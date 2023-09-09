中智库批印度借G20「夹带私货」破坏和谐

（德国之声中文网）今年度的二十国集团（G20）领导人峰会本周末于印度举行，中国官方至今未说明为何中国国家主席习近平缺席本届G20峰会。不过，具有政府色彩的智库中国现代国际关系研究院在9月9日G20峰会开幕前发布了一篇措辞激烈的批评文章，称印度在会议选址、议题设置等方面「夹带私货的行为暴露出其『大布局』下的种种『小心思』」，为G20平添不和谐因素。

该篇由现代院南亚研究所助理研究员徐琴撰写的文章《印度的「大布局」与「小心思」》对印度提出三点主要批评。

印中、印巴领土争议

文章首先提到领土争议，称印度总理莫迪的政府有意将G20「打造为重大外交成就，借此为明年的大选造势」，但「却违背国际惯例将相关会议设在与邻国存在争议的领土进行，由此将领土争议强行塞入G20议程」。

徐琴称，印度今年三月和五月分别在「阿鲁纳恰尔邦」（中国称藏南地区）和印巴领土争议地区「印控克什米尔」举办G20相关会议。她表示，「印度的意图昭然若揭，其欲通过在争议地区举办G20会议博取国际关注，变相为自身领土诉求『合法性』募集国际支持。」

主持全球南方国家会议

接着，文章提到今年初印度举办「全球南方国家之声」线上峰会时广邀120多个国家，却未邀请中国、巴西与会。作者抨击印度「绕开发展中大国单独办会，体现其主导会议议程、避免影响力被稀释的意图」，显现出其「利用担任G20主席国之机，充当全球南方代言人的决心」。

「碰瓷」债务问题

作者对印度的第三个批评则关于印度「碰瓷」发展中国家债务议题。解决债务问题是印度担任G20主席国期间的优先事项之一，然而文章写道：「印度在对华政策竞争面凸显的背景下，不忘借债务重组问题对中国发难，频繁配合美西方炒作『债务陷阱』论调。」

作者在文章结尾呼吁，身负重任的G20主席国印度若「执意在全球经济治理平台夹带地缘政治『私货』，则将不仅无益于践行轮值主席国的责任，…，反而会进一步制造分歧与裂痕，阻碍国际社会达成共识和实质成果，最终也将对自身国际形象和全球发展利益造成损害。」

根据中国现代国际关系研究院网站介绍，该院的研究领域覆盖全球所有地区和重大战略性、综合性问题，是一复合型国际战略与安全问题研究及决策咨询机构，并于2015年入选首批国家高端智库建设试点单位。

本届G20峰会主办国印度与邻国中国最近几年关系紧张。数十年来两国之间存在领土争端，两国军队2020年在加勒万河谷爆发冲突、造成人员伤亡。另外，印中两国在全球贸易、太空探索等诸多方面也是竞争对手。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



（彭博社、联合早报、中国现代国际关系研究院）

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