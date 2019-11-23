中方：所谓的“特工”王立强系涉案在逃人员

（德国之声中文网）上海市公安局静安分局周六（11月23日）发布"情况通报"，驳斥了澳大利亚《悉尼先驱晨报》等媒体发布的有关"中国特工王立强叛逃澳大利亚，供称在香港、台湾为中共从事特务活动"的报道。

澳洲媒体此前报道称，王立强交给了澳大利亚情报机构有关北京在海外进行干预的内部情报，并透露了中国在香港的高级军事情报人员的身份。

王立强还对澳媒称，接到任务于5月28日持韩国护照入台。据台媒"联合报"报道，台湾当局表示，经初步清查，"目前查无可疑人士出入境资料，接下来仍持续掌握及清查"。

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按照王立强的说法，他在2015年直到2019年一直在从事间谍任务。中方则驳斥，称其在2016年至2019年因为各种诈骗而惹上官司。

中方通报表示："经公安机关核查，所谓的'中国特工'王立强，真实姓名王立强，男，26岁，福建南平人，无业，系涉案在逃人员。2016年10月，王立强因诈骗罪被福建省光泽县人民法院判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月。2019年2月，王立强虚构进口汽车投资项目诈骗束某460余万元人民币。2019年4月19日，上海市公安局静安分局以涉嫌诈骗罪对王立强进行立案侦查。2019年4月10日，王立强前往香港。经核查，其持有的所谓中华人民共和国护照和香港永久居民身份证均系伪造证件。"

通报还称，目前中国公安机关正对此案进行进一步调查。

王立强自称，目前与妻子以及年幼的儿子住在悉尼，持有旅游签证，他们已向澳洲当局申请了政治避难。

澳大利亚自由党的众议院议员哈斯蒂（Andrew Hastie）周日（11月24日）对"九号电视网"（The Nine Network）说，澳大利亚政府应该保护王立强。他说，"我认为，任何愿意协助我们捍卫我们主权的人，都应该得到我们的帮助"。

哈斯蒂和自由党的参议员帕特森（James Paterson）上周曾表示，他们因为批评中国政府而被中国拒签、无法参与交流活动。