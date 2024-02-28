 中日韩三国均备受生育率持续下降的困扰 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.02.2024

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时政风云

中日韩三国均备受生育率持续下降的困扰

韩国公布的2023年生育数据显示，去年韩国新生儿人数同比减少7.7%，总和生育率为0.72，双双创下历史最低纪录。韩国的邻国中国和日本也都饱受生育率持续下降的困扰。“养孩子和教育孩子太费钱”在这些国家是降低生育意愿的主要原因。

2023年韩国已经是连续第四年生育率低于1。

2023年韩国已经是连续第四年生育率低于1。

（德国之声中文网）据韩联社报道，韩国统计厅周三（28日）发布的最新生育数据显示，去年韩国新生儿人数同比减少7.7%，总和生育率为0.72，双双创下历史最低纪录。

尽管韩国花费了数十亿美元试图扭转导致人口持续下降的趋势。但是，自2018年以来，韩国一直是经合组织 (OECD) 中唯一一个生育率低于1的成员国。到去年2023年已经是连续第四年生育率低于1。

韩联社报道称，韩国总和生育率于2015年（1.24）触顶后连续8年呈下降趋势，其降幅也在不断扩大。而且韩国政府对于今年的生育率也不抱有任何乐观期待。韩国统计厅去年推算的今年总和生育率会进一步降至0.68。

昨天（2月27日）日本厚生劳动省公布的2023年出生人口(包括外国人在内的速报值)降至75万8631人，比上一年减少5.1%。厚生劳动省表示，日本出生人口减少的速度超过预期。日本国立社会保障与人口问题研究所判断，如果这一趋势持续，到2035年将跌破50万人。

日经新闻报道指出，日本在2030年后适婚年龄的人口将急剧减少，被称为“2030年悬崖”。据此判断未来日本出生率下降的趋势将难以逆转。

报道指出，日本2023年结婚人数的速报值为48.9281万对，比2022年减少5.9%。在非婚生子女较少的日本，婚姻人数直接关系到出生人口的变化趋势。

今年1月17日，中国国家统计局公布的人口统计数据显示，2023年全年中国出生人口902万人，死亡人口1110万人，人口减少208万人。

此前一年，中国出生人口为956万人，死亡人口为1041万人。与2021年年末相比，总人口减少85万人。

2022年也是中国近61年来的首次人口负增长。而2023年的人口减少数量再进一步超过2022年。

与此同时，中国出生率在2023年下降5.7%，出生率创历史新低，平均每千人中新出生6.39人，低于2022年的6.77人。

根据联合国专家的估测，到2050年，中国人口将减少1.09亿，这比2019年的预测高出三倍多。中国60岁及以上人口从2022年的2.8004亿增加到2023年的2.9697亿，约占总人口的21.1%。

  • 中国已在数年前取消了生育登记制度，逐步放开了二胎和三胎生育，鼓励多生。但人口普查却显示，中国人口不增反降，2022年中国61年来首次出现人口负增长。

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    中国61年来人口首次出现负增长

    中国已在数年前取消了生育登记制度，逐步放开了二胎和三胎生育，鼓励多生。但人口普查却显示，中国人口不增反降，2022年中国61年来首次出现人口负增长。

  • 中国人口生育率从上世纪80年代末每位女性生育2.6个孩子下降到2022年的1.19个。此外，女性终身无孩率快速上升，2015年为6.1%，2020年已接近10%。随着越来越多的年轻人不愿结婚，中国的出生率持续下降。

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    出生率持续下降

    中国人口生育率从上世纪80年代末每位女性生育2.6个孩子下降到2022年的1.19个。此外，女性终身无孩率快速上升，2015年为6.1%，2020年已接近10%。随着越来越多的年轻人不愿结婚，中国的出生率持续下降。

  • 目前，中国年轻一代的生育主体为80后、90后和00后，盛行的观念为自愿少生、放弃多生、甚至不生。他们当中多为计划生育的产物——即独生子女。相比独生子女，有兄弟姐妹的年轻一代更有生育意愿。

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    自愿少生、放弃多生、甚至不生

    目前，中国年轻一代的生育主体为80后、90后和00后，盛行的观念为自愿少生、放弃多生、甚至不生。他们当中多为计划生育的产物——即独生子女。相比独生子女，有兄弟姐妹的年轻一代更有生育意愿。

  • 年轻人不愿意生孩子，主要面临着“生育成本过高”、“住房压力大”、“就业失业压力”等问题。有专家指出，如果把这些压力都减小了，生育率自然就上来了。

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    成本高、压力大

    年轻人不愿意生孩子，主要面临着“生育成本过高”、“住房压力大”、“就业失业压力”等问题。有专家指出，如果把这些压力都减小了，生育率自然就上来了。

  • 在职场，女性遇到的阻力更大，一旦顺利拿到职位，就会全力以赴，工作第一、家庭第二、生孩子放最后。

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    女性遭遇的阻力大

    在职场，女性遇到的阻力更大，一旦顺利拿到职位，就会全力以赴，工作第一、家庭第二、生孩子放最后。

  • 年轻人工作压力大，精神长期高度紧张，健康质量下降，而生育力水平随着健康水平的下降而下降。

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    健康不佳，生育下降

    年轻人工作压力大，精神长期高度紧张，健康质量下降，而生育力水平随着健康水平的下降而下降。

  • “生得起，养不起”使不少年轻夫妇推迟或者放弃生育计划，尤其是在大城市，公立入托等候时间长，名额有限，而私立收费又太昂贵。

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    生得起，养不起

    “生得起，养不起”使不少年轻夫妇推迟或者放弃生育计划，尤其是在大城市，公立入托等候时间长，名额有限，而私立收费又太昂贵。

  • 2023年5月，中国计划生育协会在20多个城市启动了试点项目，为有两个或两个以上孩子的家庭提供住房、税收和教育方面的补贴。但效果怎样尚有待观察。很多年轻人认为这些项目对他们毫无帮助，因为他们面临着找工作的困难，或者担心失掉饭碗。

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    20多个城市开始试点

    2023年5月，中国计划生育协会在20多个城市启动了试点项目，为有两个或两个以上孩子的家庭提供住房、税收和教育方面的补贴。但效果怎样尚有待观察。很多年轻人认为这些项目对他们毫无帮助，因为他们面临着找工作的困难，或者担心失掉饭碗。

  • 生不生孩子、什么时候生孩子只是一种人生选择，旁人无法指手画脚。但从更高的层面看，国家和社会应该担负起怎样的责任，让年轻人少一些后顾之忧，多一份安全感，坦然接过做父母的担当？

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    让年轻人多一份生育安全感

    生不生孩子、什么时候生孩子只是一种人生选择，旁人无法指手画脚。但从更高的层面看，国家和社会应该担负起怎样的责任，让年轻人少一些后顾之忧，多一份安全感，坦然接过做父母的担当？


更多阅读：中國去年生育率降至1.09 再創新低

中日韩如何应对出生率降低

上周，中国智库“育娲人口研究”发布《中国生育成本报告2024版》。报告指出在中国把一个孩子抚养到18岁花费的成本，“几乎是全球最高的”。报告比较多国的养育成本是人均GDP的多少倍，发现澳洲是2.08倍、德国是3.64倍、美国是4.11倍，日本是4.26倍，中国则是6.3倍。

据此报告统计，中国家庭0至17岁的养育成本平均是53.8万元人民币，0岁至大学毕业的养育成本则平均是68万元人民币。

“由于生育成本过高、女性难以兼顾家庭和工作等原因，华人的平均生育意愿（理想子女数）也几乎是全世界最低的。”报告指出，育儿导致中国妇女有酬工时减少，但男性并无显著变化。报告建议，中国“全国层面亟需尽快出台减轻育龄家庭生育成本的政策”，包含各式补贴、增建托儿所、男女平等的育产假，以及高考和学制改革等。

“养孩子和教育太费钱”以及结婚率下降是造成日本出生率下降的部分原因。日本法政大学教授小黒一正在接受日经新闻采访时表示：“在自由意志的时代，提高结婚率很难。日本政府推行的少子化对策的内容大多是现有政策的延伸，谈不上是根本性对策。”

“养孩子和教育孩子太费钱”在中日韩是降低生育意愿的主要原因。

“养孩子和教育孩子太费钱”在中日韩是降低生育意愿的主要原因。

他认为，增加出生人口最好的办法是“提高每对夫妻生育孩子的数量”。他表示，现在每对夫妻生育孩子数量不到2人，但通过提高到3人左右，出生率将达到2左右，将一定程度上阻止出生人数减少。他还建议对于生育三胎的家庭给与1000万日元（约合人民币47.8万元）的奖励。

去年12月初，韩国保健福祉部和低生育及老龄社会委员会座谈会，同专家共商低生育率问题的解决方案。韩国总统尹锡悦表示要以严肃的态度对待低生育问题。他表示，如果教育过度竞争体制是低生育的直接原因，就应集中力量加以纠正。

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