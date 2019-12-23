中日韩成都峰会 不是“三国演义”？

（德国之声中文网）据美联社报道，中日韩三国政府领导人在成都峰会（第七届中日韩工商峰会）上重申其致力于结束朝鲜半岛核计划的承诺。

李克强在之后的联合记者会上表示，"对话与协商是解决朝鲜半岛问题的唯一有效途径"，称三国愿与国际社会一道通过政治方式解决朝鲜半岛问题。

文在寅称，三方同意支持华盛顿与平壤重启谈判，从而使无核化与和平的进程能够继续。安倍晋三也做出了类似表态，并批评朝鲜发射导弹违反联合国决议，严重威胁区域安全。

进入12月以来，朝鲜半岛局势再度紧张。朝鲜对美国下了最后通牒，要求美国在年终前解除制裁令。而美国不承认这一期限，坚持要求平壤必须实现去核化。朝鲜曾威胁称，可能会依据美国的行动，送上"圣诞大礼"。一些观察家认为，朝鲜可能在近期发射洲际导弹。

安倍：中日韩不是"魏蜀吴"

此外，峰会上也谈到了自由贸易与经济合作。三国领导人表示，就进一步深化区域合作进行了讨论。李克强称，"我们都主张自由贸易，支持促进经济一体化。中国认为，维护自由贸易有利于保护多变主义与世界和平"。

据中国媒体报道，"韩日领导人表示，韩日愿同中方一道，致力于维护自由贸易，降低贸易壁垒，为彼此企业营造公平、公正、可预期的营商环境。三方要共同努力，争取RCEP（东亚区域全面经济伙伴关系协定）早日签署，推进中日韩自贸区谈判"。

鉴于成都是中国古典小说《三国演义》中著名的蜀国都城，不少舆论将这次的中日韩峰会比作"三国演义"。耐人寻味的是，中国官媒环球网周二援引日本共同社消息报道，安倍晋三出席成都峰会时说，中日韩三国"并非三国时代的魏、吴、蜀，不是相争关系"，并称"希望携手共筑'新的三国时代'"。

王凡/凝炼（美联社等）