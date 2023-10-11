中方与斯里兰卡达成初步债务协议 IMF不知情？

（德国之声中文网）在过去两年里，南亚国家斯里兰卡陷入了该国建国七十年以来最严重的经济危机。长达数月食物、燃料和药物的短缺令斯里兰卡2200万民众的生活变得异常艰苦，同时物价也在一路飙升。经济危机在2022年引发了大规模街头抗议，最终在当年导致时任总统下台。斯里兰卡也在2022年7月宣布国家破产。

目前，斯里兰卡在遭遇严重经济危机后，正试图恢复其受损的财政。法新社报道指出，斯里兰卡政府去年拖欠了460亿美元的债务，而中国是斯里兰卡最大的双边贷款方，科伦坡提出的任何债务重组的建议都需要得到北京的同意。

中国外交部发言人汪文斌在10月10日说：“9月下旬，中国进出口银行作为官方债权人，已同斯里兰卡就涉华债务处置初步达成一致，我们也高兴地看到其他债权人目前正就斯债务处置方案进行讨论。”

这一消息也得到了斯里兰卡方面的证实。据法新社报道，斯里兰卡财政部副部长西扬巴拉皮蒂亚（Ranjith Siyambalapitiya）说，中国进出口银行已批准了这一建议。他在一份声明中说：“中国已对科伦坡的债务重组表示初步同意。”

不过，北京和科伦坡都没有透露关于协议的任何细节。

IMF仍在审查债权人的“融资保证”

在过去数年里，斯里兰卡从中国获得巨额贷款，以推动国内的基础设施建设，包括港口和机场。但一些项目收益欠佳，无法应对还贷负担，进一步加剧了斯里兰卡的财政窘况。

法新社报道指出，在斯里兰卡的双边信贷中，中国占大约52%，其次则是日本和印度。中国政府已于3月在原则上同意重组斯里兰卡的债务，北京是最后一个同意重组的主要债权国。

这一决定为国际货币基金组织（IMF）分阶段向斯里兰卡提供29亿美元的救助款项扫清了道路，该救助计划付诸实施的前提条件是斯里兰卡必须同债权国就债务重组达成共识。IMF救助计划还要求斯里兰卡必须采取紧缩措施，如增税和削减高额的公共补贴。

不过法新社报道指出，IMF第二笔3.3亿美元的救助款项在上个月被推迟，因为国际货币基金组织表示，仍在审查债权人就科伦坡6月份提出的详细的债务重组计划做出的“融资保证”。

“我们尚未获悉任何具体协议”

据彭博社10月11日报道，中国与斯里兰卡达成临时的债务协议让国际货币基金组织“措手不及”。

据彭博社报道，国际货币基金组织的斯里兰卡事务负责人布鲁尔（Peter Breuer）表示，IMF虽然知道斯里兰卡与债权人进行讨论，但“我们尚未获悉任何具体协议”。布鲁尔说，IMF需要“全面评估整套协议，以评估其是否符合国际货币基金组织的债务目标”。

来自两个斯里兰卡债权国的官员匿名对彭博社表示，他们不了解斯里兰卡与中国达成初步协议的条款和细节。其中一位官员说，初步协议预计不会改变官方债权国委员会试图在本周摩洛哥马拉喀什的会议上达成债务协议的努力，该协议将包括防止向中国提供有利付款条件的保障措施。

据法新社报道，斯里兰卡央行行长韦拉辛哈（Nandalal Weerasinghe）本周将在摩洛哥马拉喀什与债权国和国际货币基金组织举行会议，而中国不在与会之列。中国一直与斯里兰卡进行双边谈判。

一位参与债务讨论的印度官员对彭博社说，新德里一直在推动重组计划中的平等和公平待遇，希望所有债权人的做法都是透明的。

正值“一带一路”国际合作高峰论坛前

彭博社报道还指出，中国与斯里兰卡就涉华债务处置初步达成一致，这一消息的发布正值第三届“一带一路”国际合作高峰论坛召开一周前。“一带一路”是中国国家主席习近平的旗舰项目。

中国外交部发言人汪文斌在10月10日的外交部例行记者会上表示，“作为友好邻邦和真诚朋友，中方密切关注斯里兰卡当前面临的困难和挑战，一直在力所能及范围内为斯里兰卡经济社会发展提供帮助。自2022年以来，中国相关金融机构一直同斯方就涉华债务问题保持密切沟通，积极开展双边磋商，及时向斯里兰卡出具融资支持文件，帮助斯里兰卡顺利获得国际货币基金组织贷款”。

中方也呼吁多边机构和商业债权人“共同参与斯里兰卡债务重组，公平分担责任”。

（法新社，彭博社等）

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