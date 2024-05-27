中日韩同意恢复自贸谈判 李强批经贸保护主义

时隔4年多，中日韩27日再度举办三方峰会。在日韩与美国越走越近之际，日韩如何处理与中国的关系备受瞩目。在週日的双边会晤上，日方也提到台海和平稳定重要性，但中方重申，台湾议题是中国的一条“红线”。

（德国之声中文网）中日韩三国领导阶层週一（5月27日）在首尔举行4年半以来第一场三方峰会，中国派出总理李强出席，会晤日本首相岸田文雄与韩国总统尹锡悦。

据路透社报道，中日韩联合声明称，随著各国历经经济成长放缓，建立三方伙伴关系已成为“急迫任务”；企业界人士也同意，在贸易、供应链稳定的议题上深化三方合作。稍早消息指出，三国将在经贸、科技、人文交流、健康与人口老化等领域加强往来。

峰会上，李强把这场峰会形容为三国关系“新的起点”，而各方应该“坚守合作初心，坚持开放包容”；此外，李强还呼吁日韩两国不应走向“保护主义”和经济上的脱钩。

尹锡悦则表示，应强化三方合作机制，而中日韩已决定定期举办三方峰会。日本外务省也称，峰会讨论“非常具建设性”，且中日韩同意加速自由贸易协定（FTA）的谈判进程；三国的FTA谈判自2019年便停摆至今。

法新社指出，峰会前各界分析人士对其成果并不抱太大期望。《韩民族日报》27日的社论主张，这场峰会不太可能带来重大的外交进展，但仍具有重要意义，因为它是日韩这两个美国盟友与中国领导阶层之间“定期沟通的唯一管道”。

据中国官媒新华社引述，中国总理李强主张，中日韩合作应“尊重彼此核心利益与重大关切”；经贸领域上，三国应维护供应链稳定，并且尽早重启三国自贸协定谈判。 图像来源: JEON HEON-KYUN/REUTERS

岸田向李强提台海稳定重要性

三方峰会前夕，一系列的双边会谈首先在週日（26日）登场。其中，岸田与李强的会晤是两人第一次的正式会议；去年9月印尼G20峰会场边，两人曾有过非正式的对话。

日本放送协会（NHK）报道，岸田与李强会晤时，再度呼吁中国面对台湾议题应以和平对话方式解决。日本共同社指出，岸田提及台湾海峡和平稳定的重要性；李强则表明，台湾问题是中国“核心利益中的核心”，也是中国的“红线”。

根据中国外交部的声明，李强重申“历史、台湾问题是事关中日关系政治基础的重大原则问题，也是基本的信义问题……希望日方重信守诺，为两国关系不断发展营造积极氛围”。

台湾新总统赖清德上週一（20日）就职，日本派出超过30位议员赴台参加典礼，人数是史上最多。中国对此表示强烈不满；中国驻日大使吴江浩更在多个场合批评日本部分人士“为赖清德撑腰站台”、“日本民众将被带入火坑”，这番言论引发日方反批“不恰当”。

台湾总统赖清德上任不久，中国便宣布举行为期2天的“环台军演”。对此，日本表示希望各界和平解决台湾议题；韩国外交部也表示应维持台海的和平稳定。（资料照） 图像来源: Kyodo/picture alliance

除了台湾议题，日中关系还面臨其他挑战。岸田赴韩之前曾召开记者会，重申希望日中关系朝“互利、基于共同战略利益、具建设性且稳定”的方向发展。

不过，尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）争议依然未解；日本政府27日更发布统计数字指出，日方已经连续158天发现中国船舰驶入日本领海向外延伸12海里的“邻接区”范圍内，超越2021年连续157天的纪录。日本官房长官林芳正说，日方视此为“极为严重的事件”。

中日之间对福岛核废水（日方称核处理水，中方称核污染水）排海的立场，也仍然存在分歧。共同社指出，岸田盼中国立即取消停止进口日本水产的措施，李强则要求日本对于长期国际监测一事“进一步拿出诚意和建设性态度”。

岸田还呼吁中方撤除尖阁诸岛附近、位于日本专属经济海域内的浮标；针对被拘留在中国的日本人，岸田也敦促中国尽快放人。

李强会晤三星等韩国企业高层

26日，李强会见了韩国总统尹锡悦，双方同意今年6月将举办外交、国防部门的2+2对话。此外，会议的一大焦点著重于经贸与供应链议题。中国是韩国最大的贸易伙伴，但在尹锡悦政府靠拢美国的政策下，中韩关系转趋为紧张。另一方面，中国在先进半导体科技上面臨美国出口管制；拥有三星等半导体巨头的韩国，其立场备受关注。

据中方声明，李强称“中韩产业链供应链深度互嵌”，双方应“携手开拓新领域、拓宽合作面”，并且“抵制把经贸问题泛政治化”。

图为中日韩领袖27日在韩国商会出席与企业界人士交流的论坛。 图像来源: Chung Sung-Jun/Pool/REUTERS

韩联社报道，双方决定恢复“升级双边自由贸易协定”第二阶段的谈判进程，以促进两国投资与经贸合作，在服务业、文化旅游等领域加强开放。韩中之间的自贸协定第一阶段在2015年12月生效，决议取消主要商品的关税。

这次中日韩峰会，三星集团会长李在镕、SK集团会长崔泰源等200多位企业界人士都聚集在场边。李强与李在镕会面时，强调“三星对华合作是中韩两国互利共赢、合作发展的一个生动缩影”；李在镕则称，“三星将坚持在华发展，致力于做中国人民喜爱的企业”。

朝鲜计划再度发射间谍卫星

中日韩峰会之际，朝鲜也有动作。据日本海岸自卫队消息，朝鲜方面通知日方，将自5月27日至6月4日朝黄海、吕宋岛东边处发射载运卫星的火箭；韩国政府随后也指出，朝鲜发布了公告称将发射军用侦察卫星。

美国、日本、韩国官员通了电话讨论此事，三国共同立场是：朝鲜藉弹道飞弹科技发射卫星的行为会违反联合国安理会决议，因此要求朝鲜应取消发射计划。

韩国联合参谋本部进一步表示，朝鲜此举对韩国而言是一种“挑衅”，而韩国军方“将采取行动，展现我们强大的能力与意志”。

若朝鲜这次发射成功，这会成为朝鲜第二个登上太空轨道的间谍卫星。该国上一次成功发射军用间谍卫星是2023年11月，此前至少有过2次失败经验。朝鲜曾公开表示今年还会发射3枚卫星，并声称现已上轨道的卫星拍摄了美国白宫、国防部，还有韩国军事设施的监控影像，但并未公开发布相关画面。

在27日的中日韩峰会上，三国也提到朝鲜去核化议题。联合声明写到，韩半岛的和平是三国共同的利益与责任。

（综合报道）

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