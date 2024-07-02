中方驳美限制对华投资先进技术：无助AI发展

美国财政部6月发布新规，要求美国的个人和企业投资中国人工智能等领域须通报，有些可能威胁美国国安的投资还可能遭到禁止。中国驻联合国大使傅聪1日批评美方此举不仅无助于AI发展，也在全球AI治理上制造对立。

（德国之声中文网）中国常驻联合国代表傅聪週一（7月1日）表示，针对美国6月提出、拟限制美国对华人工智能（AI）投资的新规，无助于AI的“健全发展”，而且还会在AI的全球治理与規范“制造分裂”，中方“坚决反对”。

傅聪认为，美国此举并未创造包容性的商业环境，呼吁华府改变决定。“我们认为，美国政府的立场或决定本身无助于人工智能技术的健全发展，甚至会进一步在人工智能標准和治理规则方面分裂世界。”

今年6月下旬，美国财政部在曾提出新规草案，欲限制和监督美国在中国的AI、芯片和量子计算领域投资，亦提及美国公民和永久居民在参与相关领域交易时，必须提供的信息以及规则行为细则。

该项草案主要源于美国总统拜登2023年8月发布的行政命令，将中国、香港和澳门列入“关注”的对象。美国政府早前称，AI等先进科技与技术将增强这些对象的军事、情报、监控和网络能力。

图为傅聪2022年8月在联合国发表演说（资料照） 图像来源: Xie E/Xinhua/picture alliance

中国推动的AI决议在联合国通过

1日，联合国大会一致通过一项由中国主导，并由包括美国在内的140多个国家参与连署的决议，旨在加强人工智能的国际合作。

中国官媒央视称，该项决议鼓励藉由国际合作和实际行动，帮助各国加强人工智能能力建设，增强发展中国家在人工智能全球治理中的代表权及发言权，“倡导开放、公平、非歧视的商业环境”。

傅聪在大会中表示：“中方期待以本决议通过为契机，同广大会员国一道积极推动决议后续落实，坚持发展优先，坚持以人为本，坚持平等互利，坚持守正创新，以实际行动帮助发展中国家加强人工智能能力建设。”

彭博社指出，该决议主要是具象征性意义，并不具实际约束力；不过，决议的重要性在于它对北京和华盛顿之间争夺全球AI霸主地位的影响。在美国及中国争相为AI治理制定规则之际，双方都将对手描绘成破坏稳定的力量。

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今年3月，美国曾推出一项决议，呼吁在全球范围内推广安全、可靠和值得信赖的AI系统，最终获得包含中国在内的110多个共同提案国支持。当时美方官员透露，持不同意见的国家经过“激烈讨论”后达成共识。

傅聪週一也形容两项决议是“互补的”，但他称美方主导的决议“更为笼统”，中方的决议则是侧重于能力建设。

《南华早报》指出，北京一直企图将发展中国家纳入AI治理的讨论中。去年10月，中国发布《全球人工智能治理倡议》，内容提及“国家无论大小、强弱以及社会制度差异，都能有平等发展和利用人工智能的权利”。

（综合报道）

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