中新签11份备忘录 李克强:维护自由贸易

（德国之声中文网）中国国务院总理李克强周一 (11月12日)在东亚合作领导人系列会议上强调自由贸易的必要性。

他说:「中国与新加坡有着特殊的合作关系，因为我们之间有着深刻的文化和民间交流。我们都维护多边主义和自由贸易，也致力保持南海的和平与稳定。」

李克强本次访问新加坡一直到周五，将发表关于新中关系和区域发展的讲座，并参加由10个成员组成的东南亚国家联盟峰会。

新加坡总理李显龙周一表示，距离中国前领导人邓小平上次访问新加坡已经40年了。他表示，自那时开始，两国一直在共同开展一系列项目，包括苏州工业园区和天津生态城。

他强调，中国和东盟在维护开放、以规则为基础的多边秩序上有着共同利益。「尽管新加坡和中国有不同的情况和限制因素，但在许多领域都是志同道合的伙伴。」他也说:「我们可以继续发挥我们的互补优势，深化合作，确保我们的全方位合作伙伴关系继续与时俱进。」

中国和新加坡周一签署了11份合作备忘录，升级自由贸易协定，加强城市规划和发展方面的合作。

李克强受到新加坡总理李显龙的欢迎

李克强:中国将继续开放经济

李克强在《海峡时报》、《联合早报》等新加坡媒体发表署名文章称：「中国开放的大门已经开启，不会关闭，只会越开越大。」文章呼吁「面对当前保护主义、单边主义抬头带来的挑战」，应维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，「建设开放型世界经济」。文章中并没有直接提及愈演愈烈的美中贸易争端。

李克强在新加坡出席第21次中国－东盟（10+1）领导人会议、第21次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第13届东亚峰会。除了中国和东盟10国领导人外，参加会议的还有俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、日本首相安倍晋三。

但美国总统特朗普将缺席会议。代为与会的是副总统彭斯，他将在会议间隙同多国代表举行单独会晤。此次新加坡会议也被视为11月底阿根廷布宜诺斯艾利斯G20峰会上「特习会」的筹备序曲。

2019年中国外贸形势更加严峻

李克强还表示，中国愿与有关各方共同加快"区域全面经济伙伴关系协定"（RCEP）的谈判。该协定将包括东盟十国及中、印、日、韩、澳、新共16个国家。路透社获得的一份谈判与会国本周计划发表的联合声明草案中称，各国的部长和谈判代表将致力于在2019年结束协议的最后谈判。

中国外贸严峻 世界经济下行

本周一，中国商务部官网上发表的一份有关外贸形势的新闻简报称，2019年中国外贸将面临更加严峻和复杂的形势，政府将落实「减轻进出口企业负担」的外贸政策。报告称，当前中美贸易摩擦「对中国外贸影响总体有限」。

与此同时，专家对世界经济的走向也不看好。根据德国慕尼黑著名的Ifo经济研究所周一发布的全球经济界季度问卷调查，世界经济气候晴雨表连续3个季度下行，达到近两年来的最低值。

119个国家的1230名专家接受了问卷调查。结果显示，无论是人们对目前形势的评估还是对未来的展望都更加悲观。「世界经济增长在放缓」，Ifo研究所所长菲斯特（Clemens Fuest）表示，受访者预计，世界贸易增长也将走弱。而美中贸易关系的紧张给世界市场投下的阴影尤其大。此外，英国即将退欧、对伊朗制裁以及土耳其等门槛国家的危机处境也对全球贸易造成负面影响。

叶萱/夏立民 (美联社、法新社)