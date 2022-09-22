 中日邦交正常化50年：前瞻未來遠景何在？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.10.2022

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时政风云

中日邦交正常化50年：前瞻未來遠景何在？

中國跟日本在9月29日迎來邦交正常化50週年，東京與北京分別舉辦藝文活動。然而，雙方的元首皆未與會，僅用訊息致意，祝願兩國友誼長存。未來中日關係能否持續發展？對此專家各有不同意見。

  • 中国驻日本大使馆在东京举行的中日邦交正常化50周年纪念招待会

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    五十而“知天命”？

    在2022年的“多事之秋”，中日两国虽然迎来了建交50周年，但是双方之间似乎并没有太多庆祝的热情。尤其是近年来，在几个关键议题上的严重分歧使得这两个亚洲最大经济体之间关系持续紧张。图为9月22日，中国驻日本大使馆在东京举行的中日邦交正常化50周年纪念招待会。

  • 1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    历史性文件

    1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。这份声明的主要内容包括结束两国之间的不正常关系（战争状态），日本承认中华人民共和国为中国唯一合法政府。到1978年，两国代表又缔结了《中日和平友好条约》。

  • 1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    一杯美酒泯恩仇？

    《中日联合声明》的主要内容还包括，强调两国之间的友谊，日本“对过去战争给中国人民造成的重大损害的责任表示深刻反省”，以及中国政府宣布放弃对日本的战争赔偿要求。这份声明虽然开启了两国之间关系正常化，促进了双边政治、经济、文化交流，但是一些悬而未决的遗留问题直到今天仍然给两国关系造成影响。

  • 钓鱼岛2005年航拍照片

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    领土主权争议

    东京和北京之间最大的矛盾之一，就来自位于东海海域的几座无人居住的小岛——日本称之为尖阁诸岛，而中国则称钓鱼岛。2012年，日本政府宣布对尖阁诸岛实施“国有化”，引发了中国的强烈抗议，还有民众发起了抵制日货的行动。如今仍然会有一些中方的巡逻船或者渔船在附近海域出现。

  • 日本防务省对中国试射的弹道导弹进行了实时监测

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    台湾——紧邻日本的“火药桶”

    自从美国对中国开启贸易战，美中关系日益恶化以来，日本作为华盛顿的盟友也对北京在亚太地区越来越咄咄逼人的行动提出谴责。尤其作为亚洲大国，日本对于一旦台海爆发冲突给地区安全造成的影响十分关切。在今年夏天，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国解放军围绕台湾岛进行了持续多日的军事演习。日本防务省对中国试射的弹道导弹进行了实时监测。与此同时，该国也在加快扩建自卫队，增加国防预算。

  • 南京大屠杀遇难者纪念馆

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    没有解决的战争历史遗留问题

    在中国看来，日本方面没有充分反省其战争罪行是双边关系发展最大的障碍之一。日本军队曾经在中国使用过化学武器和生物武器，造成大量杀戮，其中最知名的事件就是1937年的“南京大屠杀”。

  • 2022年8月15日——日本二战战败投降日，大批民众排队进入靖国神社进行参拜

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    靖国神社——争议焦点

    位于东京的靖国神社供奉着明治维新时代以来为日本战死的军人，其中包括二战中的14名日本甲级战犯。每当有日本政治人物和社会名流参拜靖国神社的时候，都引起中国的抗议。图为2022年8月15日——日本二战战败投降日，大批民众排队进入靖国神社进行参拜。

  • 北京一家购物中心举办的中日邦交正常化50周年庆祝活动

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    从“哈日”到“反日”的民间情绪

    2022年7月，前首相安倍晋三遇刺身亡，中国社交媒体上出现不少幸灾乐祸的声音。此外，与日本相关的一些社会事件，比如身穿和服的中国女子在苏州被警察带走，也凸显出民间反日情绪的高涨。（图为北京一家购物中心举办的中日邦交正常化50周年庆祝活动）


  • 中国驻日本大使馆在东京举行的中日邦交正常化50周年纪念招待会

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    五十而“知天命”？

    在2022年的“多事之秋”，中日两国虽然迎来了建交50周年，但是双方之间似乎并没有太多庆祝的热情。尤其是近年来，在几个关键议题上的严重分歧使得这两个亚洲最大经济体之间关系持续紧张。图为9月22日，中国驻日本大使馆在东京举行的中日邦交正常化50周年纪念招待会。

  • 1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    历史性文件

    1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。这份声明的主要内容包括结束两国之间的不正常关系（战争状态），日本承认中华人民共和国为中国唯一合法政府。到1978年，两国代表又缔结了《中日和平友好条约》。

  • 1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    一杯美酒泯恩仇？

    《中日联合声明》的主要内容还包括，强调两国之间的友谊，日本“对过去战争给中国人民造成的重大损害的责任表示深刻反省”，以及中国政府宣布放弃对日本的战争赔偿要求。这份声明虽然开启了两国之间关系正常化，促进了双边政治、经济、文化交流，但是一些悬而未决的遗留问题直到今天仍然给两国关系造成影响。

  • 钓鱼岛2005年航拍照片

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    领土主权争议

    东京和北京之间最大的矛盾之一，就来自位于东海海域的几座无人居住的小岛——日本称之为尖阁诸岛，而中国则称钓鱼岛。2012年，日本政府宣布对尖阁诸岛实施“国有化”，引发了中国的强烈抗议，还有民众发起了抵制日货的行动。如今仍然会有一些中方的巡逻船或者渔船在附近海域出现。

  • 日本防务省对中国试射的弹道导弹进行了实时监测

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    台湾——紧邻日本的“火药桶”

    自从美国对中国开启贸易战，美中关系日益恶化以来，日本作为华盛顿的盟友也对北京在亚太地区越来越咄咄逼人的行动提出谴责。尤其作为亚洲大国，日本对于一旦台海爆发冲突给地区安全造成的影响十分关切。在今年夏天，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国解放军围绕台湾岛进行了持续多日的军事演习。日本防务省对中国试射的弹道导弹进行了实时监测。与此同时，该国也在加快扩建自卫队，增加国防预算。

  • 南京大屠杀遇难者纪念馆

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    没有解决的战争历史遗留问题

    在中国看来，日本方面没有充分反省其战争罪行是双边关系发展最大的障碍之一。日本军队曾经在中国使用过化学武器和生物武器，造成大量杀戮，其中最知名的事件就是1937年的“南京大屠杀”。

  • 2022年8月15日——日本二战战败投降日，大批民众排队进入靖国神社进行参拜

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    靖国神社——争议焦点

    位于东京的靖国神社供奉着明治维新时代以来为日本战死的军人，其中包括二战中的14名日本甲级战犯。每当有日本政治人物和社会名流参拜靖国神社的时候，都引起中国的抗议。图为2022年8月15日——日本二战战败投降日，大批民众排队进入靖国神社进行参拜。

  • 北京一家购物中心举办的中日邦交正常化50周年庆祝活动

    “五十而知天命”的中日关系面对重重难题

    从“哈日”到“反日”的民间情绪

    2022年7月，前首相安倍晋三遇刺身亡，中国社交媒体上出现不少幸灾乐祸的声音。此外，与日本相关的一些社会事件，比如身穿和服的中国女子在苏州被警察带走，也凸显出民间反日情绪的高涨。（图为北京一家购物中心举办的中日邦交正常化50周年庆祝活动）


（德國之聲中文網）與10年前的40週年紀念相比，當時中日關係歷經釣魚台（中國稱釣魚島）被日本國有化等問題，兩國間摩擦再起，一度引發中國內的反日遊行。

在50週年之際，中國也2022年年初通過「海警法」，並且加大巡視釣魚台附近海域的力道。今年以來，被日本列入「入侵領海」的次數高達20多次，附近捕魚的日本漁船也常常受到中國公務船的騷擾。

美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國更高調宣佈在台灣周邊舉行軍事演習，8月4日，多枚彈道飛彈落入日本專屬經濟海域，引發日本高調抗議。岸田文雄首相也以「缺乏祝賀氣氛」，對出席慶祝活動予以婉拒。

東京國際大學國際關係學教授、專長中日台關係的河崎真澄對德國之聲表示：「自8月4日起，中國明顯被證明是對日本進行『敵對行動』的國家。即便到了『50週年』之際，日方當下也只能做出冷淡的反應」。

河崎教授補充說，原先日方提到的「台灣有事」只是假設，但軍演造成的「有事」的既成事實已經無法抹消，他認爲，「中國必須對影響日本、影響國際社會的問題承擔全部責任，這與5或10年前都絕對不同了」

日本首相岸田文雄与习近平均未出席庆贺仪式，但遥祝友谊长存

日本首相岸田文雄与习近平均未出席庆贺仪式，但遥祝友谊长存

從一度友好到疏離

中日關係在疫情之前一度有逐漸緩和的跡象。前首相安倍晉三在2018年10月訪問中國後，2019年6月的G20大阪高峰會上、以及12月的中日韓領導人會議期間，安倍晉三與中國國家主席習近平兩人都有融洽會談，2020年春天，習近平曾很有可能以國賓身份訪問日本。

然而，一切的交流都在新冠疫情發生後嘎然而止，2022年俄羅斯侵略烏克蘭後，中日兩國已經近乎無交集。東京大學教授，專長東亞國際關係史的川島真在《讀賣新聞》採訪時提及，「日本現在對中國態度比美國還嚴厲，主因在於日本自民黨議員或是輿論等直接對中國批評風潮甚大，讓兩國外交窒礙難行」。

川島認為，「提高日美安全保障、抑制中國，但同時迴避軍事衝突」，這一模式似乎是日本唯一出路。

河崎則對德國之聲表示，習近平主席的訊息很明確，「但我最感興趣的，是（習近平在電報提及）中日之間應該構建順應時代潮流、符合新時代要求的日中關係。換句話說，日中之間的權力關係，包括經濟和軍事力量，似乎可理解為日本應該承認50年來，隨著中國逐漸強大，主從關係也出現改變」。

不過河崎稱，國家關係中本身沒有主從關係。如果不能建立互利的戰略關係，日本與中國就很難加強合作。與之相比，今後日本官民跟中國恐怕會愈來愈疏遠。

十多年前，釣魚台（中國稱釣魚島）被日本國有化，中日关系陷入危机

十多年前，釣魚台（中國稱釣魚島）被日本國有化，中日关系陷入危机

經濟安保能否承受？

此外，在現今局勢下，日本也加強「經濟安保」作為國家戰略方針。9月29日東京的慶祝酒會上，日本主辦單位「日本經濟團體聯合會」（簡稱經團聯）會長十倉雅和對媒體說，「國際情勢日趨複雜，不透明感漸增。望兩國領袖可以帶頭開展高層級對話，在明確雙方之意、相互理解後持續推展經濟交流」。

50年來，中日兩國貿易總額已增長近100倍。1996年中國對日本的投資總額僅100萬美元，2021年已達到8億美元。

河崎真澄卻認為「有必要從50年前中日外交關係、當年日本民眾和日本企業『對中國的幻想』中先清醒過來」。當年日本在經濟上給予高額對華貸款，一度創造良好經濟交流。但在50年後，中國的經濟在疫情下持續疲軟、人民幣不斷下跌、房地產下滑，對日本來說已經不是很的投資對象。

川島真則是在接受《讀賣新聞》訪問時稱，中國作為過去日本最大的貿易對象，本身就有很強的依存關係。「政經分離」過往也是日本對中貿易的主軸，但他也稱「現在日本有著經濟安保的方針，要做到政經分離已經很困難」。

川島認為，如何跟未來的中國相處，日本政界意見仍莫衷一是，他稱「日美過去認為讓中國經濟發展，政治與安全保障也能有一同的共識等，如今在50年後變成『誤判』，必要吸取這種教訓才能前進」。

2022年8月4日，中国多枚彈道飛彈落入日本專屬經濟海域

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競爭同時還能共存？

對於未來的日中展望，日本駐美國大使、曾擔任六方會談日本代表團首席代表的佐佐江賢一郎在接受《日本經濟新聞》時稱，「日本深化與中國對抗並非上策。雙方或許可以從利害共享上合作」。

佐佐江認為經濟方面，日常貿易和投資應繼續發展。不公平的貿易行徑可以透過談判一定程度上解決。而先進技術方面一向與中國軍工產業息息相關。加上中國的經濟與政治、軍事密不可分。考慮到經濟安全，這方便必須慢慢減少對中國的依賴。

河崎真澄則對德國之聲表示，一切取決於中國的政策走向。他稱：「包括香港、維吾爾人等在內，對人權的壓迫一但持續存在，並在外交和軍事上無視國際法，那中國與國際社會的關係將愈來愈多地被切斷」。

對比50年來，中國經濟總量已經高出日本三倍以上，軍事實力更是壓倒性在東亞稱雄，日本已經無法單獨制衡。在中國倡導「新時代的中日關係」下，該如何發展？其脈絡仍是未知，未來中日雙方「下個50年」的道路上或許持續是險峻的態勢。

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“五十而知天命”的中日关系面对重重难题

中国在与西方关系日益紧张的同时，与日本这个邻国之间的气氛也持续紧张。这两个亚洲最大经济体虽然迎来了“邦交正常化”的50周年纪念，但是多年的历史遗留问题和新近出现的矛盾分歧，使得双方之间并没有太多的庆祝热情。  

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