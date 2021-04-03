 中日外长通电话 北京暗讽「某个超级大国」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.04.2021

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时政风云

中日外长通电话 北京暗讽「某个超级大国」

2022年是中日邦交正常化50周年，不过日方在中美关系持续恶化的情况下，有办法一边与美国联盟抗中，一边与北京做生意吗?

Japan Tokio | Wang Yi, Außenminister China & Toshimitsu Motegi

图为中国外长王毅与日本外相茂木敏充2020年11月24日在日本东京见面时的画面。

DW.COM

3月初，德国宣布将于今年8月向印太地区派遣护卫舰，引发各方关注。如今，德国防长克兰普-卡伦鲍尔再次阐明了此举的目的。

周一版的《读卖新闻》援引日本政府圈的消息称，德日双方计划于四月中旬举行双方首次“2+2”会谈，届时来自两国的外交和国防部长将通过视频方式举行会谈。

日本首相菅义伟将于4月中旬前往美国会晤拜登。他周日表示，期望日美合作，创造两岸和平解决的环境。

新近再度发生朝鲜试射导弹事件后，美国与在该地区的日、韩盟友敲定了战略，其目标：平壤不得拥有核武器。

(德国之声中文网) 中国外交部长王毅周一 (4月5日) 同日本外相茂木敏充通电话，强调日方「不卷入所谓大国对抗」，不要「被一些对中国持有偏见的国家『带节奏』」。

王毅提醒，虽然日美同盟，但「中日也签署了和平友好条约」，要中日「相互支持对方办好东京奥运会和北京冬奥会」。

茂木敏充则是对中国海岸警卫队「入侵尖阁诸领海」、南海局势、香港局势以及新疆维吾尔人的人权状况表示严重关切，并敦促采取具体行动。

对此，王毅除了再次阐明中方立场，要日本「作为近邻对中国的内部事务保持起码的尊重，不要把手伸得太长了」，并要日方「以更积极心态看待中国发展」

面对日本呼应美国为首的西方国家关注议题，虽然没有直接点名美国，但以「某个超级大国」称乎，并表示其意志「代表不了国际社会」，说「跟随这个超级大国的少数国家也无权垄断多边规则」。

王毅的说法也可以看出，从批评特朗普政府时期的「单边主义」，到抨击拜登政府「打着多边主义幌子」实施「单边非法制裁」，中美关系依旧未有好转。

看似中日两国外长的谈话，北京还是把焦点放在「某个超级大国」联合盟友对抗中国的这个态势，反复强调外国不该干涉中国内政。

相较起来，日本的声明除了政治上的着墨，也强调两国经济发展，包括盼望北京「早日取消对日本食品的进口限制的规定」，在商业上继续合作。

除了地缘政治上的角力，双方还就区域合作、气候变化以及缅甸局势等国际地区问题交换了意见。

就在中日外交最高代表通话的同一天，「四方安全对话」（Quad）成员国美国、日本、澳洲和印度与法国在孟加拉湾展开三天海上联合军事演习。日本也传出即将与德国举行外交和国防部长会谈，应对中国在印太地区的作为。

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