 中方态度转强硬 要求“立即释放”孟晚舟 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.12.2018

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时政风云

中方态度转强硬 要求“立即释放”孟晚舟

周六晚，北京向加拿大方面发出言辞激烈的警告，称如不立即释放孟晚舟“必将造成严重后果”，并紧急召见加拿大驻华大使。中国官媒也齐发声，称加方在孟晚舟事件中“严重侵犯人权”。

Kanada Anhörung Meng Wanzhou, Huawei | Skizze aus dem Gericht (picture-alliance/empics/Canadian Press/J. Wolsak)

这是关于周五晚保释听证会的现场素描

（德国之声中文网）在"华为公主"孟晚舟被捕事件中，中方态度在这个周末明显变得更为强硬，增加了对加拿大方面的施压力度。

根据中国外交部网站信息，周六晚（12月8日），中国外交部副部长乐玉成紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，"就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议"。乐玉成指出，加方以应美方要求为由，将在加拿大温哥华转机的孟晚舟拘押，严重侵犯中国公民的合法、正当权益。"中方强烈敦促加方立即释放被拘押人员，切实保障当事人的合法、正当权益。否则必将造成严重后果，加方要为此承担全部责任。"

这是迄今为止，北京就孟晚舟被捕事件做出的最为强硬的表态。与此同时，各大官媒纷纷就该事件发文，立挺孟晚舟的"合法、正当权益"。

Kanada Verhaftung Meng Wanzhou, Huawei | Porträt, Archiv (picture-alliance/Zuma Press/Mfc/Ropi)

有“华为公主”之称的孟晚舟在加拿大温哥华转机时被捕

"新华国际"发表时评《中国公民合法权益不容侵犯》，称"孟晚舟并未违反加拿大法律，加方却偏听偏信美国一面之词，在孟晚舟转机之时抓人，于法于理于情不容"，并诟病"美方一贯让其国内法凌驾于国际法之上"、加方"唯美国马首是瞻"。评论还称，"加拿大是常把人权放在嘴边的国家，但在孟晚舟事件中，不分青红皂白就抓人"。

《人民日报》同样发表社评，称"加拿大粗暴对待孟晚舟严重侵犯人权"，表示据知情人士了解，孟晚舟自被拘留起，一直受到粗暴且有辱人格的对待，还被戴上了手铐、脚镣，"在未经审判定罪的情况下，给孟晚舟女士戴上适用于重刑犯人的刑具，直接将她作为重刑犯人对待，是对其基本人权的践踏和对其人格的侮辱"。这篇同样也剑指美国，称加方"为虎作伥"。

央广《国际锐评》周日就孟晚舟被拘发评论，指加拿大充当他国的"人权卫士"，"在这场政治绑架中充当急先锋"。

在中国社交媒体上，同样群情激奋。很多网友表示，加拿大这次"太过分了"，抗议"无理被捕"；也有人认为，这是西方"抑制中国在5G领域的话语权、对中国崛起的阻挠"。不过，也并非没有不同的声音。

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这个周末，有“华为公主”之称的孟晚舟看来是要在监狱里度过了。加拿大检察机关在周五进行的听证上明确指出了对孟晚舟的指控，并强势要求法庭拒绝孟的保释申请。 (08.12.2018)

连热搜排名前十都没有上的“华为”和“CFO孟晚舟加拿大被捕”实际上已经成为目前中国民众关注的首要话题。在言论空间被严格管制的社交媒体上，竟也出现了许多质疑孟晚舟和华为的声音。 (07.12.2018)

华为公司创始人任正非的女儿、公司副董事长兼CFO孟晚舟在中美90天谈判开始之际被扣押，引发不同揣测。香港的中国问题专家林和立认为，事件是美国精心刻意炮制，直接针对国家主席习近平；而目前最迫切处理贸易战的习近平，面对美国的重击，只能够忍气吞声。 (08.12.2018)

有网友指出，在加拿大，三权分立，政府不可干预司法。该国总理特鲁多也已经表态无关政治，中国官媒的这些表态不是说给加拿大的，而是说给国人听的。

还有人联想到中国国内人权状况。一位推特网友反问，"709随便拿一个受害者出来都胜这个'待遇'百倍，难道只有权贵配人权？普通中国人不是人？"

维权律师律师刘晓原在其社交媒体帐号上写道："《人民日报》终于弄懂了一个十分浅显的法律常识--无罪推定原则。但中国刑辩律师在办案中，如借用人民日报的观点去'死磕'警方，又会是一个什么结果呢？是否还会被律协和司法局处罚？"

微博上，《人民日报》等社评下方的评论功能均已关闭。之前微信朋友圈上可见的《美国指控华为CFO孟晚舟全文（中英文版）》 已经因为"此内容因违规无法查看"。依旧热传的是《孟晚舟，其实赢了》这样充满"正能量"、宣扬华为"国际企业的格局和风范"的文章。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/Blanches)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    华为争议

    华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在美国等国家引起质疑。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    涉伊朗？任正非之女被扣留

    华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她，但没有透露详情。有媒体引述匿名消息人士称，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/H-C. Dittrich)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    “对美国国家安全构成威胁”

    2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

  • Bildkombo Huawei und ZTE (Getty Images/AFP)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    “违反制裁令”

    据《纽约时报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。2017年3月，中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/M. Schiefelbein)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    5G网络

    2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

  • Mark Zuckerberg (picture-alliance/dpa/AP Photo/J. Sanchez)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    “共享数据”

    除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。


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华为海外屡遭“难题”为哪般？

华为创始人之女在加拿大被扣留，或被引渡至美国。消息人士称，这或与华为涉违反伊朗制裁有关。近些年来，华为受到“威胁美国国家安全”指控，受到“违反制裁令”调查，被澳大利亚等国禁止参与5G网络建设。来回顾一下。 (06.12.2018)  

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