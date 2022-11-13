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汉语，日韩称中国语，书写又可称汉文、中文、华文、唐文，语言又称华语、中国话等，汉语是联合国官方语言之一。
汉语包含书面语以及口语两部分，古代书面汉语称为文言文，现代书面汉语一般指使用现代标准汉语语法、词汇的中文通行文体（又称白话文）。目前全球有六分之一人口使用汉语作为母语。汉语口语主要分为官话、吴语、闽语、粤语、湘语、客家语和赣语等七种；它们的语言学归属在西方语言学界存在争议，或被认为是独立的语言、或被认为是汉语方言。
真实、直接地聚焦被边缘化的个体是中国独立纪录片导演们经常采用的叙事角度。一个来自西北的青年导演郑仪飞用他朴素和真挚的影像语言向我们展示了一个违逆时代主题的人。
普京在一场发布会上表示征召工作即将完成。他同时提到「没有必要」与拜登进行会谈。另一方面，沙特阿拉伯和美国皆宣布向乌克兰提供进一步援助。此外，针对联合国通过谴责俄罗斯的表决，泽连斯基以中文在内的多种语言发表谢词也受到舆论关注。
根据安联的一份报告，目前全球金融资产正处于继2008年全球金融危机之后，首次大幅缩水的状态。该报告也指出，过去十年间，中国带动了亚洲的经济增长，使亚洲富裕程度超越了欧洲，全球中、高收入阶层中，有高达八成比例的人说中文。
出生成长于中国甘肃大西北农村的导演李睿珺的影片《隐入尘烟》，是入围第72届柏林电影节竞赛单元的唯一华语影片。在中国市场经历了短暂的意外走红后，这部描写中国底层苦难的影片今年9月底已经被全面下架。
新學年開始，推動國安和國情教育是港府的重點工作，香港部分大學首次在開學日舉辦升旗禮。其中，國安公署官員和港府保安系統高官成為中文大學的升旗禮座上客，為以往罕見。
港區國安法實施兩年後，國安教育已漸漸融入學校課程之中，最新消息指也包含香港兩家最高學府——香港大學和中文大學也宣布將國安教育列為必修。在政府要求和資金壓力下，學校亦幾乎沒有拒絕的空間。
在台湾第33届金曲奖颁奖礼上，有“中国摇滚教父”之称的崔健获得最佳华语男歌手奖，成为首位获此殊荣的大陆歌手。大陆网民表示祝贺的同时称赞金曲奖的“格局”。
中國公民「盧克」涉嫌在非洲國家馬拉維，付錢誘騙兒童用中文說出充滿種族歧視的口號，並將其拍成影片在網路出售。經外媒調查，該男還有其他剝削孩童等行為。馬拉維當局將盧克通緝後，目前他已在贊比亞遭警方逮捕。
有评论认为，如果北京要对台动武，不会把它视为一场低强度冲突来进行规划，而是要面对一场可能美、日都会涉入的全面性战争。因此，《军队非战争军事行动纲要》的实施并非针对台湾。
同德国的歌德学院、英国的文化教育协会以及西班牙的塞万提斯研究所一样，中国也在世界各地开设了多家孔子学院，用来传播中国的语言和文化。但随着孔子学院的意识形态色彩日趋浓郁，其受欢迎的程度也在明显下降。
海外中文新聞網站多維近日突然宣布關閉，引發許多猜測。該網站最初由旅美媒體人何頻創立，但在2009年被一位港商收購之後，出現不少偏向北京政府立場的內容。許多人因此而將其視為中國“大外宣”組成部分之一。在多維關閉的消息傳出後，其創辦人何頻為德國之聲撰寫此篇客座評論。
一部收集了多个上海疫情期间录音对话的短视频在中文社交媒体上被广泛转载，很快便遭到全面封杀。然而，审查似乎并未止住这段视频传播的脚步。
烏克蘭戰爭中，他的頭銜有很多——翻譯、志願者團隊負責人、Up主。更重要的，他是希望立即停止戰爭的烏克蘭人。用流利的中文，吉利跟DW講述他的戰爭經歷，以及如何與許多中國人從「好朋友」變為「路人」。
有评论认为，“大翻译运动”中暴露出的极端言论并不能代表全体中文使用者，但在中国政府的言论审查下，这些极端的言论本质上代表了中国宣传部门在俄乌战争中的对内立场，和宣传方向期望人们相信的舆论环境。
中国网络平台上的“台湾傻事”、“日本傻事”等账号把其他地区民众的言论翻译成中文以供读者取笑，而随着俄乌战争愈演愈烈，在英文社交平台上，也有懂中文的人把中国社交平台上支持战争，支持侵略的言论翻译成英文，让其他国家的人了解中国民众和媒体对战争的立场。
俄罗斯大举入侵乌克兰遭到顽强抵抗，战事持续不断之际，在中文互联网平台上，持有不同观点的人们之间也在激烈地争吵着。对于在包括北美地区的海外生活的华人来说，这样观点上的割裂更加鲜明。
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