中方纪念“上海公报”示好 底线“一中原则”？

（德国之声中文网）1972年2月28日，中美在上海锦江饭店锦江小礼堂发表《中华人民共和国和美利坚合众国联合公报》，后称上海公报。该公报的发表，被视为标志着中美两国政府经过20多年的对抗，开始向关系正常化方向发展。

10年前的这一天，相关纪念活动在北京钓鱼台国宾馆举办，共有200多人出席，时任中国国家副主席习近平和美国前国务卿基辛格均到场。而今年的50周年纪念活动则明显"低调"。据《联合早报》报道，到场的约80名嘉宾中，层级最高的官员是上海市委书记李强。不过，98岁高龄的基辛格在线发表了简短致词，中国国务委员兼外长王毅、中国驻美大使秦刚和前任大使崔天凯也通过视频发言。

王毅在讲话中强调台湾问题是"上海公报"的核心，"一中原则"是中美关系的基石，并称"中美双方再次需要做出历史性的抉择：是继续和平共处，还是走向冲突对抗？是坚持开放合作，还是回到隔绝对立？正确的答案，其实就蕴含在'上海公报 '当中。"

中国驻美大使秦刚和前任大使崔天凯在发言中也呼应王毅关于台湾问题的论述。秦刚说，上海公报确定了处理台湾问题的核心是"一个中国"原则，这是中美关系"不可撼动的政治基础"和两国共享和平与繁荣的根基所在；崔天凯称，台湾问题是"上海公报"定义的最关键问题，"上海公报"在台湾问题上的文字表述是经过磨合的，但其基本内容不容置疑。

除了挑明"一个中国"这一底线外，王毅致辞中肯定中美重大进展的基调尤为突出。他称，"两个曾经兵戎相见的国家，建立起50对友好省州和233对友好城市关系。新冠肺炎疫情发生之前，每周有300多个航班往来于中美之间，每年有500多万人次跨越大洋两岸。曾经可以忽略不计的中美经贸关系，发展到7500亿美元双边贸易和2400亿美元双向投资的规模"。同时，他称，"双方要以更加宽阔的视野和更为包容的态度看待中美关系，坚持对话而不对抗，合作而不冲突，开放而不封闭，融合而不脱钩"，"中美关系的主流应当是合作"，"我们要坚持合作共赢，促进中美各自发展繁荣"。

中国外交部之后也发表以"王毅：中美关系的主流应当是合作"为题的简短公告。

"示好"？"示软"？

与此同时，《光明日报》3月1日头版发表题为"中美关系合作共赢的大势不可逆转"的长文，署名关铭闻。关铭闻为"光明闻"谐音，是《光明日报》使用的集体笔名。该文首先以大量篇幅和以"温情"的笔调回顾历史，赞颂中美政治家"破冰的胆识"，"破题的智慧"，称"你中有我、我中有你，相互成就、互利共赢"是"上海公报"带给两国人民的共同福祉，"确保全球战略稳定，绕不开中美合作"，"面对中美关系的跌宕风云，我们仍可从中汲取登高望远、相向而行的智慧和力量，指引两国关系拨开迷雾，开辟更加美好的前路"。

"示好"的同时，文章也将中美关系的重大波折归咎于"美方没有坚守上海公报的初心"，批评"美式价值观上的执念，都是过时之念"。不过，文章最后笔锋一转又称，"不冲突、不对抗，相互尊重、合作共赢，才是大国相处的至高境界"，"在不久前的中美元首视频会晤中，习近平主席强调，中美两国是两艘在大海中航行的巨轮，我们要把稳舵，使两艘巨轮迎着风浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞"，"对中美两国来说，合作是唯一正确的选择，共赢才能通向更好的未来"。

画风突变？

《光明日报》的这篇文章被微博网友称为"国家定调"，"画风突变"。俄罗斯入侵乌克兰后，一直高调反美、并且配合普京的习近平政府在包括主权立场在内的问题上面临进退两难的局面。西方对俄罗斯空前的制裁力度也令北京心惊。侵乌前，普京到北京签署了15份合作文件，并签署了中俄联合声明，宣称中俄“友好没有止境，合作没有禁区”。

知名房产博主霍小兵写道：正当大量美国网络特在互联网上叫嚷"反战不反美，心中必有鬼"以企图挑起中美对抗之际，光明日报头版刊发了回击文章：中美关系合作共赢的大势不可逆转！网民"杜威十进制"说：我刚刚被人训戒了"反战不反美，心里都有鬼"。这让天天反美的人脑筋如何急转弯情何以堪。网民"取坎填离"问 ：莫非是风头变了？还有网友评论，"'光明'外交,透露信号?"，"单方向的春天"，"内心还是亲美的，奈何美国不亲你呀，气死了"......

《光明日报》"中美关系合作共赢的大势不可逆转"文章已被人民网、中国共产党新闻网等官媒转载。

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