中方总动员调查疫苗丑闻 长生高层被刑拘

(德国之声中文网) 7月24日，吉林长春新区公安分局公布，长生生物科技董事长高俊芳等15人涉嫌刑事犯罪，已经被刑事拘留。公安对长生狂犬病疫苗涉嫌违法案件立案调查。

长生生物稍早前发公告指，公司董事长、3名管理层和2名中层人员被公安带走。

山东及长春检察院也介入，并配合国务院调查组工作。

党纪委调查腐败

山东省纪委监察委成立一个由副书记领导的「专班」，调查问题疫苗进入山东过程中，有否监管不到位、程序违规、利益输送，以及失职渎职问题。

吉林省纪委监委则在三方面启动调查，包括﹕ 一，就公司主要负责人的问题线索和信访举报进行梳理。二，对省市食药监部门相关责任人失职渎职问题问责。三，成立责任追究工作组，调查长春长生改制、生产、经营过程中可能存在的腐败问题。

20多省市停用长生疫苗

长春长生生物科技公司二度被爆出丑闻，引发中国公愤，乃至李克强出面重批，就连远在非洲访问的中国国家主席习近平，也亲上火线，要求严肃问责、依法从严处理。

国家药品监管局官方微博22日表示，已经查明，该公司编造生产记录和产品检验记录，随意变更工艺参数和设备，严重违反了《中华人民共和国药品管理法》《药品生产质量管理规范》有关规定，国家药监局已责令企业停止生产，收回药品GMP证书，召回尚未使用的狂犬病疫苗。国家药监局会同吉林省局已对企业立案调查，涉嫌犯罪的移送公安机关追究刑事责任。

药监局表示:「已部署全国疫苗生产企业进行自查，确保企业按批准的工艺组织生产，严格遵守GMP生产规范。」也将组织对所有疫苗生产企业进行飞行检查。

官媒﹕背后有无利益输送？

中国官媒新华社的微博也发表微评，接连提出问句: 「能不能在最短的时间找到被接种的孩子并全面检查？对于疫苗可能造成的不良后果，相关部门有没有做好应对措施？长生生物还有哪些疫苗可能存在隐患，背后有无利益输送？」

破两万网民在该文下面留言回应，措辞激烈却未被删帖，还有上千点赞。比如，排名最前昵称「江湖觅道」的博客写道: 「长生生物，必须死！敢动孩子的人，罪不可赦！ 」获得4585点赞。

新华社官方微博截图

中国凤凰网报道，23日有消息称，长春长生生物的官方网站被黑客袭击，首页配一张孩童施打疫苗的照片，写道「不搞你，对不起祖国的花朵」。事后凤凰网记者尝试打开网页已经无法连接。

网民的不满也蔓延到美国驻华大使馆的官方微博。大使馆近日发帖虽主题没有直接提及疫苗问题，转贴了科札克大使的一句话:「促进人权从来就不依赖于联合国。 我们接下来的政策将继续直接点名侵犯人权的政府。 ​​​​」网民回应却围绕疫苗发泄。

罗法/李芊(综合报道)