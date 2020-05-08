 中方表态：支持世卫调查，反对有罪推定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2020

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时政风云

中方表态：支持世卫调查，反对有罪推定

北京表示，支持世界卫生组织对全球应对新冠疫情的情况进行调查。同时，中国驻德大使吴垦也在接受德媒采访时说，中国支持学术界的交流与调查，但反对将“调查”作为政治工具。

Die Sprecherin des chinesischen Aussenministeriums Hua (picture-alliance/dpa/Kyodo)

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美国部分媒体报导，特朗普已下令情报单位调查新冠病毒源头，将中国在新冠疫情间犯下的错误作为11月总统大选主轴。声称病毒来自武汉实验室的特朗普政府到底手上握有什么证据，世人都在等着白宫揭晓。 (05.05.2020)

世界卫生组织周五发出呼吁，希望收到北京邀请，前往中国调查新冠疫情起源。此前一段时间，该组织以及其总干事谭德塞多次被指言行亲中，受到外界的质疑与批评。 (01.05.2020)

一份西方五国情报联盟的内部文件对中国在新冠疫情初期的隐瞒做法提出批评。同时，德国外长马斯呼吁中国和世界合作，调查新冠病毒的来源问题。 (03.05.2020)

过去几日，美国政府内部针对新冠病毒的确切起源，产生了不少自相矛盾的说法，但美国总统特朗普周二仍再次呼吁中国对外公开与新冠病毒起源相关的资讯，并宣称美国将发布一份相关的报告。不过，他并未提供报告发布的确切时间点。 (06.05.2020)

（德国之声中文网）中方近日表示，支持在疫情结束后的适当时候，以“公开，透明和包容的方式”对全球新冠疫情应对情况进行评估。最近，国际社会加大对北京施压，要求对新冠病毒的起源展开国际调查，多国政府要求北京对疫情起源保持透明。

中国外交部发言人华春莹在周五（5月8日）的例行记者会上称，中方支持在疫情结束后的适当时候，经世卫大会或者执委会授权，由世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesu）成立审议委员会，对世界范围内应对新冠病毒传播所采取的措施进行调查。

最近一段时间，美国反复指责中国掩盖病毒的源头。美国国务卿蓬佩奥上周在一次电视采访中说，有“压倒性证据”表明，与中国所说的相反，该病毒来自武汉的一个研究实验室。

对于这些指控，中国进行了坚决驳斥。此外，美国权威卫生专家福西（Anthony Fauci）和诸多西方外交官也表示，不认同“实验室理论”。

世卫组织也称，美国的指控不过是“猜测”。该国际组织目前正在等待中方的邀请，派遣一个专家组前往武汉调查该病毒的来源。而中国驻日内瓦大使陈旭周三（5月6日 ）表示，中国在抗疫取得“最终胜利”前，将不会邀请国际专家调查新冠病毒源头。

Deutschland Diplomatie l Akkreditierung des neuen chinesischen Botschafters WU Ken im Schloss Bellevue (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

中国驻德大使吴恳

“反对没有证据就让中国坐进被告席“

在接受德国《明镜》杂志采访时，中国驻德国大使吴垦称，中国“对于国际调查持开放态度”，并称支持科学家之间的研究交流，“目前中美两国科学家正在共同开展研究，追踪病毒“。

不过这位中国大使同时表示，反对在没有证据的情况下就对中国进行有罪推定，“让中国坐进被告席，然后通过所谓的国际调查寻找（犯罪）证据”。他表示，对病毒起源的调查应该由科学家们进行，而非被政客们利用。

在被问及是否将澳方提出的独立调查看作威胁时，吴垦再度称，“我们支持科学、医学领域的国际合作，但是反对只将其（调查）作为批评、指责我们的工具”。他说：“为什么调查只是针对中国呢？从科学角度来看，难道其他国家没有问题吗？”

王凡/李京慧/达扬（法新社，明镜周刊）

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