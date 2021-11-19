中放宽美企高管赴华规定 波音737 MAX复飞有望

（德国之声中文网）中国驻美国大使秦刚周四（12月2日）表示，中国将把美国企业高管前往中国旅行审批时间缩短到不超过10天，并承诺认真听取美国企业提出的问题。

今年7月上任的秦刚大使在美中贸易全国委员会举办的晚宴上说，中国政府还将努力使新冠检测变得更加方便，并将允许企业高管在隔离期间工作。

秦刚说，中国当局正在执行国家主席习近平的指示，优化人员往来"快捷通道"安排。上个月习近平和美国总统拜登视频会晤之后，美方对对恢复商务旅行表示关切，这是中方对此作出的回应。

秦刚说："根据优化后的安排，旅行审批所需的时间将会缩短，不超过10个工作日。"他还表示，中国政府将"很快"与美国联邦疾病控制和预防中心（CDC）分享其具体工作计划。

他说，中国政府致力于落实习近平和拜登视频峰会精神，并为"我们的关系注入更多的正能量"。

秦刚呼吁两国加强在制造业、金融服务和能源领域的合作。

他重申了中国政府的呼吁，要求美国政府取消前总统特朗普政府对中国商品征收的额外关税。

中国民航局发布波音737 MAX的适航指令

波音公司首席战略官艾伦（Marc Allen）对中国宣布"快捷通道"旅行安排、以及中国民航局发布波音737 MAX的适航指令表示欢迎--这将为该机型在超过两年半后重返中国市场铺平道路。

在这次晚宴上，美国负责经济增长、能源和环境事务的副国务卿费尔南德斯(Jose Fernandez)再次提出美国对中国商业行为的一连串抱怨，并强调需要为美国企业提供一个公平的竞争环境。

他重申了美国对中国新疆地区人权的关注，包括其中的强制劳动；并强调了美国政府就在香港经营的风险向企业发出的警告。

他告诉在中国经营的企业领导人，应该牢记他们 "在更广泛的经济和战略关系中不是旁观者"。

他说："最重要的是，请注意你们的活动将会如何影响美国的国家安全和我们共同珍视的基本价值观。"

（路透社）