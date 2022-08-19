中日建交50周年将至 研究：仅6%日人对中日关系满意

（德国之声中文网）根据「言论NPO」公布在其官网上的调查结果，约67.1%的日本受访者「不知道」中日建交将满50周年；43.9%的受访者对目前中日关系表示「不满意」、49.2%的人回答「不清楚」、仅6.1%的人表示「满意」。

不满意：因政治关系不友好

台湾媒体「中央社」报导，对中日关系感到不满意者被问及理由时，最多人表示因为「政治关系不友好」（40.3%）；其次是认为「建交时受期待的中日两国，透过合作促使地区和平稳定的情况至今仍未实现」（30.8%）。

此外，高达48.2%的受访者对《中日和平友好条约》持怀疑态度，认为该条约运作不畅，已经成为一个空壳。认为「有发挥功能」的日本民众仅占8.3%、认为「不太发挥功能」者占29.8%、认为「已无实质意义」者占18.4%。另外，有14.2%的受访者回答「不知有此条约」。

支持两国领导人互访

不过，此调查也体现了日本人对中日两国领导人互访的积极看法，回答「应早日实现」者占36.9%、回答「等新冠疫情平息后再访」者占22%。 「言论NPO」于今年7、8月之间进行此民意调查，作答人数约1000人。

去年10月，「言论NPO」也曾进行「中日联合舆论调查」。调查结果显示， 90.9%的日本民众对中国的观感印象差；另一方面，中国民众对日本没有好印象者占了66.1%。 「言论NPO」指出，中国公众对日本的看法在2020年至2021年之间急剧下降，而日本人对中国的看法自2013年钓鱼岛争端爆发以来也没有明显改善。

（中央社、言论NPO）

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