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中文

汉语，日韩称中国语，书写又可称汉文、中文、华文、唐文，语言又称华语、中国话等，汉语是联合国官方语言之一。

汉语包含书面语以及口语两部分，古代书面汉语称为文言文，现代书面汉语一般指使用现代标准汉语语法、词汇的中文通行文体（又称白话文）。目前全球有六分之一人口使用汉语作为母语。汉语口语主要分为官话、吴语、闽语、粤语、湘语、客家语和赣语等七种；它们的语言学归属在西方语言学界存在争议，或被认为是独立的语言、或被认为是汉语方言。

肯尼亚: 中国烙印无处不在 09.02.2021

在东非地区，中国的影响力远远不局限于经济与政治层面。当地民众的日常生活、流行文化如今都有深刻的中国烙印。越来越多的非洲年轻人学习中文，希望借此找到一份好工作。

Director Chen Yu-hsun and others pose with the Best Narrative Feature award for My Missing Valentine at the 57th Golden Horse Awards in Taipei, Taiwan November 21, 2020. REUTERS/Ann Wang

疫情下的金马奖：本土电影出彩 中国媒体噤声 22.11.2020

去年遭遇北京的官方抵制后，今年的金马奖依旧鲜有大陆影片的身影。中国主流媒体对本届“华语奥斯卡”只字未提。与此同时，台湾本土电影继续大放异彩。
This photo-illustration shows the web flash pages for GCHQ, the British governments communications and electronic surveillance headquarters, and The Security Service (MI5), the governments internal security service, on a computer and smartphone in London, Friday, Nov. 25, 2016. After months of wrangling, Parliament has passed a contentious new snooping law that gives authorities — from police and spies to food regulators, fire officials and tax inspectors — powers to look at the internet browsing records of everyone in the country. (AP Photo/Alastair Grant) |

因应中国威胁 英国情报机构征中文人才 30.10.2020

英国媒体报道，随着中国间谍活动越趋频繁，英国军情五处、军情六处等机构将招募会说中文的人才参与情报活动。
(171108) -- HANNOVER, Nov. 8, 2017 -- The plaque of the Confucius Institute is unveiled during its opening ceremony at Leibniz University in Hannover, Germany, on Nov. 7, 2017. ) (yy) GERMANY-HANNOVER-CONFUCIUS INSTITUTE-OPENING ShanxYuqi PUBLICATIONxNOTxINxCHN

政府再施压 美孔子学院恐全关 16.10.2020

目前美国有60多所大学设有孔子学院，为大约500个中小学提供汉语课程。在引发中共渗透的争议后，这些学院与课程可能会在2020年结束前通通关闭。
Bundeskanzlerin Angela Merkel (r, CDU) und XU Lin (M), Direktorin Hanban, Geschäftsführerin der Zentrale der Konfuziusinstute, sowie der Botschafter der Volksrepublik China in Deutschland, Shi Mingde (l) stehen am 30.08.2016 in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) im Konfuzius-Institut Stralsund. Die Stadt Stralsund ist ab sofort Sitz einer Dependance der chinesischen Konfuzius-Instituts. Foto: Stefan Sauer/dpa |

孔子学院若关闭 德国人去哪里学中文？ 21.09.2020

德国自民党正在酝酿提案，要求德国高校尽快结束与孔子学院的合作，以摆脱中国的政治影响。不过，在一些德国学生以及学术界人士担心，德国难以在短期内打造自主的中文课程、中国知识培训，以填补孔子学院留下的空缺。
A protest is staged in Ulan Bator on Sept. 15, 2020, against China's policy of strengthening Mandarin education in the Inner Mongolia Autonomous Region. Chinese Foreign Minister Wang Yi is scheduled to visit Mongolia for two days from the same day. (Kyodo) |

王毅访问蒙古遭遇抗议：“保护我们的母语” 16.09.2020

中国外长王毅访问蒙古期间，一些示威者聚集在蒙古首都乌兰巴托，抗议中国在内蒙古地区推行的强化汉语政策。
Mongolei Ulaanbaatar Proteste gegen Sprachvorschriften Ulan-Bator (AFP)

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 15.09.2020

中国政府在内蒙古强化汉语的政策遭遇强烈反弹，不仅内蒙古多地爆发抗议和罢课，海外的蒙古人也举行示威，捍卫蒙古文化。
Bundeskanzlerin Angela Merkel (r, CDU) und XU Lin (M), Direktorin Hanban, Geschäftsführerin der Zentrale der Konfuziusinstute, sowie der Botschafter der Volksrepublik China in Deutschland, Shi Mingde (l) stehen am 30.08.2016 in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) im Konfuzius-Institut Stralsund. Die Stadt Stralsund ist ab sofort Sitz einer Dependance der chinesischen Konfuzius-Instituts. Foto: Stefan Sauer/dpa |

专访：强化“中国能力” 摆脱对华依赖 08.09.2020

德国是否会效仿美国，大规模限制孔子学院的运作？德国又应当如何既摆脱对北京依赖、又构建自主的中文教学、中国问题研究体系？德国联邦议会自民党团正就此筹备一份提案，牵头起草的议员布兰登堡接受了德国之声专访。
04.07.2018, Berlin: Michael Brand, CDU/CSU, spricht bei der Plenarsitzung im Deutschen Bundestag. Höhepunkt der 45. Sitzung der 19. Wahlperiode ist die Aussprache über den Kanzleretat, der traditionell für einen grundsätzlichen Schlagabtausch über die Regierungspolitik genutzt wird. Darüber hinaus werden die Etats des Auswärtigen Amts, des Verteidigungsministeriums und des Entwicklungshilfeministeriums beraten. Foto: Carsten Koall/dpa | Verwendung weltweit

德高官：北京对蒙古族人发起"文化战" 05.09.2020

内蒙古宣布推广汉语教学后引发当地人举行抗议表达不满。北京加强安保措施并发出通告悬赏通缉多人。德国人权政策发言人布朗德对中国提出批评，他指责北京对蒙古族人发起"文化战"。
Hohhot, CHINA: Students approach a statue of Mongolian hero Genghis Khan on the Inner Mongolia University campus, 10 February 2006 in Hohhot, capital of China's northern Inner Mongolia Autonomous Region. The 800th anniversary of Genghis Khan's empire will be celebrated this year in both the land of his birth in independent and democratic Mongolia, and in the southern stretch of land controlled by China and called Inner Mongolia. AFP PHOTO/Frederic J. BROWN (Photo credit should read FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

洛杉矶时报女记者内蒙古采访遭拘留 04.09.2020

中国内蒙古自治区官方近日出台新政加强汉语授课，引发争议。《洛杉矶时报》一名记者在内蒙古采访时被警方拘留，之后被迫离开当地。
Bauprojekt in der Inneren Mongolei. Alle sind von unserem freien Mitarbeiter Mathias Bölinger gemacht. Aufnahmedatum: Juli 2012 Aufnahmeort: Ordos, Innere Mongolei, China

强化汉语遭反弹 内蒙古多地爆发罢课、抗议 03.09.2020

当局在内蒙古推广汉语教学后，引起了不少当地民众不满，他们反对新的双语教育政策，指出新政危及蒙古语的生存。
Bauprojekt in der Inneren Mongolei. Alle sind von unserem freien Mitarbeiter Mathias Bölinger gemacht. Aufnahmedatum: Juli 2012 Aufnahmeort: Ordos, Innere Mongolei, China

内蒙古新生使用统编语文教材 新政引发抗议　 31.08.2020

内蒙古自治区民族语言授课学校将加强汉语教学，甚至用汉语授课的消息在当地引发舆论波澜和抗议。许多蒙古族学者以及老师和家长担心，新措施是政府强行加速同化进程的手段，不仅将令蒙古语陷入生存危机，也是剥夺蒙古人最后的民族身份的象征。
2001 - Odyssee im Weltraum, (2001 - A SPACE ODYSSEY) GB 1968, Regie: Stanley Kubrick, KEIR DULLEA, Key: Licht, Lichter, Reflexe, UnitedArchives00004426 2001 Odyssey in Space 2001 a Space Odyssey GB 1968 Director Stanley Kubrick Keir Dullea Key Light Lights Reflexes UnitedArchives00004426

新冠危机下的电影小贴士: 12部关于时间现象的电影 25.03.2020

突然之间我们拥有了很多时间，我们也没有理由让自己无所事事。电影制造商给了我们小提示，可以如何消磨时间？那就是欣赏12套电影史的经典之作。其中第一部就是华语电影的经典制作之一。
Jan. 27, 2017 Two exile Tibetan nuns hold placards demanding the release of a 31-year-old Tashi Wangchuk, an outspoken campaigner for the rights of Tibetans to receive instructions in Tibetan language, who was arrested last year in China's Qinghai province for allegedly inciting separatism, in Dharmsala, India, Friday, Jan. 27, 2017. Activists say that he could face a prison sentence of up to 15 years if convicted. (AP Photo/Ashwini Bhatia) |

人权观察：中国的「双语政策」威胁藏语存续 05.03.2020

过去几年，中国在新疆对上百万维吾尔人施行的再教育营政策，受到了大量的国际关注，但中国对少数民族的打压却不仅止于此。 人权观察周四发布报告，公开了中国在西藏自治区，透过推行「双语教育」来强迫藏区小学采用汉语教学，迫使藏语教学迅速消失。
Film director Ang Lee Copyright: picture alliance/ANN/China Daily

导演李安：大陆缺席金马是华语影视的"损失" 24.11.2019

由于北京下令抵制今年的金马奖，使参选影片数量有所下降，但是颁奖仪式依然精彩纷呈。
KASHGAR, CHINA - JULY 31: Chinese soldiers march in front of the Id Kah Mosque, China's largest, on July 31, 2014 in Kashgar, China. China has increased security in many parts of the restive Xinjiang province following some of the worst violence in months in the Uyghur dominated area. (Photo by Getty Images)

维吾尔女音乐家「失踪」数月 上海现身消息引人注目 29.10.2019

有消息显示，原本传出被判刑5年的维吾尔女艺术家塞努拜尔.吐尔逊将于上海音乐学院仪式音乐中心举办的第一届华语音乐影像志的颁奖典礼中演出。 此前，专门报导中国宗教与人权迫害的网络杂志《寒冬》今年二月曾报导吐尔逊被中国当局判刑5年。
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