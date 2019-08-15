中方承认驻港领馆雇员深圳被扣

（德国之声中文网）据"香港01"网站报道，英国驻香港领事馆职员Simon Cheng8月8日去深圳后，次日没有回去上班。报道称，Simon Cheng8月8日晚搭高铁返港，途中先后告知女友"搭高铁途中"及"正在过境"，但之后却失去联络至今。

英国外交与联邦事务部代表在英国驻北京大使馆发布的一项声明中表示，"我们对有关我们团队一名成员从深圳返回香港时被拘留的报道极为关切。我们正在向他的家人提供帮助，并向广东省和香港当局了解情况。"

截至周二，香港警方没有对有关询问做出回答。

香港入境事务处通过电邮证实，收到当事人家属要求协助的询问，并已向其家庭提供了合理的建议以及实际帮助。

据英媒BBC报道，这位被拘人员应为英国驻香港总领事馆苏格兰国际发展局（SDI）雇员郑文杰。其家属表示，截至本周二，没有收到任何证实拘留通知。

北京周三（8月21日）表示，这名英国领馆员工因违法在深圳被行政拘留15天，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上宣布了该消息。耿爽说，“昨天记者会上很多记者就在关心这个问题，坦率讲这不是一个外交问题，但既然大家那么关心，我们就向有关部门去了解情况。这个人因为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》被深圳警方处以行政拘留十五天的处罚”。

在周二的例行记者会上，针对相关提问，耿爽曾表示“不掌握有关情况”。

最近数周，抗议浪潮席卷香港。北京指责英国等西方国家干预中国事务。英国、美国和其它国家则呼吁中国，遵守香港1997年回归时确定的"一国两制"原则。

乐然/王凡/李鱼（路透社等）

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