 中日對話談台灣 楊潔篪：日方應樹立正確中國觀 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2022

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中日對話談台灣 楊潔篪：日方應樹立正確中國觀

雖然中國日前宣布取消了中日兩國外長會談，但日本國家安全保障局長秋葉剛男17日仍到訪天津，並與負責外交的中共中央政治局委員楊潔篪舉行會談。雙方你來我往，在持續了7小時的會談後，中日同意繼續保持對話，未就台海問題達成共識。

日本國家安全保障局長秋葉剛男17日仍到訪天津，並與負責外交的中共中央政治局委員楊潔篪舉行會談。

日本國家安全保障局長秋葉剛男17日仍到訪天津，並與負責外交的中共中央政治局委員楊潔篪舉行會談。

（德國之聲中文網）中国外交部周四（8月18日）证实，負責日本政府外交與安保政策綜合協調工作的國家安全保障局長秋葉剛男，17日訪問中國天津，并與外交事務一把手的中共中央政治局委員楊潔篪舉行會談。雙方就持續升溫的台灣局勢等議題交換了意見，此外，還就俄烏局勢以及持續進行核能與導彈開發的朝鮮形勢進行了磋商。

日本共同社報導，這場會談持續了總計7個小時，也是秋葉剛男去年7月就任以來，首次與楊潔篪舉行面對面會談。

根據日本方面發布的消息，關於中國為對抗美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台而實施軍演、台灣局勢趨於緊張，秋葉在會談中傳達了日方立場。他對中國向日本專屬經濟區（EEZ）內發射5枚彈道導彈一事表達了關切和抗議，強調台海和平穩定的重要性。

日本放送協會（NHK）英語版報導，楊潔篪對秋葉剛男說，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題事關中日關係的政治基礎和兩國的基本信任。

楊潔篪還提到了中日之間的長期交往。下個月，中日兩國將迎來邦交正常化50週年。楊潔篪說，中日2000多年的交往和建交50週年的歷程清楚地表明，和平共處、友好合作是兩國關係的唯一正確選擇。

楊潔篪強調，日本應著眼於兩國和兩國人民的長遠利益，樹立正確的中國觀，奉行積極、務實、理性的對華政策。

中共中央政治局委員，中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪（資料照）

中共中央政治局委員，中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪（資料照）

日本首相岸田文雄去年10月初時，曾與中國國家主席習近平曾舉行電話會談，雙方就保持對話、推進中日關係的穩定達成共識。據報，秋葉和楊潔篪此次會談一致認為「有必要通過雙方的努力實現」首腦共識，就面對面對話及多層面溝通的重要性達成了一致。

在佩洛西無視北京的威脅訪問台灣之後，中國圍繞台灣進行了近兩週的軍事演習。根據美聯社報導，日本簽署了七國集團（G7）的聲明，就中國在演習期間向其專屬經濟區（EEZ）發射導彈發出外交抗議，這讓中國取消了兩國外長的會晤。

但報導也指出，楊潔篪近年來在穩定中日關係中發揮了重要作用。早在2014年時，時任日本首相的安倍晉三參拜有爭議的靖國神社後，中日兩國關係陷入深度凍結。但楊潔篪後來和日本方面達成「四點共識」，允許恢復雙方正常的政府與政府聯繫。

中國外交部：不接受「日本專屬經濟區」說法

中日高層會晤後，中國外交部發言人汪文斌18日在外交部例行記者會上被問及如何看待日方關於台海和平以及日本專屬經濟區的發言時，汪文斌再次強調，「台灣是中國領土不可分割的一部分」。

他稱，台灣問題是「中國內政」，但「一段時間以來，日方涉台消極動向頻繁集中，日本國內一些人鼓譟『台灣有事，就是日本有事』，這一錯誤認知無疑向台獨勢力發出了十分危險的錯誤信號」。汪文斌指出，中方已多次向日方表明嚴正立場。「希望日方真正做到不折不扣、言行一致地恪守一個中國原則」。

汪文斌還說，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義，不容絲毫含糊動搖，更不容任何挑釁越線，並表示「敦促日方汲取歷史教訓，恪守中日四個政治文件原則和迄今所作承諾」。

對於導彈落入日本「專屬經濟區」的問題，汪文斌回應，中日在台灣以東的海域尚未劃界，中方不接受所謂日本「專屬經濟區」的說法。

「中國軍隊在台灣附近海域開展系列軍事演訓活動，是反擊美方和台獨分裂勢力重大挑釁舉動、堅決維護國家主權和領土完整的必要和正當舉措。中方已事先發布安全提醒和航行警告，相關做法完全符合國際法和國際慣例」。汪文斌說。

日本政府多次抗議中國試射的導彈掉入日本專屬經濟區（EEZ）

日本政府多次抗議中國試射的導彈掉入日本專屬經濟區（EEZ）

中日媒體互相批評

中國官媒《環球時報》19日發表名為〈日本應端正對待中日關係〉的社論指出，「日本對華政策出現明顯的消極變化，特別是其在台灣問題上的一些言行可謂惡劣，如近期在佩洛西竄台後的表現，嚴重惡化了中國民眾的對日觀感。中日戰略互信總體呈現快速下滑的態勢，如果不能及時加以遏制，勢必對兩國關係及地區局勢造成嚴重的破壞性影響」。

《環球時報》還批評，現在日本總拿台海和平與穩定說事，「卻忘了自己對待台灣問題負有歷史罪責」。如今，日本還有「染指」中國核心利益的動向，「類似『台灣有事就是日本有事』的聲音，在中國人聽起來真是既狂妄又無知」。

日本前首相安倍晉三與中國國家主席習近平，曾經保持過相當良好的中日關係

日本前首相安倍晉三與中國國家主席習近平，曾經保持過相當良好的中日關係

日本英語媒體《日本時報》（The Japan Times）則發表社論指出，美國和整個地區的對台政策沒有改變。「我們都知道中國的關切，但這並不意味著我們應該默許對台灣的恐嚇、威脅和侵犯台灣人民的權利。這需要堅定的外交脊樑和加強我們的防禦」。 這篇名為〈堅決反對中國恐嚇〉的社論寫道，「我們希望看到緊張局勢有所緩解，但我們不能忘記是誰造成了這場危機」，

日本時報強調，日本必須為台海日益緊張的局勢做好準備，這將成為新常態，「一段時間以來，中國的軍事行動一直在加速，中國對台灣的主張越來越自信。今年秋天召開的至關重要的中國共產黨第20次全國代表大會，預計中國國家主席習近平將贏得史無前例的第三個任期，這是另一個里程碑，實際上迫使中國領導層施展實力」。

（綜合報導）

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