反清零「白紙抗議」現身香港鬧市

11月28日，幾十人現身香港中環鬧市進行靜默抗議。他們大多是來自中國大陸的年輕人，舉著白紙反對中國的清零政策。雖然警方在場警告或違反限聚令，但香港的防疫措施已經較他們的家鄉寬鬆。香港多家大學連日來也有零星集會或標語，惟規模未見非常大，據報人數最多的是中文大學在11月28日晚的悼念會，有過百人參與。