 中方警告德国准外长勿做两国关系“建墙者” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.12.2021

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时政风云

中方警告德国准外长勿做两国关系“建墙者”

来自绿党的德国候任外长贝尔博克接受媒体采访时表示将会实行价值观为导向的外交政策，同时不排除外交抵制北京冬奥会的可能。对此中国驻德国大使馆做出回应，警告“德方个别政客”不要过分强调两国之间的分歧并上升到制度竞争层面。

Annalena Baerbock Bündnis 90/Die Grünen

贝尔博克将成为德国史上第一位女外长

DW.COM

社民党籍总理肖尔茨 (Olaf Scholz)领导的内阁宣誓就职后，40岁的贝尔博克将成为德国首位女性外长。她在上任前对中国批判的态度已经引起各界关注。

彭帅事件在国际上引起轩然大波的同时，本周推特上发起的一场声援张展的运动，受到多方响应。这位系狱的中国公民记者的健康状况令人堪忧。

美国已经对北京冬奥会发出了外交抵制的威胁。新苏黎世报报评论认为，鉴于中国日趋恶化的人权记录，各国都应明确表达立场。

（德国之声中文网）在德国候任外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）发表对华批评言论之后，中国驻柏林大使馆作出回应，警告德国在对华关系上勿采取对抗路线。大使馆发言人周五在一份相关声明中表示，中德关系中需要的是“建桥者”而非“建墙者”。

此前，来自绿党的贝尔博克在周三接受《日报》（taz）采访时表示，未来在与中国打交道时将采取“对话和强硬态度”，并且不排除抵制北京冬奥的可能。40岁的贝尔博克预计将成为新一届德国政府的外长，她也将是德国历史上首位女外长。

在选战期间，她就曾经发表过对华强硬的言论，而在这次采访中，她也指出，中国对待新疆维吾尔族的待遇、中国记者张展的拘留以及网球明星彭帅的不确定性都是值得关注的领域。关于如何对待冬奥会，各国政府有不同的处理方式，在未来几周内肯定会成为讨论话题。

明年是中德两国建交50周年，中国驻德使馆发言人在相关声明中表示，“一些人士看待中欧、中德关系愈发强调分歧、差异，甚至上升到制度竞争层面”。但当前两国之间的差异和分歧并不比50年前更大。

该声明呼吁“德方个别政客”客观全面地看待中国和中德关系，“切实尊重中方核心利益和重大关切，把精力用在推动双方各领域务实合作上”，做两国之间的“建桥者”而非“建墙者”。

贝尔博克此前表示，在就任外长之后，要把人权放在德国外交的中心位置。她认为静默外交不是长久之计，虽然对话是国际政治的一个核心元素，但这也不表示要“粉饰太平”。以价值观为导向的外交政策必须是对话和强硬相辅相成。

（德新社）

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    德国新内阁的新老面孔

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    德国新内阁的新老面孔

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  • Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen)

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    外交部长：贝尔博克

    40岁的绿党主席贝尔博克（Annalena Baerbock 40) 将在新内阁中担任联邦外交部长，她也将成为德国第二个来自绿党的外交部长。此前费舍尔（Joschka Fischer）曾在施罗德政府时期出任外交部长。

  • Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen)

    德国新内阁的新老面孔

    副总理：哈贝克

    2018年以来，哈贝克（Robert Habeck）和贝尔博克一起共同领导绿党。在绿党推选总理候选人的竞争中，哈贝克败给了贝尔博克。最终绿党在大选中的得票数低于预期。现在哈贝克将在内阁中亲自负责绿党的核心议题——成为经济和气候保护部部长。另外他很有可能成为联邦副总理。

  • Bildergalerie Prominente & Corona-Infektion | Cem Özdemir, Die Grünen

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    粮食和农业部长：厄兹德米尔

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  • Steffi Lemke (Bündnis'90/Die Grünen)

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    环境部长：莱姆克

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  • Landtagswahl in Rheinland-Pfalz I Die Grünen

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    家庭部长：斯皮格尔

    联邦家庭、老人、妇女与青少年事务部部长未来将由斯皮格尔（Anne Spiegel）担任。40岁的斯皮格尔属于绿党中的左翼阵营。家庭、妇女和青少年事务对于她来说并不陌生，她曾在莱茵兰-普法尔茨州负责相关事务。

    作者: Lisa Hänel


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