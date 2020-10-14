中时总主笔：国台办会打电话到编辑台

(德国之声中文网) 旺旺中时集团高层11月25日召开外媒记者会说明对于NCC不予中天换照的看法，不过席间几件议题的讨论，恐让旺旺中时集团陷入更大争议。

《金融时报》去年报导国台办直接对《中国时报》和中天新闻下编采指令，这篇独家新闻也令该报导记者席佳琳 (Kathrin Hille) 吃上官司。

25日记者会上，有记者问到此事，旺旺中时集团总裁蔡绍中，也是蔡衍明长子，在回答时说要请席佳琳拿出具体证据。他说：「如果连我们一线的记者都有办法去接到这种事情，那为什么我没有听说。」

他接着要中天新闻副总梁天侠和《中国时报》总主笔戎撫天说明「日常实际操作情形」，表示中天新闻「不可能去接受指令来处理我们的新闻」。

没想到戎撫天在答问时证实，国台办的确有打电话到编辑台。他说：「如果你要问国台办有没有打电话，我可以回答你，不只国台办会打电话给编辑台，总统也会打电话给编辑台，我自己就接过总统秘书的电话。秘书告诉我是总统的意思要打电话给我，要跟我沟通一些事情的看法。」

他表示接过无数个政府官员的电话，目的是希望「沟通」: 「让你了解他们的想法，希望你的报导对他有利」。但他强调，「最后的判断权还是在记者」。

记者进一步询问，是哪一位总统，戎撫天表示不是蔡总统或她的秘书，｢马总统的秘书有打电话给我，李登辉总统的秘书也有打电话给我，陈水扁总统的秘书也有打电话给我，而且不要讲总统，院长、部长，太多了。」

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随后记者询问国台办打电话给他是要做什么，他澄清自己没有接过，他说：「可是我相信国台办会打电话给记者，因为他希望记者了解国台办发布的新闻，希望跟记者做好的沟通，希望记者的报导对国台办是有利的。」

他说：「陆委会也会打电话给我们的记者。所以我们的两岸记者会同时接到陆委会的电话，也会接到国台办的电话。最后他要怎么处理新闻，那是由他专业的判断处理。」

戎撫天强调，最后报纸的版面是怎么呈现，「是由总编辑做处理」。

《金融时报》报导引述中时记者说法为：「他们（国台办）每天都打电话来。他们不会介入每件事，关心的主要是两岸关系和中国相关话题。他们对报导角度有发语权，也能干涉首页编排。」针对这段说法，戎撫天说：「有没有干预，当天怎么处理，我不会这么清楚，可是我可以很确信地讲，我们的编辑台，我们的总编辑最后都会依据他们的专业去做判断。」

随后记者问中天新闻副总梁天侠是否接过国台办电话，她表示，自己从2011年在中天担任新闻部最高主管，从未接过国台办的电话或是指示还有指令。

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无国界记者组织批中天说谎

无国界记者组织 (RSF)11月18日发表声明表示，「NCC不予中天新闻换照令人遗憾，但不涉及新闻自由」。

梁天侠表示这个回应非常「主观」，对此感到「非常不以为然、非常遗憾」。但她声称该组织已下架该文，「发文的这个人最后也不能代表这个组织」。梁天侠表示已向RSF总部查询，但总部不知道有发这个声明。

她说另一方面，根据他们的了解，「这个组织台湾分会的成员长期跟绿营的关系是很亲近的」。

德国之声致电无国界记者组织 (RSF)台北办公室，该组织東亞辦事處執行長艾瑋昂(Cedric Alviani)表示该文并未下架，所有人上网都看得到，相关声明也挂在总部网站，总部当然知悉。德国之声记者上网查询，也仍然能看到该声明。

艾玮昂痛批中天的说法很明显「不正确」，上网就可以查证，「中天新闻这种行为正好证明NCC的论点」。

他澄清，无国界记者本次声明中有4点，其中1点也针对现在的民进党政府。无国界记者也不认为过去一年民进党政府在增进编辑自主和新闻品质上做得够好，国民两党政府都应该为其「不作为」而负责。

他表示，RSF两度发公开信要求台湾政府关注相关议题，第二次就是针对蔡英文政府， 这个做法说明RSF没有立场。

采访艾瑋昂后，德国之声仍在与RSF总部联系，确认相关讯息。

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