一直在加大努力应对中国崛起带来的挑战，但韩国采取了更加强硬的言辞来描述中国在该地区的侵略性扩张的影响。在上个月接受路透社的采访时，尹锡悦说，台湾周边紧张局势的加剧是由于试图用武力改变现状造成的，他对此企图表示反对。

尹锡悦的言论遭到了北京的强烈抗议，中国外交部副部长孙卫东将韩国总统的言论定性为 "错误的"和"完全不可接受的"。

纳吉教授告诉德国之声，尹锡悦政府在大多数沟通中都明确表示，他们认为中国目前的发展方向对该地区和韩国来说未必是积极的。"因此，首尔需要与日本和美国以及其他志同道合的国家合作，使韩国更好地应对与中国崛起相关的未来挑战。"他解释说。

虽然有人担心，由于中国对韩国的经济影响较大，韩国在中国问题上仍然相对弱势，但一些专家认为，由于中国和朝鲜似乎不太可能很快改变其在该地区的作为，因此首尔和东京之间的关系将继续深化。

韩国外国语大学的东亚事务专家阿特金森（Joel Atkinson）说："中国和朝鲜的所作所为是推动韩国和日本走到一起的关键因素。"他还认为，由于北京和平壤"顽固地坚持自己的路线"，首尔和东京之间的关系将继续升温。

来自韩国国内政治的阻力

虽然专家们普遍认为两位领导人的第二次峰会显示将进一步加强日韩双边关系，但一些人对这一关系的长期前景表示怀疑，担心尹锡悦缺乏公众支持将对他上任以来取得的这一进展造成阻碍。

作为东亚事务专家，韩国外国语大学阿特金森说："尹锡悦很容易被反对党描绘成亲日派，（而且）如果被贴上这个标签，（这将是）韩国政治中的一个名誉死刑。"

据他说，这次访问可能会给尹锡悦的批评者更多的口实，也可能让他向韩国选民展示两国正在以有利于韩国的方式发展。阿特金森告诉德国之声："从长远来看，这次峰会是否会加强两国关系，取决于韩国公众的反应。"

另一方面，日本对推进与韩国的关系仍持谨慎态度。尹锡悦的前任文在寅执政的2018年，韩国法院判决两家日本公司就二战期间发生的强迫劳动对其部分前韩国雇员进行赔偿，造成两国之间的纷争。

"（东京）希望尹锡悦政府获得成功，但他们担心他可能不会获得连任。" 日本国际基督教大学的纳吉说，"因此，日本在如何深化与韩国的关系方面非常谨慎，他们试图尽可能多地巩固稳定因素。"

由于东京在1945年之前对朝鲜半岛进行了35年的殖民占领，日本和韩国的关系长期以来存在纷争。日本军国政府犯下的暴行，包括性奴役和强迫劳动，让和解变得十分困难。虽然尹锡悦试图在共同关注朝鲜和中国造成的安全挑战的基础上与日本建立更紧密的关系，但他因向东京做出让步而面临持续的批评。

韩国共同民主党领导人李在明说："韩国和日本关系正常化是必要的，我赞成这样做，但不能以我们的国家利益、民族尊严、历史和正义为代价。"他在2022年的总统选举中以微弱劣势输给了尹锡悦。

美国是日韩两国的"粘合剂"

虽然东京和首尔在推进双边关系方面面临一些挑战，但专家表示，美国在帮助两国推进双边关系方面发挥着重要作用。阿特金森教授说："白宫的做法是进行言语鼓励，并以和美国总统的近距离关系所带来的声望激励进展。"

阿特金森告诉德国之声，美国能够提供的最有价值的支持是军事威慑，因为朝鲜和中国都不愿意与美国开战。他说："韩国和日本的合作表明他们更愿意在危机中相互支持，而美国通过同意承担更多风险来对首尔予以奖励。"

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美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



日本国际基督教大学的纳吉教授补充说，除了美国，其他志同道合的民主国家也认为韩国和日本之间的关系需要超越历史争端，应该尝试进行更多的合作。他说："美国是保持两国对话的粘合剂，但其他许多国家的政府也正在努力鼓励两国合作。"

由于对维护印太地区基于规则的秩序有着相似的愿景，纳吉认为韩国和日本可以与其他志同道合的国家合作，塑造更广泛的印太地区的政治经济。这些努力可以通过四到五个国家之间的"小型双边合作"或像印太经济框架这样的多边合作来实施。

"与其说中国是该地区经济的中心，我们可以看到更多的区域合作正在成为东南亚和南亚经济的中心。"他告诉德国之声，并补充说，当中国失去不对称的经济优势时，韩国和日本等国家将更有能力平衡中国在印太地区的规模和军事带来的挑战。

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