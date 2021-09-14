 中方谢绝德国军舰访问请求 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中方谢绝德国军舰访问请求

德国外交部9月15日透露，中方已经回绝了德国海军“巴伐利亚号”访问中国港口的请求。这艘护卫舰8月初启航前往印太海域，预计会在12月中旬穿越南中国海，但是将避免存在争议的水域。

WS | Deutschland Fregatte «Bayern» sticht in See

8月2日, 德国海军“巴伐利亚号”护卫舰在威廉港启航

 (德国之声中文网) 德国外交部一名发言人9月15日对媒体表示，中方"在经过了一段时间的思考之后决定，不希望德国海军'巴伐利亚号'护卫舰访问中国港口"。

今年3月，德国国防部刚刚宣布"巴伐利亚号"将巡航印太并穿越南中国海之后，就有消息传出，德国在一方面向美国等盟友宣示支持南中国海"航行自由"行动的同时，另一方面也计划让这艘护卫舰能够访问上海或者青岛港。到了今年夏天，又有消息称，北京方面仍然没有决定是否允许"巴伐利亚号"停靠中国港口，很有可能要观望并等到9月26日德国联邦大选后再做定夺。《法兰克福汇报》当时就指出，德国军舰在巡航印太时寻求访问中国港口，令美国等盟友感到疑虑。

随着德国外交部确认中方已回绝靠港请求，目前正在印度洋的"巴伐利亚号"预计将先后访问澳大利亚、关岛、日本、韩国，然后在12月中旬进入南海水域，造访越南、新加坡，穿越马六甲海峡后再依次停靠斯里兰卡、吉布提，最终在明年初返回德国。

Infografik Karte Fregatte Bayern EN

德国国防部今年8月发布的“巴伐利亚号”计划航线

DW.COM

周一，载有243名海军官兵的德国“巴伐利亚”号护卫舰从威廉港启航，开始其历时七个月的印太使命。而早在军舰启航之前，这次使命就已在德国朝野引发了激烈的争论。

德国“巴伐利亚”号巡防舰2日从威廉港启程，开始其印太使命。这是德国近20年来首次派遣军舰前往南海，要加入其他西方国家的行列，扩大其在该地区的军事存在。

3月初，德国宣布将于今年8月向印太地区派遣护卫舰，引发各方关注。如今，德国防长克兰普-卡伦鲍尔再次阐明了此举的目的。

为了实现2049年成为世界强国的目标，中国领导人习近平正大力推动军队的现代化。这不仅让美国更坚定了对华的强硬立场，迄今态度谨慎的德国政府也在调整其对中国军力的评估。

德国和日本两国的外长、防长即将举行会谈，届时，中国很有可能成为会谈的核心议题。相隔万里的德日两国，在对华政策上有着哪些共同利益和共同挑战？德国之声就此专访了柏林科学政治基金会的东亚问题专家希尔珀特。

8月初，这艘护卫舰从德国威廉港启航时，德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)表示，"我们希望现有的法律得到尊重，海上航线可以自由航行，开放的社会得到保护，且贸易遵循公平的规则。"此次行动在德国国内也引发了争议，执政党社民党的议会党团主席明策尼希(Rolf Mützenich)就认为，德国国防部应当避免对中国采取军事遏制的策略："至关重要的是，不要以不加考虑的挑衅导致事态激化。"

虽然穿越南海，但是"巴伐利亚号"预计不会靠近任何存在主权争端的海域，并且会绕开台湾海峡。这艘护卫舰也没有与美军展开联合演习的计划。

在9月15日的记者会上，德国外交部发言人并没有披露进一步的信息，也没有表示在中方回绝访问请求后"巴伐利亚号"是否会变更计划航线。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

(FILES) In this file photograph taken on June 29, 2015, a Chinese flag (L) is draped beside the European Union (EU) flag during a EU-China Summit at European Union Commission headquarters in Brussels. - EU member states give political backing to Brussels' efforts to negotiate an investment pact with China on December 28, 2020, diplomats said, clearing the way for a deal. At a meeting of ambassadors, one said, the German EU presidency noted no member had raised a stop sign and the way for a political endorsement was thus cleared. (Photo by THIERRY CHARLIER / AFP)

德语媒体：欧洲端出“反华战略” 14.09.2021

欧盟本周推出印太战略。在这份战略文件中，欧盟警告 "包括中国在内的一些国家出现的重大军备调整"和"南海、台湾海峡等区域热点地区的紧张局势加剧"，都可能 "直接影响到欧洲的安全和繁荣"。在此背景下，欧盟需要在印太地区加强自己的外交政策。

02/08/2021*** Die Besatzung winkt von Bord der Fregatte «Bayern», die zu einer mehrmonatigen Übungsreise in den Indischen und Pazifischen Ozean aufbricht. Das Kriegsschiff mit 232 Soldatinnen und Soldaten wird sieben Monate lang im Seegebiet zwischen dem Horn von Afrika, Australien und Japan unterwegs sein. +++ dpa-Bildfunk +++

巴伐利亚号远航引争议 网民：我们的军舰去亚洲做什么？ 03.08.2021

周一，载有243名海军官兵的德国“巴伐利亚”号护卫舰从威廉港启航，开始其历时七个月的印太使命。而早在军舰启航之前，这次使命就已在德国朝野引发了激烈的争论。

25.08.2018, Niedersachsen, Wilhelmshaven: Die Fregatte Bayern kehrt nach fast sechsmonatigem Mittelmeer-Einsatz wieder in den Heimathafen zurück. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

19年来首次派军舰赴南海 德国：不会穿越台湾海峡 02.08.2021

德国“巴伐利亚”号巡防舰2日从威廉港启程，开始其印太使命。这是德国近20年来首次派遣军舰前往南海，要加入其他西方国家的行列，扩大其在该地区的军事存在。

广告

媒体看中国

Deutschland Wirecard Finanzdienstleistungen;

德语媒体: 在习近平面前 谁都不安全

《法兰克福汇报》指出，近期北京当局对经济界的一系列监管风暴表明，在中国做生意始终面临着高风险，这对全球经济都构成了威胁。《商报》的一篇客席评论则认为，欧洲必须团结起来认清自己的战略利益，避免被美中两国当作争霸赛的棋子。  