中方谢绝德国军舰访问请求

(德国之声中文网) 德国外交部一名发言人9月15日对媒体表示，中方"在经过了一段时间的思考之后决定，不希望德国海军'巴伐利亚号'护卫舰访问中国港口"。

今年3月，德国国防部刚刚宣布"巴伐利亚号"将巡航印太并穿越南中国海之后，就有消息传出，德国在一方面向美国等盟友宣示支持南中国海"航行自由"行动的同时，另一方面也计划让这艘护卫舰能够访问上海或者青岛港。到了今年夏天，又有消息称，北京方面仍然没有决定是否允许"巴伐利亚号"停靠中国港口，很有可能要观望并等到9月26日德国联邦大选后再做定夺。《法兰克福汇报》当时就指出，德国军舰在巡航印太时寻求访问中国港口，令美国等盟友感到疑虑。

随着德国外交部确认中方已回绝靠港请求，目前正在印度洋的"巴伐利亚号"预计将先后访问澳大利亚、关岛、日本、韩国，然后在12月中旬进入南海水域，造访越南、新加坡，穿越马六甲海峡后再依次停靠斯里兰卡、吉布提，最终在明年初返回德国。

德国国防部今年8月发布的“巴伐利亚号”计划航线

8月初，这艘护卫舰从德国威廉港启航时，德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)表示，"我们希望现有的法律得到尊重，海上航线可以自由航行，开放的社会得到保护，且贸易遵循公平的规则。"此次行动在德国国内也引发了争议，执政党社民党的议会党团主席明策尼希(Rolf Mützenich)就认为，德国国防部应当避免对中国采取军事遏制的策略："至关重要的是，不要以不加考虑的挑衅导致事态激化。"

虽然穿越南海，但是"巴伐利亚号"预计不会靠近任何存在主权争端的海域，并且会绕开台湾海峡。这艘护卫舰也没有与美军展开联合演习的计划。

在9月15日的记者会上，德国外交部发言人并没有披露进一步的信息，也没有表示在中方回绝访问请求后"巴伐利亚号"是否会变更计划航线。

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