 中方：所谓的“特工”王立强系涉案在逃人员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中方：所谓的“特工”王立强系涉案在逃人员

周六有关“叛逃中国特工”的报道引起舆论哗然，中国方面则迅速发文予以否认，称所谓的“中国特工”是无业的涉案在逃人员，其所持有的证件均为伪造。

Formel 1 2011 - GP China (picture-alliance/Panimages)

（德国之声中文网）上海市公安局静安分局周六（11月23日）发布"情况通报"，驳斥了澳大利亚《悉尼先驱晨报》等媒体发布的有关"中国特工王立强叛逃澳大利亚，供称在香港、台湾为中共从事特务活动"的报道。

澳洲媒体此前报道称，王立强交给了澳大利亚情报机构有关北京在海外进行干预的内部情报，并透露了中国在香港的高级军事情报人员的身份。

王立强还对澳媒称，接到任务于5月28日持韩国护照入台。据台媒"联合报"报道，台湾当局表示，经初步清查，"目前查无可疑人士出入境资料，接下来仍持续掌握及清查"。

更多内容：扑朔迷离谍中谍 中国特工遁南洋

按照王立强的说法，他在2015年直到2019年一直在从事间谍任务。中方则驳斥，称其在2016年至2019年因为各种诈骗而惹上官司。

中方通报表示："经公安机关核查，所谓的'中国特工'王立强，真实姓名王立强，男，26岁，福建南平人，无业，系涉案在逃人员。2016年10月，王立强因诈骗罪被福建省光泽县人民法院判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月。2019年2月，王立强虚构进口汽车投资项目诈骗束某460余万元人民币。2019年4月19日，上海市公安局静安分局以涉嫌诈骗罪对王立强进行立案侦查。2019年4月10日，王立强前往香港。经核查，其持有的所谓中华人民共和国护照和香港永久居民身份证均系伪造证件。"

通报还称，目前中国公安机关正对此案进行进一步调查。

王立强自称，目前与妻子以及年幼的儿子住在悉尼，持有旅游签证，他们已向澳洲当局申请了政治避难。

澳大利亚自由党的众议院议员哈斯蒂（Andrew Hastie）周日（11月24日）对"九号电视网"（The Nine Network）说，澳大利亚政府应该保护王立强。他说，"我认为，任何愿意协助我们捍卫我们主权的人，都应该得到我们的帮助"。

哈斯蒂和自由党的参议员帕特森（James Paterson）上周曾表示，他们因为批评中国政府而被中国拒签、无法参与交流活动。

DW.COM

扑朔迷离谍中谍 中国特工遁南洋

日前，一名向澳大利亚情报机关吐露内幕的中国间谍引发了各大媒体的关注。这名自称参与过在香港多起间谍行动的中国前特工表示，干预台湾2020年总统大选也是北京当前情报工作的重点之一。 (23.11.2019)  

相关内容

Symbolbild Australien China

扑朔迷离谍中谍 中国特工遁南洋 23.11.2019

日前，一名向澳大利亚情报机关吐露内幕的中国间谍引发了各大媒体的关注。这名自称参与过在香港多起间谍行动的中国前特工表示，干预台湾2020年总统大选也是北京当前情报工作的重点之一。

Belgien Freie Universität Brüssel

孔子学院院长遭比利时拒绝入境 疑美方是始作俑者 31.10.2019

比利时媒体早在去年就已经报导，布鲁塞尔自由大学(VUB)已收到情报机构警告，该校孔子学院可能出现间谍活动。现在，该孔子学院院长宋新宁已经遭到比利时当局拒绝入境。宋本人则称，怀疑这是对他拒绝与美国情报部门合作的报复。

Iran - Vakil Moschee in Shiraz

前特工被指向伊朗出卖机密 美起诉双面间谍 14.02.2019

一名美国前反间谍活动特工被起诉向伊朗出卖国家机密。美国官员谴责她的行为是对国家安全、军队和美国人民的背叛。

广告

媒体看中国

EU-Fahne auf China-Fahne (picture alliance/chromorange/C. Ohde)

德语媒体：只顾自己利益的欧洲人

《明镜周刊》认为，德国人在欧洲一体化议题上的犹豫，让北京有了插足欧洲的机会。《新奥斯纳布吕克报》抨击欧洲人只重视经济利益而忽视香港人对民主的追求。  