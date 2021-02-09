为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
汉语，日韩称中国语，书写又可称汉文、中文、华文、唐文，语言又称华语、中国话等，汉语是联合国官方语言之一。
汉语包含书面语以及口语两部分，古代书面汉语称为文言文，现代书面汉语一般指使用现代标准汉语语法、词汇的中文通行文体（又称白话文）。目前全球有六分之一人口使用汉语作为母语。汉语口语主要分为官话、吴语、闽语、粤语、湘语、客家语和赣语等七种；它们的语言学归属在西方语言学界存在争议，或被认为是独立的语言、或被认为是汉语方言。
在东非地区，中国的影响力远远不局限于经济与政治层面。当地民众的日常生活、流行文化如今都有深刻的中国烙印。越来越多的非洲年轻人学习中文，希望借此找到一份好工作。
去年遭遇北京的官方抵制后，今年的金马奖依旧鲜有大陆影片的身影。中国主流媒体对本届“华语奥斯卡”只字未提。与此同时，台湾本土电影继续大放异彩。
英国媒体报道，随着中国间谍活动越趋频繁，英国军情五处、军情六处等机构将招募会说中文的人才参与情报活动。
目前美国有60多所大学设有孔子学院，为大约500个中小学提供汉语课程。在引发中共渗透的争议后，这些学院与课程可能会在2020年结束前通通关闭。
德国自民党正在酝酿提案，要求德国高校尽快结束与孔子学院的合作，以摆脱中国的政治影响。不过，在一些德国学生以及学术界人士担心，德国难以在短期内打造自主的中文课程、中国知识培训，以填补孔子学院留下的空缺。
中国外长王毅访问蒙古期间，一些示威者聚集在蒙古首都乌兰巴托，抗议中国在内蒙古地区推行的强化汉语政策。
中国政府在内蒙古强化汉语的政策遭遇强烈反弹，不仅内蒙古多地爆发抗议和罢课，海外的蒙古人也举行示威，捍卫蒙古文化。
德国是否会效仿美国，大规模限制孔子学院的运作？德国又应当如何既摆脱对北京依赖、又构建自主的中文教学、中国问题研究体系？德国联邦议会自民党团正就此筹备一份提案，牵头起草的议员布兰登堡接受了德国之声专访。
内蒙古宣布推广汉语教学后引发当地人举行抗议表达不满。北京加强安保措施并发出通告悬赏通缉多人。德国人权政策发言人布朗德对中国提出批评，他指责北京对蒙古族人发起"文化战"。
中国内蒙古自治区官方近日出台新政加强汉语授课，引发争议。《洛杉矶时报》一名记者在内蒙古采访时被警方拘留，之后被迫离开当地。
当局在内蒙古推广汉语教学后，引起了不少当地民众不满，他们反对新的双语教育政策，指出新政危及蒙古语的生存。
内蒙古自治区民族语言授课学校将加强汉语教学，甚至用汉语授课的消息在当地引发舆论波澜和抗议。许多蒙古族学者以及老师和家长担心，新措施是政府强行加速同化进程的手段，不仅将令蒙古语陷入生存危机，也是剥夺蒙古人最后的民族身份的象征。
突然之间我们拥有了很多时间，我们也没有理由让自己无所事事。电影制造商给了我们小提示，可以如何消磨时间？那就是欣赏12套电影史的经典之作。其中第一部就是华语电影的经典制作之一。
过去几年，中国在新疆对上百万维吾尔人施行的再教育营政策，受到了大量的国际关注，但中国对少数民族的打压却不仅止于此。 人权观察周四发布报告，公开了中国在西藏自治区，透过推行「双语教育」来强迫藏区小学采用汉语教学，迫使藏语教学迅速消失。
由于北京下令抵制今年的金马奖，使参选影片数量有所下降，但是颁奖仪式依然精彩纷呈。
有消息显示，原本传出被判刑5年的维吾尔女艺术家塞努拜尔.吐尔逊将于上海音乐学院仪式音乐中心举办的第一届华语音乐影像志的颁奖典礼中演出。 此前，专门报导中国宗教与人权迫害的网络杂志《寒冬》今年二月曾报导吐尔逊被中国当局判刑5年。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式