中方批北约渲染“中国威胁论” 美欧修复盟友关系

（德国之声中文网）针对北约将中国定义为"系统性挑战"，中国驻欧盟使团发言人周二表示，北约布鲁塞尔峰会公报的相关涉华内容，"是对中国和平发展的诋毁、对国际形势和自身角色的误判，更是冷战思维延续和集团政治心理作祟"。

北约周一发布的联合公报中写道："中国正在迅速扩大其核武库，拥有更多的弹头和更多的先进运载系统，以建立一个核三位一体的武器系统。"这个西方军事同盟还批评中国的武器发展计划"不透明"。

中国驻欧盟使团发言人强调中国始终奉行"防御性国防政策"，中国的国防建设"正当合理、公开透明"。而且北约30个成员国2021年军费总额占全球各国军费的一半以上，是中国的5.6倍。"到底是谁的军事基地遍布全球、谁的航母在四处炫耀武力，全世界人民都看得很清楚。"

在这份颇具火药味的回应声明中，中国驻欧盟使团发言人还指出，中国不会对谁构成"系统性挑战"，但如果谁要对中国进行"系统性挑战"的话，"我们不会无动于衷"。

最后，中方还呼吁北约停止渲染各种形式的"中国威胁论"，"不要将中国的正当利益和合法权利作为操弄集团政治、人为制造对立、刺激地缘竞争的借口，把更多精力用在推进对话与合作的正道上，多做真正有利于维护国际和地区安全与稳定的事"。

美国总统拜登此次访欧之行，先后出席G7峰会、北约峰会和欧盟美国峰会，拉拢欧洲盟友共同抗衡中国是贯穿各项重要行程的核心议题。G7峰会的闭幕声明呼吁中国尊重人权和基本自由权利，公报还要求中国尽快允许世卫组织就新冠病毒起源问题在其境内开展第二阶段的"透明、专家主导、基于科学的调查"。中国驻英大使馆也做出了回应，称"国家不分大小、强弱、贫富一律平等，世界上的事情应由各国商量着办，而不应由少数几个国家操纵，那样的时代已一去不复返了"。

拉拢盟友共同抗衡中国是贯穿拜登此次欧洲之行的核心议题

欧洲会在多大程度上配合美国？

从欧盟的角度来看，跨大西洋关系在前任美国总统特朗普任内遭受了沉重打击，华盛顿对巨额欧洲产品征收的惩罚性关税也仍然存在。在周二举行的欧盟-美国峰会上，双方亟待解决在铝制品、钢材和飞机制造等领域的贸易争端。

根据在会前透露出来的会议公报草案内容，双方将承诺，在7月11日之前解决长达近20年的波音-空客争端，并且在12月1日之前取消美国对欧洲钢铝产品的惩罚性关税。

不过在贸易领域，美国和欧盟是否能够真正联合起来抗衡中国，目前还很难说。德国全球及区域问题研究所（GIGA）的国际关系问题专家普拉格曼（Johannes Plagemann）在接受德国之声中文网采访时指出，在贸易领域美国和欧盟当然有共同的利益，但说到底它们还是竞争对手。他认为欧美在贸易政策领域结成针对中国的统一战线的可能性不大。“在贸易政策上，总会存在多极，即便发生改变也不会那么快。”

（法新社、美联社等）

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