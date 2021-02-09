汉语，日韩称中国语，书写又可称汉文、中文、华文、唐文，语言又称华语、中国话等，汉语是联合国官方语言之一。

汉语包含书面语以及口语两部分，古代书面汉语称为文言文，现代书面汉语一般指使用现代标准汉语语法、词汇的中文通行文体（又称白话文）。目前全球有六分之一人口使用汉语作为母语。汉语口语主要分为官话、吴语、闽语、粤语、湘语、客家语和赣语等七种；它们的语言学归属在西方语言学界存在争议，或被认为是独立的语言、或被认为是汉语方言。