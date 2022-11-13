客座評論：大外宣如何成功塑造中國惡劣形象

海外中文新聞網站多維近日突然宣布關閉，引發許多猜測。該網站最初由旅美媒體人何頻創立，但在2009年被一位港商收購之後，出現不少偏向北京政府立場的內容。許多人因此而將其視為中國“大外宣”組成部分之一。在多維關閉的消息傳出後，其創辦人何頻為德國之聲撰寫此篇客座評論。