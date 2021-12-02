中方警告德国准外长勿做两国关系“建墙者”

（德国之声中文网）在德国候任外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）发表对华批评言论之后，中国驻柏林大使馆作出回应，警告德国在对华关系上勿采取对抗路线。大使馆发言人周五在一份相关声明中表示，中德关系中需要的是“建桥者”而非“建墙者”。

此前，来自绿党的贝尔博克在周三接受《日报》（taz）采访时表示，未来在与中国打交道时将采取“对话和强硬态度”，并且不排除抵制北京冬奥的可能。40岁的贝尔博克预计将成为新一届德国政府的外长，她也将是德国历史上首位女外长。

在选战期间，她就曾经发表过对华强硬的言论，而在这次采访中，她也指出，中国对待新疆维吾尔族的待遇、中国记者张展的拘留以及网球明星彭帅的不确定性都是值得关注的领域。关于如何对待冬奥会，各国政府有不同的处理方式，在未来几周内肯定会成为讨论话题。

明年是中德两国建交50周年，中国驻德使馆发言人在相关声明中表示，“一些人士看待中欧、中德关系愈发强调分歧、差异，甚至上升到制度竞争层面”。但当前两国之间的差异和分歧并不比50年前更大。

该声明呼吁“德方个别政客”客观全面地看待中国和中德关系，“切实尊重中方核心利益和重大关切，把精力用在推动双方各领域务实合作上”，做两国之间的“建桥者”而非“建墙者”。

贝尔博克此前表示，在就任外长之后，要把人权放在德国外交的中心位置。她认为静默外交不是长久之计，虽然对话是国际政治的一个核心元素，但这也不表示要“粉饰太平”。以价值观为导向的外交政策必须是对话和强硬相辅相成。

（德新社）

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