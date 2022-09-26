中日邦交正常化50年: 日首相期与中国保持“稳定”关系

（德国之声中文网）中日领导人在9月29日就中日邦交正常化50周年互致贺电。中国国家主席习近平和日本首相岸田文雄表示，将双边关系推向积极的方向很重要。

习近平在贺电中告诉岸田，“我高度重视中日关系发展，愿同岸田文雄首相一道，引领双方以邦交正常化50周年为契机，顺应潮流大势，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系”。

在东京举行的纪念中日关系正常化50周年仪式上宣读的岸田文雄首相的一份声明指出，日中建立稳定关系有助于“和平与繁荣”。 岸田也表示，双边关系现在正面临“许多问题和挑战”，两国应致力于建立一种“符合新时代要求”的关系。

据路透社报道，岸田对习近平表示：日本和中国在实现地区和世界的和平与繁荣方面负有重大责任。为实现这一目标，“考虑到未来50年......，我希望与您一起建立有建设性和稳定的日中关系”，他说。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 五十而“知天命”？ 在2022年的“多事之秋”，中日两国虽然迎来了建交50周年，但是双方之间似乎并没有太多庆祝的热情。尤其是近年来，在几个关键议题上的严重分歧使得这两个亚洲最大经济体之间关系持续紧张。图为9月22日，中国驻日本大使馆在东京举行的中日邦交正常化50周年纪念招待会。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 历史性文件 1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。这份声明的主要内容包括结束两国之间的不正常关系（战争状态），日本承认中华人民共和国为中国唯一合法政府。到1978年，两国代表又缔结了《中日和平友好条约》。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 一杯美酒泯恩仇？ 《中日联合声明》的主要内容还包括，强调两国之间的友谊，日本“对过去战争给中国人民造成的重大损害的责任表示深刻反省”，以及中国政府宣布放弃对日本的战争赔偿要求。这份声明虽然开启了两国之间关系正常化，促进了双边政治、经济、文化交流，但是一些悬而未决的遗留问题直到今天仍然给两国关系造成影响。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 领土主权争议 东京和北京之间最大的矛盾之一，就来自位于东海海域的几座无人居住的小岛——日本称之为尖阁诸岛，而中国则称钓鱼岛。2012年，日本政府宣布对尖阁诸岛实施“国有化”，引发了中国的强烈抗议，还有民众发起了抵制日货的行动。如今仍然会有一些中方的巡逻船或者渔船在附近海域出现。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 台湾——紧邻日本的“火药桶” 自从美国对中国开启贸易战，美中关系日益恶化以来，日本作为华盛顿的盟友也对北京在亚太地区越来越咄咄逼人的行动提出谴责。尤其作为亚洲大国，日本对于一旦台海爆发冲突给地区安全造成的影响十分关切。在今年夏天，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国解放军围绕台湾岛进行了持续多日的军事演习。日本防务省对中国试射的弹道导弹进行了实时监测。与此同时，该国也在加快扩建自卫队，增加国防预算。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 没有解决的战争历史遗留问题 在中国看来，日本方面没有充分反省其战争罪行是双边关系发展最大的障碍之一。日本军队曾经在中国使用过化学武器和生物武器，造成大量杀戮，其中最知名的事件就是1937年的“南京大屠杀”。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 靖国神社——争议焦点 位于东京的靖国神社供奉着明治维新时代以来为日本战死的军人，其中包括二战中的14名日本甲级战犯。每当有日本政治人物和社会名流参拜靖国神社的时候，都引起中国的抗议。图为2022年8月15日——日本二战战败投降日，大批民众排队进入靖国神社进行参拜。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 从“哈日”到“反日”的民间情绪 2022年7月，前首相安倍晋三遇刺身亡，中国社交媒体上出现不少幸灾乐祸的声音。此外，与日本相关的一些社会事件，比如身穿和服的中国女子在苏州被警察带走，也凸显出民间反日情绪的高涨。（图为北京一家购物中心举办的中日邦交正常化50周年庆祝活动）



法新社报道指出，北京和东京之间的关系因中国日益增长的军事实力和咄咄逼人的言辞而趋紧。这次，双方未举行正式外交仪式来纪念这个日子。日本最大商业协会Keidanren（日本经济团体联合会）组织的活动上分别宣读了岸田和习近平互致的贺电。该次活动得到日本政府和中国驻日本大使馆的支持。

中、日两国分别是世界第二、第三大经济体；中国是日本最重要贸易伙伴，日本是中国的第二大贸易伙伴，仅次于美国。若干年前，两国外交关系似乎大为改善，然而，多个争端使双方关系重又紧张。这些争端包括关于日本在二战期间对中国部分地区的血腥占领、双方在有争议岛屿的领土争端等。另外，俄罗斯侵乌战争也进一步加剧了这一紧张关系。东京支持乌克兰的西方盟友，北京回避批评俄罗斯。

日本前首相福田康夫说，“我们需要回顾50年前达成的关系，并将我们的全部精力投入到维持这些关系中，将这些关系再维持50年、100年。没有其他的路”

“是时候回顾半世纪前的精神了”

据路透社报道，在东京的招待会上，日本前首相福田康夫说，现在是时候回顾半个世纪前双边关系正常化背后的精神了。“我想，我们50年前的决定是，日本和中国不打仗，我们相互合作，建立和平与稳定的关系”，福田在活动上对大约850名企业主管和政治家说。

“我们需要回顾50年前达成的关系，并将我们的全部精力投入到维持这些关系中，将这些关系再维持50年、100年。没有其他的路”，福田康夫说。

更多阅读：田中角荣访华实现日中关系正常化曾是一场“外交豪赌”

（法新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。