中日外长通电话 北京暗讽「某个超级大国」

(德国之声中文网) 中国外交部长王毅周一 (4月5日) 同日本外相茂木敏充通电话，强调日方「不卷入所谓大国对抗」，不要「被一些对中国持有偏见的国家『带节奏』」。

王毅提醒，虽然日美同盟，但「中日也签署了和平友好条约」，要中日「相互支持对方办好东京奥运会和北京冬奥会」。

茂木敏充则是对中国海岸警卫队「入侵尖阁诸领海」、南海局势、香港局势以及新疆维吾尔人的人权状况表示严重关切，并敦促采取具体行动。

对此，王毅除了再次阐明中方立场，要日本「作为近邻对中国的内部事务保持起码的尊重，不要把手伸得太长了」，并要日方「以更积极心态看待中国发展」

面对日本呼应美国为首的西方国家关注议题，虽然没有直接点名美国，但以「某个超级大国」称乎，并表示其意志「代表不了国际社会」，说「跟随这个超级大国的少数国家也无权垄断多边规则」。

王毅的说法也可以看出，从批评特朗普政府时期的「单边主义」，到抨击拜登政府「打着多边主义幌子」实施「单边非法制裁」，中美关系依旧未有好转。

看似中日两国外长的谈话，北京还是把焦点放在「某个超级大国」联合盟友对抗中国的这个态势，反复强调外国不该干涉中国内政。

相较起来，日本的声明除了政治上的着墨，也强调两国经济发展，包括盼望北京「早日取消对日本食品的进口限制的规定」，在商业上继续合作。

除了地缘政治上的角力，双方还就区域合作、气候变化以及缅甸局势等国际地区问题交换了意见。

就在中日外交最高代表通话的同一天，「四方安全对话」（Quad）成员国美国、日本、澳洲和印度与法国在孟加拉湾展开三天海上联合军事演习。日本也传出即将与德国举行外交和国防部长会谈，应对中国在印太地区的作为。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。