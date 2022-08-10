中断数年 美韩联合夏季军演即将登场

（德国之声中文网）韩国军方宣布，代号为"乙支自由之盾" 的韩美夏季联合演习将于8月22日至9月1日在韩国举行。大批军机、战舰、坦克和预计数万士兵将参与野战演习。

华盛顿和首尔由此兑现恢复大型演习的承诺。据韩联社的说法，韩国前任总统文在寅领导的政府2018年起叫停了部分演习。过去几年，美韩取消了数次例行军演，另一些则被降级为电脑模拟演练，目的是为与朝鲜的外交接触创造条件。此外新冠疫情也导致部分演习被取消。

美国国防部还表示，8月8日至14日，美国、韩国和日本海军参加了在夏威夷海岸举行的导弹预警和弹道导弹搜索与跟踪演习，并表示，这些演习的目的是进一步加强三方合作，以应对朝鲜的挑战。

朝鲜的最大盟友中国对美国扩大与亚洲盟国的军演表示关切，称这可能加剧同朝鲜的紧张关系。中国外交部发言人汪文斌周二在例行记者会上回答有关夏威夷军演是否一定程度上针对中国的提问时，没有予以正面回答，而是表示军演对朝鲜半岛局势的负面影响值得关注，各方应停止任何可能加剧紧张和对抗、破坏互信的行动。

平壤伺机挑衅？

在2018年起取消和缩小军演之前，美国和韩国每年春夏分别举行联合演习。春季演习包括大规模的陆地、空中和海上设施的实弹演习，通常有约1万名美国士兵和20万名韩国士兵参加。夏季演习以计算机模拟为主，以操练联合决策和部署。不过韩国军方这次强调恢复大规模实地演练。

韩国国防部以及军队参谋长联席会议的官员对双方参加此次演习的部队人数均未置评。据报道，"乙支自由之盾" 军演包括模拟联合攻击、前线武器和燃料增援以及清除大规模杀伤性武器的演习。此外还将演练无人机攻击等新型战争技术，以及军民联合因应海港、机场、半导体工厂等重要工业设施遭袭击的情况。

有分析人士认为，朝鲜可能利用这次演习为借口制造紧张局势。上周，朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正指责韩国活动人士放飞气球散发反共宣传品，导致新冠病毒越境传入朝鲜，并警告说要对韩国进行 "致命"的报复。

朝鲜外交部下属的一个智库机构的副主任Choe Jin上个月在接受美联社采访时称，韩国和美国如果不停止包括联合军演在内的敌对军事行动，将面临"前所未有"的安全挑战。

自美朝核谈判在2019年初陷入僵局以来，朝鲜半岛的敌对形式有所加剧。金正恩宣布朝鲜将加强其核威慑力，并停止与韩国的所有合作。朝鲜利用联合国安理会在乌克兰战争问题上的分歧，今年提高了其武器测试的速度，已进行了30多次弹道导弹试射，包括该国自2017年以来发射的首枚洲际弹道导弹。

韩国和美国官员说，朝鲜一直在为自2017年9月以来的首次核试验做准备。当时平壤声称已经开发出适合其洲际弹道导弹的热核弹头。

（美联社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。