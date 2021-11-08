中国和日本是近邻，两国是亚洲经济上最强大、政治上最有影响力的国家，两国关系重要又复杂。

由于历史原因，对中日关系影响至今的几个问题包括日本对战争罪行包括南京大屠杀事件的态度，日本政府高层参拜靖国神社，中日在东海岛屿主权归属上的分歧等。与此同时，中日又互相是重要的贸易伙伴，在经济上有密不可分的联系。