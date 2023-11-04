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汉语，日韩称中国语，书写又可称汉文、中文、华文、唐文，语言又称华语、中国话等，汉语是联合国官方语言之一。
汉语包含书面语以及口语两部分，古代书面汉语称为文言文，现代书面汉语一般指使用现代标准汉语语法、词汇的中文通行文体（又称白话文）。目前全球有六分之一人口使用汉语作为母语。汉语口语主要分为官话、吴语、闽语、粤语、湘语、客家语和赣语等七种；它们的语言学归属在西方语言学界存在争议，或被认为是独立的语言、或被认为是汉语方言。
加籍華裔「六四」學者何曉清因為入境香港的工作簽證被拖延拒發，其僱主香港中文大學於3日時間便以「無工作簽證」為由，解僱何曉清，快速「炒魷魚」，引發外界質疑﹕還說搶人才，現在是自毁長城，誰還敢再來香港應聘？
研究“六四”镇压的知名加拿大籍华裔学者何晓清的签证延期被香港当局拒绝后，遭到香港中文大学“立即解聘”。她曾在哈佛大学任教，开设“六四”研究课程。
本名阮晓寰的中国知名博主「编程随想」在今年2月被上海市第二中级人民法院以「煽动颠覆国家政权罪」判处7年有期徒刑。他的妻子对判决书多处内容表达质疑，表示将继续上诉，同时也在与检方交涉，希望由信任的律师为阮晓寰辩护。
随着一带一路进行大笔投资，在黑山，越来越多的人开始学习中文，这一个冷门外语会给他们带来更多的工作机会。
在中国主流电影于社会现实颇显断裂的今天，中国独立影人纷纷将作品送往海外，他们从个人纪录的角度为更广泛的观众呈现了一个微观下的中国。柏林的多元空间使它成为了华语文化圈的新自由之都。
真实、直接地聚焦被边缘化的个体是中国独立纪录片导演们经常采用的叙事角度。一个来自西北的青年导演郑仪飞用他朴素和真挚的影像语言向我们展示了一个违逆时代主题的人。
普京在一场发布会上表示征召工作即将完成。他同时提到「没有必要」与拜登进行会谈。另一方面，沙特阿拉伯和美国皆宣布向乌克兰提供进一步援助。此外，针对联合国通过谴责俄罗斯的表决，泽连斯基以中文在内的多种语言发表谢词也受到舆论关注。
根据安联的一份报告，目前全球金融资产正处于继2008年全球金融危机之后，首次大幅缩水的状态。该报告也指出，过去十年间，中国带动了亚洲的经济增长，使亚洲富裕程度超越了欧洲，全球中、高收入阶层中，有高达八成比例的人说中文。
有评论认为，如果北京要对台动武，不会把它视为一场低强度冲突来进行规划，而是要面对一场可能美、日都会涉入的全面性战争。因此，《军队非战争军事行动纲要》的实施并非针对台湾。
同德国的歌德学院、英国的文化教育协会以及西班牙的塞万提斯研究所一样，中国也在世界各地开设了多家孔子学院，用来传播中国的语言和文化。但随着孔子学院的意识形态色彩日趋浓郁，其受欢迎的程度也在明显下降。
香港中文大学预计2022学年推出国家安全课程，且列为必修学分，未通过将不能毕业。中大是继香港理大、浸大、岭大及教大后第五间宣布会推行国安课程的公立大学。
香港各大学接连传出移除六四艺术品，有人认为这是学术自由受到侵害，又或是反映六四在香港已经没有讨论的空间，也有人指称这是「一国两制」不存在的证明。德国之声访问香港媒体人曾志豪与六四学运领袖周锋锁，听听他们的看法。
香港中文大学学生会周四发表声明宣布解散。事件的导火索是今年参选学生干事会的“朔夜”内阁，其参选及受访言论被校方指责不实，并被要求向政府独立注册，自行承担法律责任。
美国动作片《速度与激情9》主演约翰·塞纳半个月前在台湾宣传该部电影的时候曾表示，“台湾将是第一个看到这部电影的国家”。5月25日凌晨他在微博认证账号上发表中文道歉视频，表示他“爱、更尊重中国和中国人”。
香港中文大学宣布与新当选的学生会切割，校方发表声明，指学生会干事当选内阁利用校园位政治宣传平台，发表失实指控。学生会回应称校方打压学生。与此同时，香港浸会大学临时取消新闻摄影展，展览作品包括记录抗争题材的照片。
香港中文大学上月发生保安被撒粉事件，23日港警又拘捕两名涉案男子，至今总共7人涉案被捕。
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