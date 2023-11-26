中日韩外长承诺尽快召开三国领导人会谈

（德国之声中文网）中国外交部长王毅、日本外务大臣上川阳子和韩国外交部长朴振周日（11月26日）在韩国釜山参加第十次中日韩外长会议。上一次的中日韩外长会议是2019年在北京举行。

东道主朴振在会议一开始称：「韩国、日本和中国拥有大规模合作的潜力。我们三个国家是彼此密不可分的邻居。」王毅指出：「今年是中日韩时隔四年再次举行外长会议，是中韩关系迈入第二个30年的开局之年，是中日和平友好条约缔结45周年。」王毅表示，中方将继续同韩方、日方共同努力，推动三国合作重入正轨。

承诺召开中日韩领导人会谈

三位外长在本次的会议中一致同意，将尽早在合适的时间点召开中日韩三国领导人会谈，并加快推进三国领导人会议筹备工作，但没有进一步说明具体的日程。

韩国外交部一名官员向韩联社指出，由于时间紧张，三国领导人峰会难以在今年实现，但很可能在不久的将来举行。尽管日期未定，此一同意重启合作的共识已是缓解该地区紧张局势的重要举措之一。

讨论多领域合作、朝鲜局势

三方在会上还确认将在多个领域开展合作，日本外务省在一份声明中表示，外长们在100分钟的会谈中同意推进安全、经济和技术等六个领域的合作，并推动具体讨论。

关于安全领域，外长们就朝鲜半岛局势进行了讨论。共同社报导，上川阳子考虑到中朝关系良好，表示「期待中国在（朝鲜的）核与导弹问题上发挥积极作用」，她也再次就解决朝鲜绑架日本人问题寻求中韩两国的协助。

朴振也强调「朝鲜半岛的和平与稳定是三国的共同利益，是东北亚和平与繁荣的必备条件」，并谴责了朝鲜发射导弹与研发核武器。

不过，韩联社提到，日方针对朝鲜问题的表态与韩方大致相同，但中方仅简单提及了其基本立场，坚持各当事国应保持冷静和克制，并称应重视朝方对安全的合理关切。

中日、中韩双边会晤

此前，王毅也分别与日、韩外长进行了会前双边会晤。朴振和王毅周日就双边关系发展、韩半岛局势与中国国家主席习近平访韩事宜等交换了意见。中国外交部发布的声明称，双方确认中韩战略合作伙伴关系定位，愿持续沿着这一方向向前推进。

上川阳子在周六会见王毅时表示，日本和中国有望「在不远的将来」举行安全对话。除此之外，两人还就一些需要合作的领域进行了讨论，包括气候变化、国际安全、发展融资和朝鲜半岛局势等。

美日韩演习与外长会议同日举行

就在中日韩举办外长会议之际，美日韩三国也于26日在韩国济州岛东南方向的公海上实施联合演习，模拟朝鲜发起导弹、无人机挑衅的情况实施防空、海上机动训练。

韩国和日本是美国的重要军事盟友，他们近期推动加强与美国的安全合作曾引起中国的不满。不过一些观察人士表示，中国国家主席习近平和美国总统拜登在本月稍早的会晤中发出了美中和解的信号，这或能为中、日、韩三国提供外交空间、重振三方合作。

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



（路透社、美联社、韩联社、共同社）

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