中方宣布反制 美国：没被吓住

（德国之声中文网）针对美国发布香港商业警告和对香港中联办副主任实施制裁，中方“决定采取对等反制”，根据《反外国制裁法》对六名美方人员和一家实体实施制裁。中国外交部官网周五（7月23日）发布发言人就中方决定对美有关人员和实体实施制裁答记者问，宣布了上述消息。

这是中国首次根据今年6月通过的新的《反外国制裁法》实施制裁，正值美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）周日访问中国前夕。

中方制裁对象

根据中国外交部的声明，被制裁的对象包括前美商务部长罗斯（Wilbur Ross）、美国会美中经济与安全审查委员会(USCC)主席卡罗琳·巴塞洛缪（Carolyn Bartholomew）、美国国会及行政当局中国委员会（CECC）前办公室主任乔纳森·斯迪沃斯（Jonathan Stivers）、美国国际事务民主协会(NDI)的金度允（DoYun Kim）、美国国际共和研究所（IRI）在港授权代表亚当·金（Adam King）、人权观察中国部主任索菲·理查森（Sophie Richardson）及香港民主委员会(HKDC)。

这份声明指出，美方炮制所谓“香港商业警告”，无端抹黑香港营商环境，非法制裁多名中国中央政府驻港机构官员，有关行径严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。“香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。任何外部势力企图干涉香港事务，都是蚍蜉撼树自不量力”，该声明最后强调。

美方反应

就中方宣布的反制措施，白宫发言人莎琪（Jen Psaki）在例行新闻发布会上回应，美国没有被中国的举动“吓住”，仍将全面致力于执行美国的所有制裁措施。她补充说“这些行动是中国政府惩罚公民、企业和公民社会组织以发出政治信号的最新例子，并进一步显示中国不断恶化的投资环境和不断上升的政治风险”。这名发言人还表示，中方自去年7月以来对多名美国官员与组织实施“毫无根据”的制裁，引发了美国民主与共和两党的共同反对。莎琪最后批评：“北京企图威吓霸凌国际上受尊重的非政府组织，只能说明它从世界上的进一步孤立。”

一周前，美国政府首次发布香港商业警告，提醒美国企业警惕香港《国安法》实施后造成的风险。华盛顿同时宣布制裁7名香港中联办副主任。此举被视为拜登政府让中国政府为香港法制遭到侵蚀承担责任而做的最新努力。

被制裁方回应

中国最新制裁名单上唯一实体香港民主委员会在推特上发布回应声明。该委员会执行总监朱牧民（Samuel Chu）在声明中表示：“受到像中共这样的威权政权的攻击和制裁是一种荣誉徽章。这是对我们为何与为谁而奋斗的最佳肯定。”朱牧民去年就被中方列为制裁对象。

同样受到中国最新制裁的人权观察中国部主任理查森也在这份声明中表态：“大家不应该被中国外交部的‘例行耍脾气外交’分散注意力。相反，大家都应该专注于结束中国政府的侵犯人权和反人类罪行。”

至于中方的最新制裁是否会影响到美国副国务卿谢尔曼周日开始的访华行程，美国白宫表示，并未收到行程发生变化的消息。针对此行，美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）本周早些时候表示，需要与北京进行建设性对话，美国希望确保两国关系中有“护栏”，不会让竞争升级为冲突。按照美方公布的行程，美国国务院第二号人物谢尔曼将在天津会晤中国国务委员兼外交部长王毅和其他官员。这是自拜登上台以来美国对中国的最高级别访问。

路透社援引美国官员报道称，美国国务院第二号人物谢尔曼访问中国是为了确保两个大国之间的竞争不会演变成冲突。她将在那里会见中国国务委员兼外交部长王毅。

（来源：路透社、白宫网站等）



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