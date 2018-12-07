中方态度转强硬 要求“立即释放”孟晚舟

（德国之声中文网）在"华为公主"孟晚舟被捕事件中，中方态度在这个周末明显变得更为强硬，增加了对加拿大方面的施压力度。

根据中国外交部网站信息，周六晚（12月8日），中国外交部副部长乐玉成紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，"就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议"。乐玉成指出，加方以应美方要求为由，将在加拿大温哥华转机的孟晚舟拘押，严重侵犯中国公民的合法、正当权益。"中方强烈敦促加方立即释放被拘押人员，切实保障当事人的合法、正当权益。否则必将造成严重后果，加方要为此承担全部责任。"

这是迄今为止，北京就孟晚舟被捕事件做出的最为强硬的表态。与此同时，各大官媒纷纷就该事件发文，立挺孟晚舟的"合法、正当权益"。

"新华国际"发表时评《中国公民合法权益不容侵犯》，称"孟晚舟并未违反加拿大法律，加方却偏听偏信美国一面之词，在孟晚舟转机之时抓人，于法于理于情不容"，并诟病"美方一贯让其国内法凌驾于国际法之上"、加方"唯美国马首是瞻"。评论还称，"加拿大是常把人权放在嘴边的国家，但在孟晚舟事件中，不分青红皂白就抓人"。

《人民日报》同样发表社评，称"加拿大粗暴对待孟晚舟严重侵犯人权"，表示据知情人士了解，孟晚舟自被拘留起，一直受到粗暴且有辱人格的对待，还被戴上了手铐、脚镣，"在未经审判定罪的情况下，给孟晚舟女士戴上适用于重刑犯人的刑具，直接将她作为重刑犯人对待，是对其基本人权的践踏和对其人格的侮辱"。这篇同样也剑指美国，称加方"为虎作伥"。

央广《国际锐评》周日就孟晚舟被拘发评论，指加拿大充当他国的"人权卫士"，"在这场政治绑架中充当急先锋"。

在中国社交媒体上，同样群情激奋。很多网友表示，加拿大这次"太过分了"，抗议"无理被捕"；也有人认为，这是西方"抑制中国在5G领域的话语权、对中国崛起的阻挠"。不过，也并非没有不同的声音。

有网友指出，在加拿大，三权分立，政府不可干预司法。该国总理特鲁多也已经表态无关政治，中国官媒的这些表态不是说给加拿大的，而是说给国人听的。

还有人联想到中国国内人权状况。一位推特网友反问，"709随便拿一个受害者出来都胜这个'待遇'百倍，难道只有权贵配人权？普通中国人不是人？"

维权律师律师刘晓原在其社交媒体帐号上写道："《人民日报》终于弄懂了一个十分浅显的法律常识--无罪推定原则。但中国刑辩律师在办案中，如借用人民日报的观点去'死磕'警方，又会是一个什么结果呢？是否还会被律协和司法局处罚？"

微博上，《人民日报》等社评下方的评论功能均已关闭。之前微信朋友圈上可见的《美国指控华为CFO孟晚舟全文（中英文版）》 已经因为"此内容因违规无法查看"。依旧热传的是《孟晚舟，其实赢了》这样充满"正能量"、宣扬华为"国际企业的格局和风范"的文章。