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中国和日本是近邻，两国是亚洲经济上最强大、政治上最有影响力的国家，两国关系重要又复杂。
由于历史原因，对中日关系影响至今的几个问题包括日本对战争罪行包括南京大屠杀事件的态度，日本政府高层参拜靖国神社，中日在东海岛屿主权归属上的分歧等。与此同时，中日又互相是重要的贸易伙伴，在经济上有密不可分的联系。
日本媒体报道称，安倍内阁期间曾担任防务大臣的中谷元即将出任负责人权事务的首相辅佐官。中谷元主张日本在涉及新疆和香港人权的问题上对北京采取更为强硬的立场。
中俄联合军演于17日结束后，首次一同穿越日本北部的津轻海峡，引起日本防卫省的高度关注，显示日本与中国及俄罗斯的紧张关系正在升级。中国外交部也对中俄舰队过津轻海峡发出了回应。
日本新首相岸田文雄，在10月4日临时召集的国会被指名为新首相，旋即启动新内阁。被视为自由民主党（以下简称自民党）鸽派人物的他，未来面对中美局势的险恶，会如何应对？
中国党和国家领导人习近平10月8日同新当选的日本首相岸田文雄通电话，称愿同日方加强对话合作，两国应“妥善”处理台湾等重大敏感问题。此前，习近平和李克强都在第一时间对岸田当选表示祝贺。
在美国默克药厂新冠肺炎口服药后，中日等国也积极发展治疗新冠的药物。中国有药厂称其研发的「新冠中和抗体药物」预计年底就能申请上市，疫情终点要到来了吗？
随着中国持续加大对台湾的安全威胁，日本防卫大臣岸信夫昨日告诉《金融时报》，国际社会应更加关注台湾的生存，而其他专家也认为，中国威吓台湾的举动已引起其他亚洲国家反弹。
日本政府官员几次称乎台湾为「国家」，虽然事后皆有澄清，但与台湾实际上越来越友好的行动已经引起北京不满。
中国与日本24日都针对台湾周围的局势作出最新表态。日本防长岸信夫告诉彭博社，台湾的安全与日本有直接关系，而中国国防部则重申，近日在台湾周围的军事行动是维持台海安全的必要行动。
日本首相菅义伟日前与在野党立宪民主党党首枝野幸男在谈论到台湾时，皆明确称台湾为“国家”，引起中国强烈不满并提出严正交涉。日本周五做出澄清表示，对台的立场并未改变。
德国和日本两国的外长、防长即将举行会谈，届时，中国很有可能成为会谈的核心议题。相隔万里的德日两国，在对华政策上有着哪些共同利益和共同挑战？德国之声就此专访了柏林科学政治基金会的东亚问题专家希尔珀特。
2022年是中日邦交正常化50周年，不过日方在中美关系持续恶化的情况下，有办法一边与美国联盟抗中，一边与北京做生意吗?
本周日，南京举行纪念南京大屠杀死难者国家公祭。这是中国自2014年以来第7个南京大屠杀死难者公祭日。参与者为大屠杀中的死难者进行“烛光祭”，悼念逝者，守望和平。
中日外长同意，本月恢复受到新冠疫情影响的商务人士往来。此外，双方将继续就东海岛屿争议谈判。王毅此次访问是9月日本首相菅义伟就任以来两国间的首次高级别会晤。
中国正在强化对目前日本管理的钓鱼岛（尖阁诸岛）的主权诉求。到目前为止，日本的反应非常谨慎。但最新的发展正在威胁相对良好的中日关系。
《新苏黎世报》发表裴敏欣的客座评论，阐述日本新任首相菅义伟将面临美中之间哪些更为艰难的抉择。《世界报》报道德国议员关注香港民主人士黄之锋再次受审。
日本新首相菅义伟将采取怎样的外交政策，尤其是如何在中美激烈对峙的格局中寻求平衡，受到各界关注。通过与习近平的电话会谈，他强调了两国合作的重要性，但在邀习访日的问题上，他选择了暂时低调回避。
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