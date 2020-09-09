中方释放5名印度人 边境局势只是表面缓和？

（德国之声中文网）继中印两国外长发表声明，一致同意"快速结束"在边界地区的对峙之后，中方已经向印方移交了5名此前疑似被掳的印度年轻人。印度军方周六称，这5名本月初失踪的印度人已经得到释放。



根据官方媒体《环球时报》援引未具名消息人士报道，这5名印度人是装扮成猎人的印度情报人员。该报驳斥了此前印方称这几人被中国边防军"绑架"的说法。

消息人士还指出，印方时常会采取这种方式派人越过边界，刺探中国情况。遇到这种情况，中国会"坚决扣留他们"。对于上述5人，中方已经进行了"警告、教育"，很快将会释放。



近几个月以来，中印边境地区不断发生冲突和对峙事件，双边关系也陷入紧张。6月，双方军人在边界附近发生了打斗事件，虽然没有使用枪械，但是据称有20名印度士兵死亡，中方人员伤亡情况不详。



而本周初，在拉达克西部边境地区出现了自1975年停火协议以来的首次鸣枪。两国都指控对方先发起挑衅，中国解放军官媒也罕见地就此事件发布了消息。



在此之前，有报道称5名来自阿鲁纳恰尔邦的印度青年在边境地区失踪。印度官方称，中国解放军已经在中国境内找到了他们。这一消息的发布，与双方在边界地区发生鸣枪对峙的时间点形成某种"巧合"。

这是几十年来首次证实在有争议的边境地区发生开枪事件。因为按照惯例，编制简单的边境部队不得使用枪支，以避免冲突升级。

就在两边形成剑拔弩张之势时，中印两国外长周四在莫斯科举行了会谈。双方达成了一份联合声明，一致同意继续对话，"快速"结束在边界地区的紧张对峙。

中国外长王毅和印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在会谈中表示，双方都认为目前的对峙状态"对任何一方都没有好处"，因此"双方军队应该继续对话，快速结束对峙，并且保持适当的距离，缓解紧张气氛"。



《环球时报》总编胡锡进在微博上发文表示，据他个人了解，中印边境地区近两天的局势趋于平稳，尽管也有可能只是暂时的缓和。"看来中印防长和外长先后会晤对局势降温起到了一定的积极作用。"

胡锡进还评述道，解放军做到了"捍卫国家的每一寸土地"，没有让印军"占到一分便宜"。同时他也估计，中印边境的僵局还会持续一段时间。新加坡国立大学南亚研究所的专家约西 （Yogesh Joshi）也认为，在可预见的未来两国边境的紧张局势暂时不会真正缓解。他在接受德国之声采访时指出，双方高层在本周达成的共同声明，更像是在反映中印分别对对方的期待和要求，而非双方在如何解决边境问题上达成的共识。



雨涵/任琛（路透社、美联社等）

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