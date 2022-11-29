中方回應英記者被捕：BBC潑髒水碰瓷中國

（德國之聲中文網）中國外交部週二（11月29日）舉行例行記者會，發言人趙立堅在被外媒記者問到如何看待英國首相蘇納克（Rishi Sunak）批評中國防疫政策，包含「毆打逮補一名BBC記者」時，趙立堅長篇回覆反駁，態度極為強硬，呼籲英方「收起虛偽的雙重標準，停止玩弄雙重標準。」

趙立堅稱，英方「罔顧事實」、「粗暴干涉中國內政」，中方堅決反對。根據趙立堅的說法，事發當日，上海警方明確告知該名記者即將對現場人員進行勸離，但該名記者拒絕離開，且一直沒有向警方表明記者身份，警方才將其強制帶離，並在對其開展必要身份核查及法律告知後，請其自行離開。

趙立堅表示，「有關程序完全在法律法規框架下進行」，BBC記者拒不配合警方執法，卻「做出一副受害者的樣子」。他還指控，BBC「歪曲事實」，「大肆炒作BBC記者在工作中被警方所謂『逮捕毆打』，把髒水潑向中方。這顯然秉承了BBC惡意碰瓷的一貫作派。」

趙立堅重申表示，外國記者在中國「依法享有新聞報道權利，同時也必須遵守中國的法律法規」，任何媒體都不例外。他稱，這與所謂新聞自由沒有關聯，並意有所指地說道：「在中國有許多外國媒體，為什麽每次都是BBC在現場出問題？這是應該認真思考對待的問題。」

「三問」英國

除了針對BBC駐滬記者事件本身做出回應，趙立堅接著表示要藉此機會反問英國政府，如何對待國內抗議者？如何對待記者的？BBC又是是如何報導中國？

趙立堅首先指控，英國在近年的數起抗議事件中，警方逮補了數百名示威者，並舉例2021年的反對政府削減公共開支遊行中，「從公開的視頻資料中可以看到，多名英國警察將赤手空拳的抗議者團團圍住，對其拳打腳踢、大打出手，任其哭號哀求、甚至衣不蔽體也不為所動。」

他接著指，數年前一名中國記者在英國保守黨年會邊會上，行使正當權利進行提問並表達觀點，卻遭到百般阻撓甚至人身侵犯，最終還被英國法院判處有罪；英國記者格雷厄姆·菲利普斯（Graham Phillips）因為「創作了『不適合西方』的報導內容，而成為被本國政府制裁的首位英國公民。」

趙立堅所指，應分別為2018年央視記者孔琳琳掌摑香港人士事件，以及2022年英國籍記者菲利普斯遭英國政府列入對俄制裁名單事件。菲利普斯曾獲俄羅斯當局授予勳章，是一名極具爭議的自由記者以及YouTuber。今年7月，他因在烏克蘭的俄羅斯佔領區發布支持克里姆林宮的影片，被指控為親俄宣傳而遭到英國外交部制裁。

最後，趙立堅直指BBC，稱該媒體透過「陰間濾鏡」，從涉疆到涉港報導都有所歪曲，「許多人對BBC惡意抹黑攻擊中國的『黑歷史』印象深刻。」

他措辭強烈地重申：「為什麽總是BBC出現在各種現場呢？BBC記者究竟是去報導新聞還是去制造新聞呢？」

截至截稿前，BBC尚未針對中國外交部的最新說法做出公開回應。不過中方說詞明顯與BBC日前的聲明有所出入。

BBC駐華記者勞倫斯（Ed Lawrence）27日在上海報導「白紙運動」時遭到警方逮補數小時，隨後釋放。BBC當日晚間發表聲明稱，勞倫斯「被關押幾個小時後才被釋放，並在關押期間遭到警方的拳打腳踢。愛德華‧勞倫斯是擁有中國官方採訪許可的記者。」

BBC當時還表示，一名參與逮捕行動的中國官員宣稱，逮捕這名記者是為了避免他在人群中感染新冠，「這一說法無法令人信服。」

英方召見中國大使

與此同時，英國外交部就此事緊急召見了中國駐英大使。路透社報導，英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）表示他已在29日傳喚了中國駐英大使鄭澤光，並稱「保護媒體自由非常重要，這是英國信仰體系的核心。記者可以不受干擾地開展工作，不用擔心受到攻擊，這一點非常重要。」

英國《獨立報》則報導，英國政府消息來源透露，英方已就此事明確表示「中國當局的這種行為是完全不能接受的」。在BBC記者勞倫斯被捕獲釋後，英國外交部官員也一直與他保持聯繫，並與當地政府就該案件進行接觸。

英國政府上一次召見中國高級外交官，是今年10月的曼徹斯特打人事件。當時一名香港男子在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議時遭到襲擊。根據現場影片，示威男子被拖入中國領事館範圍內，遭到圍毆。中方外交人員被指控涉事其中，但中方指這是護國行為。該事件至今並無後續進展。

路透社指出，此次的BBC記者事件再次加深了英國和中國在一系列問題上的長期外交緊張關係，包括人權、中國對台灣的態度、香港國安法和中國經濟政策。

反清零「白紙抗議」現身香港鬧市

（路透社、中國外交部、《獨立報》）

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