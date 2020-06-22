 中日东海争议：美承诺“百分之百”支持日本  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.07.2020

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时政风云

中日东海争议：美承诺“百分之百”支持日本 

日本政府近期多次抗议中国海警船之进入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近海域。中国重申这是其固有领土和固有权利。驻日美军司令称美国对日本政府提供帮助的承诺100%坚决。

China Inselstreit im Ostchinesischen Meer (picture-alliance/dpa/H. Shimoji)

东海争议岛屿

DW.COM

日本石垣市议会6月22日通过决议，将属于该市管辖的尖阁诸岛（中国称“钓鱼岛”）行政区名称“登野城”更改为“登野城尖阁”。中国表示该决议“是对中国领土主权的严重挑衅”，保留做出进一步反应的权利。

（德国之声中文网）驻日美军司令官施奈德（Kevin Schneider）周三（7月29日）表示，美国支持日本对中国船只进入东海争议岛屿附近经济区海域的抗议。

施奈德提及由日本控制的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）时表示：“美国100%坚决致力于在尖阁诸岛的形势上对日本政府提供帮助。”他说：“这意味着一年365天，一天24小时，一周七天。”

他还指出，新近中国海警船之进入该水域的次数增加。

施奈德将中国称为地区安全的“头号挑战”，尽管朝鲜的武器研发使其成为更“迫切的威胁”。他称，美国为日本提供侦察信息等协助，以帮助日本准确评估尖阁诸岛及周边形势。

中国外交部发言人汪文斌周三则重申中国对钓鱼岛及其附属岛屿的主权，强调中国海警船在该海域 “开展巡航执法是中方固有权利”，“希望有关方面多做有利于地区和平稳定的事，不要采取不利于地区和平稳定的言行”。

围绕尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的争议已持续多年。在主权归属的问题上，华盛顿保持中立，但承诺帮助日本防御进攻。

施奈德是在一次网络新闻简报会上作出上述表示的。简报会主要内容是关于美军驻日基地的新冠防疫工作。施奈德透露，美军驻日基地有138人感染新冠。他在一份与日本政府的声明中承诺每周两次公布病例清单，以减轻当地民众的忧虑。

美军在日本有亚洲最大的基地，包括一个航母打击群、攻击机中队以及驻扎在冲绳的两栖部队。美军约有5万名军事人员及其家属在日本。

Karte Senkaku-Inseln Englisch (DW)

另据日本共同社7月22日报道，日本海上保安厅巡逻船22日发现4艘中国海警局船只在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边领海外侧的毗连区航行。报道称，尖阁周边已连续100天发现中国公务船。中国外交部发言人汪文斌22日重申中国对钓鱼岛的主权及巡航执法权利，并称不接受日方所谓“抗议”，呼吁双方做好现场管控，防范事态升级。

共同社7月18日还曾独家报道称，从政府人士获悉，鉴于日中围绕尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的激烈争执，防卫省修改了航空自卫队的紧急升空标准，从去年较早阶段开始，针对从中国福建省航空基地起飞的所有战机，采取立即让自卫队那霸基地的战机升空等措施。该报道称， 防卫省表示，2018年度针对中国军机的紧急升空次数为638次，2019年度为675次。

苗子/凝练（美联社、路透社、共同社）

 

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