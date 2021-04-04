 中方指责美国″对外侵略造成严重人道主义灾难″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.04.2021

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时政风云

中方指责美国"对外侵略造成严重人道主义灾难"

中美之间的针锋相对仍在继续。在华盛顿3月底发布 “国别人权报告”批评中国人权状况后，中国人权研究会4月9日发表了指责美国军事干预历史的报告。

Symbolbild I US-Truppen im Irak

受官方支持的中国人权研究会发布报告，抨击美国“打着人道主义干涉的旗号对外动武”

（德国之声中文网）北京指责美国在历史中绝大部分时间都在参与战争，直接或者间接干预其他国家，“导致惊人的人道主义灾难”。

中国官媒新华社周五（4月9日）转载了中国人权研究会的报告，其中抨击美国的侵略和霸权“夺去了大量各方军人的生命，更造成了极为严重的平民伤亡和财产损失”，并称美国“打着人道主义干涉的旗号对外动武”。

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中国与西方之间的互相制裁近来不断升级。美国波音公司总裁发出呼吁，应将人权等政治上的争议与贸易关系区分开来。思科总裁也认为，寻找一个合适的共处模式符合美中两国利益。欧盟驻华商会主席则指出，在剑拔弩张的政治氛围下，作为美国盟友的欧盟可能受到的打击更大。

今年3月，继中美在阿拉斯加互不相让短兵相接之后，因为新疆人权问题，美国和加拿大、欧盟、英国等联合起来，宣布对中国涉及侵犯新疆维吾尔族人权的中国官员做出制裁。同一时间，中国也对欧洲等西方国家做出了反向制裁。之后中国舆论开始抵制加入了BCI并且在供应链上抵制新疆棉花的外国企业。那么，在美国的华人如何看待中国这种更为激进的战狼式外交呢？

美国国务院发表拜登任内第一份人权报告，他强调人权不会因为哪一个国家有别。德国之声替读者节录有关中国和香港、西藏专章内容。

拜登政府上任以来的中美首次高层战略对话结束，即没有发表联合声明，也没有召开联合记者会。美方形容对话是“艰难而直接的”，中方也称“双方仍存在重要的分歧”。

受中国官方支持的中国人权研究会写道，自1776年7月4日宣布独立以来，美国没有参与战争的时间不足20年，从二战结束到2001年，世界上发生的248次武装冲突中，美国发起的就有201场，约占81%，这种“单边主义行动甚至还遭致其盟友的反对”。

报告也列出了“二战以来美国侵略战争和对外干涉”及其造成的平民伤亡等情况的一览表，表示美国“选择不计后果地动武，其背后透射出的是‘美国优先’、强者通吃的霸权心态和‘唯我独尊、宁负天下’的单边思维”。

美中关系格外紧张

在周五的报告发布之际，美中关系正因为新疆、香港等一系列问题而吃紧。美国指责北京在新疆对少数族群实施“种族灭绝”政策、打压香港民主运动、在南海野心扩张。

美国国务院在三月底发布了2020年度的《国别人权报告》，其中关于中国的部分批评了疫情期间以及新疆等侵犯人权的行为。

在新疆和香港问题上，美国对中方官员进行了制裁，中方也以反制回击。3月份美方与中方在阿拉斯加会面时，双方也表现得互不相让、针锋相对。

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