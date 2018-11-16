中提贸易让步措施　美官员:突破不足

(德国之声中文网) 美国官员週四 (11月15日) 证实，中国週一 (11月12日) 晚间回应了美国先前针对贸易协商列出的需求。然而，他强调，中方的回应恐怕难以使中美贸易谈判有突破性进展。美国官员在接受路透社採访时指出，虽然中国的回应对于缓解中美贸易战来说是个好预兆，但因为中国先前曾对贸易改革给过空头支票，美国对这些承诺抱持怀疑态度。

中国针对贸易协商提出142项回应，主要分成3大类: 中国愿意协商的需求、中国正在解决的问题及中国不愿协商的需求。根据路透社报导，有消息指出中方回应主要重述习近平最近的演说内容，要求美国移除对多项商品徵的关税。然而该官员也透露，双方目前不在同一个基准点上针对贸易谈判进行对话。

美国正在研究这142项回应，但目前很难判定中国的回应是否能防止美国在2019年初提高对中国商品所徵的关税。

由于G20峰会两週后即将在阿根廷登场，美国官员认为，外界不用预期中美贸易谈判能达到突破性发展。他强调，最理想的结局是双方领袖同意继续沟通，并对外宣布中美贸易协商正朝着对的方向前进。

美国总统特朗普此前已对2000亿美元的中国进口商品徵10%关税，而根据他的计画，美国将在明年一月一日将关税提高至25%。为了回应美国，中国也对1100亿的美国进口商品徵关税。特朗普之前也扬言如果北京无法满足美方列出的需求，他将对剩下价值2670亿的中国进口商品徵关税。

杨威廉/夏立民（路透社等）