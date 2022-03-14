中方称其“站在历史正确的一边” 多方呼吁中国谴责俄罗斯

（德国之声中文网）对于周五中国国家主席习近平同美国总统拜登的视频通话，中国外交部部长王毅表示，国家主席习近平清晰、全面地阐明了中国在乌克兰问题上的立场，发出的最重要信息是，中国始终是维护世界和平的力量。

据《中国日报》报道，中国外长王毅在安徽屯溪对媒体表示："中方的立场客观公允，同大多数国家的愿望相一致，时间将证明，中方的主张是站在历史正确的一边。"王毅强调，中方将继续根据事情本身的是非曲直，本着客观公正的态度，独立自主地做出判断。"我们决不接受任何外来胁迫和压力，也反对任何针对中国的无端指责和猜忌。"

乐玉：对俄制裁越来越离谱

中国外交部网站周六发布了外交部副部长乐玉成在第四届战略与安全国际论坛的演讲，他指出，不能追求单方面绝对安全；不能搞集团政治和阵营对抗。乐玉成强调，中方历来反对缺乏国际法依据、没有安理会授权的单边制裁。"现在对俄制裁越来越离谱，竟然把全球化当成武器，连体育、文化、艺术和演艺界人士都不放过，猫和树都被制裁，俄公民海外资产被无端剥夺。"他强调，滥用制裁将给整个世界带来灾难性后果。

本周五，中国国家主席习近平和美国总统拜登就当前的俄乌危机进行了通话，拜登警告习近平说，如果北京向入侵乌克兰的俄罗斯提供物质支持，将会面临"后果"。 习近平则对拜登表示，乌克兰局势的当务之急是俄乌继续对话谈判，避免平民伤亡，防止出现人道主义危机，早日停火止战；并表示台湾问题如果处理不好，将会对中美两国关系造成"颠覆性"影响。

多方敦促中国谴责俄罗斯

俄罗斯对乌克兰发动侵略战争以来，中国官方的模糊立场一直受到广泛批评。三月二日，联合国谴责俄罗斯入侵乌克兰决议案的表决，最终以141票赞成、5票反对和35票弃权的结果获得通过。中国则投了弃权票。

随着战事推进，各方要求北京表明立场的呼声也越来越高。《法兰克福评论报》报道称，乌克兰总统泽连斯基的顾问波多尔雅克（ Mykhailo Podolyak）再度敦促中国对"俄罗斯的野蛮行径"进行谴责。波多尔斯基说："如果中国能够做出正确决定，那么该国就能成为全球安全体制中的核心成员。"

英国首相约翰逊周日也呼吁中国与西方国家一起谴责俄罗斯对乌克兰的入侵。他向《星期日泰晤士报》表示：“随着时间的推移和俄罗斯暴行的增多，我认为，无论是主动还是被动地纵容普京的入侵都会变得越来越困难，政治上也愈加尴尬。”

本周早些时候，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）发出类似呼吁："俄罗斯对乌克兰的入侵是对国际法的公然违反，所以我们呼吁（中国）明确谴责入侵行为，当然也不支持俄罗斯。而且我们正在密切关注中国对俄罗斯的任何支持迹象。”

美国国务卿布林肯周三表示，在俄罗斯入侵乌克兰的问题上，中国站在了历史错误的一边，指这与中国作为负责维护和平与安全的联合国安理会常任理事国的承诺背道而驰。中国外交部新闻发言人赵立坚回应称，对此言论坚决反对。

（路透社，德新社，法新社）

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