中方表态：支持世卫调查，反对有罪推定

（德国之声中文网）中方近日表示，支持在疫情结束后的适当时候，以“公开，透明和包容的方式”对全球新冠疫情应对情况进行评估。最近，国际社会加大对北京施压，要求对新冠病毒的起源展开国际调查，多国政府要求北京对疫情起源保持透明。

中国外交部发言人华春莹在周五（5月8日）的例行记者会上称，中方支持在疫情结束后的适当时候，经世卫大会或者执委会授权，由世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesu）成立审议委员会，对世界范围内应对新冠病毒传播所采取的措施进行调查。

最近一段时间，美国反复指责中国掩盖病毒的源头。美国国务卿蓬佩奥上周在一次电视采访中说，有“压倒性证据”表明，与中国所说的相反，该病毒来自武汉的一个研究实验室。

对于这些指控，中国进行了坚决驳斥。此外，美国权威卫生专家福西（Anthony Fauci）和诸多西方外交官也表示，不认同“实验室理论”。

世卫组织也称，美国的指控不过是“猜测”。该国际组织目前正在等待中方的邀请，派遣一个专家组前往武汉调查该病毒的来源。而中国驻日内瓦大使陈旭周三（5月6日 ）表示，中国在抗疫取得“最终胜利”前，将不会邀请国际专家调查新冠病毒源头。

中国驻德大使吴恳

“反对没有证据就让中国坐进被告席“

在接受德国《明镜》杂志采访时，中国驻德国大使吴垦称，中国“对于国际调查持开放态度”，并称支持科学家之间的研究交流，“目前中美两国科学家正在共同开展研究，追踪病毒“。

不过这位中国大使同时表示，反对在没有证据的情况下就对中国进行有罪推定，“让中国坐进被告席，然后通过所谓的国际调查寻找（犯罪）证据”。他表示，对病毒起源的调查应该由科学家们进行，而非被政客们利用。

在被问及是否将澳方提出的独立调查看作威胁时，吴垦再度称，“我们支持科学、医学领域的国际合作，但是反对只将其（调查）作为批评、指责我们的工具”。他说：“为什么调查只是针对中国呢？从科学角度来看，难道其他国家没有问题吗？”

王凡/李京慧/达扬（法新社，明镜周刊）