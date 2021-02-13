中方反驳美国指责 世卫专家斥媒体断章取义

（德国之声中文网 ） 针对北京拒绝提供新冠疫情早期原始数据给世卫调查团的指责仍在继续。白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周六表示，华盛顿对于世卫组织专家组新冠病毒溯源调查报告结果的传达方式"深感关切"。

沙利文在声明中还指出，为了更好地了解新冠疫情，为下一场可能发生的瘟疫大流行做好准备，"中国必须提供新冠疫情爆发最初期的原始数据"。他还强调，世卫组织的新冠病毒溯源调查报告必须是"独立的"，其中的专家调查结果"不受中国政府的任何干预和更改"。

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中国驻华盛顿大使馆随即做出了回应，使馆发言人表示，美国已经"严重损害了在抗击疫情方面的国际合作"，现在又在"对那些坚定支持世卫组织的国家以及世卫组织指手画脚"。

中方的声明一方面对于拜登撤销特朗普政府有关美国退出世卫组织的决定表示欢迎，但另一方面也强调，美国应该"让自己坚持最高标准，采取认真、诚恳、透明且负责任的态度，承担自己的责任，以实际行动来支持世卫组织的工作，为国际上抗击疫情的合作做出切实的贡献"。

此前包括《纽约时报》在内的媒体报道指责中国阻挠世卫专家的调查，拒绝提供重要数据资料。周六，调查团成员达扎克（Peter Daszak）在推特上发帖表示："这不是我在世卫调查使命中的经历。"他对相关媒体报道予以驳斥，强调自己在中方同仁那里看到了信任和坦诚，并且也获得了重要的新数据，并且对于可能的病毒传播途径增加了认知。

另一位调查团成员--丹麦流行病学家费舍尔（Thea Koelsen Fischer）也发推表示，自己此前的表态被媒体曲解，她所在的流行病学团队和中方建立了良好关系。

在武汉期间，费舍尔曾表示未能看到武汉最早病例的原始数据，而是得到了一份数据分析表。但是她也表示，这在大多数国家都是通行做法。

达扎克随后又发推特表示："我们花时间向记者解释了我们在中国辛辛苦苦工作一个月得到的关键发现，但是我们的同事还没开始工作，就已经被断章取义地引用，真是令人失望。"

据美联社报道，达扎克曾经和武汉病毒研究所的病毒学家石正丽合作调查过2003年SARS非典疫情的源头。他在早些时候接受美联社采访时也表示，世卫专家团在中国享受到了很高程度的开放，他们所要求参观的地点和希望会见的人员，都得到了中方的许可。

由来自十个国家的专家组成的世卫组织调查团上周离开了武汉。在调查期间，他们参观了被视为与最早期病例密切相关的华南海鲜市场，武汉的一些医院，还有包括高安全级别的武汉病毒研究所在内的科研机构。美国方面此前曾经提出，新冠病毒有可能是从武汉病毒实验室泄漏出去的。

英国外务大臣拉布（Dominic Raab）也对美国担心世卫专家能否获得调查所需数据的表态予以回应。他在接受英国广播公司采访时说："我们的确有着相同的关切，担心他们是否能够得到充分的配合，是否能够得到所需要的答案，所以我们将会敦促使得他们获得所有的需要的数据。"

世卫调查团成员澳大利亚传染病学家德怀尔（Dominic Dwyer）周六对路透社表示，专家组曾向中国索取新冠肺炎2019年12月在武汉爆发初期的174例原始病患数据，但中方提供的只是一份数据汇总。另一位调查团成员沃森（John Watson）则在接受BBC采访时表示，虽然中方没有提供所有的原始数据，但他们还是看到了很多信息，而且也对最初期病例进行了讨论分析。

"如果他们把所有原始数据都拿出来，可能是不太寻常的做法，但是我们在与中方专家讨论这些病例的时候，也看到了大量的细节信息"，沃森表示。

雨涵/叶宣（美联社、路透社）

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