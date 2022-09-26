中日邦交正常化50年: 日首相期与中国保持“稳定”关系

中日领导人9月29日就两国邦交正常化50周年互致贺电。在中日关系颇为紧张的背景下，日本政府首脑岸田文雄呼吁与中国建立“有建设性的和稳定的”关系。前首相福田康夫也称，是时候回顾半世纪前双边关系正常化背后的精神了，要把全部精力投入到维系日中关系中，“没有其他的路”。
（德国之声中文网）中日领导人在9月29日就中日邦交正常化50周年互致贺电。中国国家主席习近平和日本首相岸田文雄表示，将双边关系推向积极的方向很重要。
习近平在贺电中告诉岸田，“我高度重视中日关系发展，愿同岸田文雄首相一道，引领双方以邦交正常化50周年为契机，顺应潮流大势，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系”。
在东京举行的纪念中日关系正常化50周年仪式上宣读的岸田文雄首相的一份声明指出，日中建立稳定关系有助于“和平与繁荣”。 岸田也表示，双边关系现在正面临“许多问题和挑战”，两国应致力于建立一种“符合新时代要求”的关系。
据路透社报道，岸田对习近平表示：日本和中国在实现地区和世界的和平与繁荣方面负有重大责任。为实现这一目标，“考虑到未来50年......，我希望与您一起建立有建设性和稳定的日中关系”，他说。
法新社报道指出，北京和东京之间的关系因中国日益增长的军事实力和咄咄逼人的言辞而趋紧。这次，双方未举行正式外交仪式来纪念这个日子。日本最大商业协会Keidanren（日本经济团体联合会）组织的活动上分别宣读了岸田和习近平互致的贺电。该次活动得到日本政府和中国驻日本大使馆的支持。
中、日两国分别是世界第二、第三大经济体；中国是日本最重要贸易伙伴，日本是中国的第二大贸易伙伴，仅次于美国。若干年前，两国外交关系似乎大为改善，然而，多个争端使双方关系重又紧张。这些争端包括关于日本在二战期间对中国部分地区的血腥占领、双方在有争议岛屿的领土争端等。另外，俄罗斯侵乌战争也进一步加剧了这一紧张关系。东京支持乌克兰的西方盟友，北京回避批评俄罗斯。
日本前首相福田康夫说，“我们需要回顾50年前达成的关系，并将我们的全部精力投入到维持这些关系中，将这些关系再维持50年、100年。没有其他的路”
据路透社报道，在东京的招待会上，日本前首相福田康夫说，现在是时候回顾半个世纪前双边关系正常化背后的精神了。“我想，我们50年前的决定是，日本和中国不打仗，我们相互合作，建立和平与稳定的关系”，福田在活动上对大约850名企业主管和政治家说。
“我们需要回顾50年前达成的关系，并将我们的全部精力投入到维持这些关系中，将这些关系再维持50年、100年。没有其他的路”，福田康夫说。
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（法新社，路透社）
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