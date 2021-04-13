中日防长同意明年开设热线

（德国之声中文网）日本防卫大臣岸信夫周一（12月27日）与中国国务委员兼国防部长魏凤和举行两小时的视频通话。双方就在2022年底前开设热线达成一致。

据中国国防部发布的新闻稿，魏凤和表示，明年是中日邦交正常化50周年，双方应按照两国领导人达成的重要共识，提升战略互信，妥处矛盾分歧，实现合作共赢。魏凤和提到了东海和钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）问题时表示，"中国将坚定维护领土主权和海洋权益，双方应着眼两国关系大局，努力维护东海局势稳定。在历史问题上，日方必须正视历史、以史为鉴，这才是正确态度和明智选择"。他还就亚太形势、台湾、南海等问题阐明中方原则立场。

新闻稿也证实，日方表示愿与中方"推进日中海空联络机制直通电话建设等方面工作"，但并未明确具体时间。

日本NHK新闻报道称， 这是时隔约一年双方再次举行视频会谈。岸信夫在通话中谈及尖阁诸岛周边海域在内的局势，反对中国军队及海警局船只单方面改变现状的尝试，并对此表达严重关切，要求中方自我克制。此外，岸信夫也表示，台湾海峡的和平稳定对日本的安全及国际社会而言至关重要，日本将继续关注相关动向。

报道指出，双方一致表示，为避免日本自卫队与中国军队发生偶发性冲突，将争取在2022年开通日中防务部门人员联络用的热线。

（路透社、NHK）

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